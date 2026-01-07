Fiscalía embargó lujosos bienes por $7.300 millones a mujer extraditada a EE. UU. por lavado ligado al narcotráfico

La Fiscalía embargó propiedades, vehículos y comercios avaluados en más de $7.300 millones, presuntamente adquiridos con dinero del narco - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo golpe a las finanzas del narcotráfico al imponer medidas cautelares sobre 12 bienes que harían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez, una mujer señalada de lavar dinero para una red internacional dedicada al tráfico de cocaína y que actualmente enfrenta cargos en Estados Unidos.

Según informó el ente acusador, los bienes –avaluados de manera preliminar en más de 7.300 millones de pesos– entrarán a un proceso de extinción de dominio, al considerarse que fueron adquiridos con recursos de origen ilícito, producto del envío de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia otros países.

Las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo fueron ordenadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y recaen sobre seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia (Quindío) y en los municipios de Cali, Sevilla y Jamundí (Valle del Cauca).

En el video divulgado por las autoridades, se puede evidenciar el alto valor de al menos uno de los predios afectados por la medida.

Las imágenes muestran una propiedad de grandes dimensiones, con acabados de lujo y amplios espacios, lo que, según la Fiscalía, refuerza la hipótesis de que se trata de bienes adquiridos con recursos que no guardan relación con actividades económicas legales.

Entre los bienes embargados por la Fiscalía figuran locales en centros comerciales - crédito Fiscalía general de la Nación

Bienes a nombre de terceros

Uno de los puntos clave de la investigación es que las propiedades no estaban registradas directamente a nombre de Forero Álvarez.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recolectados por la Fiscalía, los bienes figuraban a nombre de empresas de fachada, familiares y personas cercanas, quienes no tendrían la capacidad económica ni financiera para demostrar una adquisición legal.

Para las autoridades, esta estrategia buscaba ocultar el verdadero origen de los recursos y darles apariencia de legalidad. En otras palabras, se trataba de una maniobra para insertar dineros del narcotráfico en el sistema económico formal, evitando así levantar sospechas.

Uno de los lujosos inmuebles embargados por la Fiscalía, presuntamente adquirido con dinero del narcotráfico lavado por Valentina Forero Álvarez - crédito Fiscalía general de la Nación

La Fiscalía explicó que el uso de terceros como testaferros es una práctica común en las estructuras criminales, especialmente en los casos de lavado de activos asociados al narcotráfico internacional.

De Armenia a una corte en Estados Unidos

Valentina Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 en Armenia (Quindío), tras una investigación que ya contaba con cooperación internacional. Posteriormente, en mayo de 2025, fue extraditada a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial por lavado de activos.

De acuerdo con la justicia estadounidense, la mujer habría realizado movimientos financieros cercanos a los 2,9 millones de dólares en efectivo entre junio de 2022 y abril de 2023.

Estos recursos, según la acusación, fueron canalizados a través del sistema financiero internacional y luego transferidos a Colombia, presuntamente para la compra de bienes y el sostenimiento de la red criminal.

Las autoridades norteamericanas sostienen que estos movimientos no guardaban relación con actividades económicas lícitas y que hacían parte de un esquema diseñado para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.

Extinción de dominio, proceso independiente

Desde la Fiscalía recordaron que el proceso de extinción de dominio es autónomo e independiente de los procesos penales que se adelanten en Colombia o en el exterior.

Las incautaciones hacen parte del proceso de extinción de dominio contra bienes vinculados a Valentina Forero Álvarez, hoy extraditada y procesada en Estados Unidos - crédito Fiscalía General de la Nación

Es decir, no se requiere una condena previa para que el Estado reclame los bienes cuando se demuestra que su origen es ilícito o que fueron usados para actividades criminales.

El objetivo de este mecanismo es claro: quitarle a las organizaciones criminales su músculo financiero, evitando que los recursos ilegales sigan circulando o sean utilizados para financiar nuevas operaciones delictivas.

En este caso, la Fiscalía considera que los bienes afectados no solo representaban un alto valor económico, también eran parte de la estrategia de la red para ocultar y mover dinero del narcotráfico bajo una fachada de legalidad.