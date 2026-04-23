Colombia

Enrique Gómez afirmó que los “de siempre” no muestran mediciones reales sobre el fervor hacia Abelardo de la Espriella: “Paloma hace rato no vuela”

El líder de Salvación Nacional afirmó que sectores tradicionales recurren a “falsas encuestas” y presionan a medios de comunicación para favorecer a otros candidatos presidenciales

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Enrique Gómez afirmó que las élites políticas temen el avance de Abelardo de la Espriella en la contienda electoral - crédito Luisa González/Reuters - Colprensa
Enrique Gómez afirmó que las élites políticas temen el avance de Abelardo de la Espriella en la contienda electoral - crédito Luisa González/Reuters - Colprensa

El debate político en Colombia se intensificó tras la publicación de un video por parte del abogado y senador electo por Salvación Nacional, Enrique Gómez Hurtado, quien advirtió sobre una supuesta preocupación creciente entre sectores tradicionales ante el auge de Abelardo de la Espriella como aspirante a la Presidencia.

Según Gómez, el respaldo popular hacia De la Espriella genera inquietud en grupos políticos, empresariales y académicos que históricamente han influido en la toma de decisiones del país.

En el registro audiovisual divulgado en la red social X, el abogado sostuvo que “los de siempre están en pánico porque sus mediciones, las reales, las que le esconden a la opinión pública, muestran el fervor popular y el crecimiento de la intención de voto de Abelardo de la Espriella”.

Gómez señaló que la percepción pública difiere de los resultados que presentan algunas encuestas difundidas en medios convencionales.

Según su visión, existiría una estrategia orientada a minimizar el impacto de la campaña de De la Espriella, mientras se promueve a otros candidatos, en particular a Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, y a Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.

Gómez acusó directamente a sectores políticos y económicos de intentar manipular la opinión pública mediante el uso de “falsas encuestas, falsas mediciones”, con el objetivo de desincentivar el apoyo a de la Espriella.

El abogado expresó que, desde su perspectiva, “Paloma hace rato no vuela. Esa paloma no voló”, en referencia al desempeño de la senadora Valencia en la carrera electoral.

El video, que suma miles de reproducciones en X, pone en primer plano la disputa por el modelo político que enfrentan los colombianos en el proceso electoral. Gómez reiteró que la candidatura de Iván Cepeda representa un “proyecto totalitario” que, según su discurso, buscaría “la entrega del país a los narcos y a las guerrillas”.

En contraste, posicionó a Abelardo de la Espriella como “el único que realmente puede detener” la expansión de ese modelo. Argumentó que “la transformación verdadera es con Abelardo”, e instó a sus seguidores a no dejarse influenciar por lo que llamó “basuras y bodegas de los de siempre”.

Las declaraciones de Enrique Gómez también incluyeron fuertes críticas hacia los privilegios de ciertos sectores. Señaló que “los de siempre son dueños de tales cantidades de privilegios con la clase política, los grupos económicos, los centros de prensa, incluso las grandes universidades de Bogotá, que están dispuestos a arriesgarlo todo, a inflar a Iván Cepeda, a poner en riesgo la democracia, con tal de impedir que Abelardo avance”.

Según Gómez, el temor a perder influencia ha motivado la supuesta campaña de desprestigio y ocultamiento de datos reales de intención de voto.

El mensaje de Gómez se enmarca en un ambiente de alta polarización, donde las acusaciones cruzadas sobre manipulación mediática y falta de transparencia electoral son frecuentes.

El abogado aseguró que “la evidencia de que podemos frenar a Iván Cepeda no la pueden negar”, y pidió a los simpatizantes de de la Espriella mantener la movilización hasta la primera vuelta electoral, prevista para el 31 de mayo.

El triunfo en primera vuelta cada vez se ve más cercano. Lo podemos sentir en la opinión pública y lo podemos sentir en las calles de Colombia”, enfatizó.

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