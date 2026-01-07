Colombia

Gobierno elimina subsidio al Acpm para vehículos particulares y aplica tarifa internacional

A través del Decreto 1428 de 2025, el Gobierno quitó el subsidio al Acpm para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial

Guardar
El transporte público de carga
El transporte público de carga y pasajeros no tendrá variaciones en el precio del combustible - crédito Colprensa

El Gobierno nacional anunció la eliminación del subsidio al diésel para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial que utilizan Acpm (diésel).

Estos automóviles comenzarán a pagar de inmediato el precio de paridad internacional. Los vehículos destinados al transporte de carga y de pasajeros quedan exentos de esta disposición y mantendrán el precio subsidiado.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión se formalizó mediante el Decreto 1428 de 2025, medida que orienta el subsidio del diésel hacia sectores específicos.

Según esta esta disposición, la exclusión se aplica únicamente al transporte público de carga y de pasajeros, que no enfrentará incrementos en el valor del combustible.

Con este ajuste, el Gobierno nacional busca corregir distorsiones en el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), proteger las finanzas públicas y cuidar el costo de vida de los hogares.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

DieselAcpmTarifa internacionalGobierno PetroDecretosIncremento del AcpmColombia-Noticias

Más Noticias

Estas serían las razones por las que Colombia no aplicaría para una incursión extranjera por ‘invitación’ de congresistas

Las condiciones locales, incluyendo la estabilidad democrática y la cooperación internacional, sitúan la situación de Colombia en un plano distinto al de países que han solicitado apoyo militar externo

Estas serían las razones por

Colapso de una grúa dejó a un menor muerto y tres heridos: también destrozó casas y locales comerciales

Las autoridades investigan si el accidente obedeció a una falla mecánica, errores en el procedimiento o una posible impericia en la operación de la maquinaria

Colapso de una grúa dejó

EN VIVO - Mercado de jugadores: altas, bajas y rumores de fichajes de los equipos del fútbol colombiano hoy, 7 de enero

La atención en un nuevo día del mercado de transferencias se centra en la posible llegada de Radamel Falcao a Millonarios, su segundo ciclo, categorizado como “The Last Dance”

EN VIVO - Mercado de

Fitch Ratings expuso los riesgos que enfrentaría Colombia tras la captura de Nicolás Maduro

La agencia advierte sobre un posible endurecimiento en la relación bilateral entre Colombia y EE. UU., que dependerá de la postura frente a la cooperación antidrogas y de los resultados de las elecciones presidenciales de 2026

Fitch Ratings expuso los riesgos

Marcela Reyes confirmó que no va a ‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón la habría expuesto

Las dos celebridades digitales estaban en una transmisión en vivo cuando surgió la pregunta de un seguidor que quería saber a quién apoyaría la exparticipante del ‘reality’ en esta nueva temporada, revelando el secreto

Marcela Reyes confirmó que no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa de $200 millones

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

Informe reveló dramático panorama de violencia en Colombia durante 2025: la Paz Total se alejó del Gobierno Petro

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes confirmó que no

Marcela Reyes confirmó que no va a ‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón la habría expuesto

Yina Calderón enciende las redes sociales al confesar que ‘El Agropecuario’ es el amor de su vida

Fans de Silvestre Dangond en Santa Marta tuvieron un “concierto” gratis en la playa

Sofía Jaramillo es la nueva participante que confirmó El Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Sara Uribe y Manuela Gómez protagonizan tenso cara a cara previo al estreno de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: altas, bajas y rumores de fichajes de los equipos del fútbol colombiano hoy, 7 de enero

Falcao regresa a Millonarios| Así reaccionaron los periodistas deportivos del país: “Haré fuerza porque haga goles”

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

Radamel Falcao está de regreso a Millonarios: el Embajador hizo oficial la contratación de ‘el Tigre’ para el 2026