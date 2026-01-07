Gobierno elimina subsidio al Acpm para vehículos particulares y aplica tarifa internacional

El transporte público de carga y pasajeros no tendrá variaciones en el precio del combustible - crédito Colprensa

El Gobierno nacional anunció la eliminación del subsidio al diésel para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial que utilizan Acpm (diésel).

Estos automóviles comenzarán a pagar de inmediato el precio de paridad internacional. Los vehículos destinados al transporte de carga y de pasajeros quedan exentos de esta disposición y mantendrán el precio subsidiado.

La decisión se formalizó mediante el Decreto 1428 de 2025, medida que orienta el subsidio del diésel hacia sectores específicos.

Según esta esta disposición, la exclusión se aplica únicamente al transporte público de carga y de pasajeros, que no enfrentará incrementos en el valor del combustible.

Con este ajuste, el Gobierno nacional busca corregir distorsiones en el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), proteger las finanzas públicas y cuidar el costo de vida de los hogares.

