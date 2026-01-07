Dos mujeres murieron y 15 personas resultaron heridas en un accidente entre bus y tractomula en el norte del Tolima

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes 6 de enero de 2026 en la vía que comunica a los municipios de Armero Guayabal y San Sebastián de Mariquita, en el norte del Tolima, donde un bus de transporte público y una tractomula colisionaron de manera frontal. El siniestro dejó como saldo dos mujeres fallecidas y 15 personas lesionadas, según confirmaron las autoridades.

El hecho ocurrió a la altura del sector Potosí – Las Brujas, cerca de la granja de la Universidad del Tolima, sobre la Ruta Nacional, específicamente en el kilómetro 88. La vía es una de las principales conexiones del norte del departamento con municipios cercanos y otros corredores interdepartamentales.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por los organismos de atención, el choque involucró un bus de servicio público afiliado a la empresa Rápido Tolima, de placas KZL-900, que cubría la ruta con destino a la ciudad de Ibagué, y una tractomula de placas TRJ-447, de cabina color azul.

La colisión frontal ocasionó graves daños estructurales en ambos vehículos, especialmente en las cabinas, lo que dificultó las labores iniciales de rescate de los ocupantes. En el momento del accidente, en el bus se movilizaban aproximadamente 45 pasajeros.

Unidades de emergencia atendieron a los pasajeros del bus y aseguraron la zona tras la colisión registrada en el sector Potosí, en la vía Armero Guayabal – Mariquita. - crédito Defensa Civil

Dos mujeres fallecieron en el lugar

Según el reporte oficial de las autoridades, dos mujeres fallecieron en el sitio del accidente como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente, proceso que quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes.

Asimismo, 15 personas resultaron heridas, entre ellas el conductor y el auxiliar del bus, quienes recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladados a centros médicos de los municipios de Mariquita, Líbano e Ibagué.

Las labores de atención y evacuación de los lesionados fueron realizadas por ambulancias de la concesión vial, personal del Hospital Nelson Restrepo Martínez, y otros organismos de emergencia que acudieron al sitio.

Organismos de socorro de Armero Guayabal, Lérida y Mariquita participaron en las tareas de rescate y atención prehospitalaria. - crédito Defensa Civil

Atención de la emergencia y presencia de autoridades

Tras el reporte del accidente, al lugar se desplazaron unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Armero Guayabal, así como voluntarios de la Defensa Civil de los municipios de Lérida y Mariquita, quienes apoyaron las labores de rescate, atención de heridos y regulación del tráfico.

De acuerdo con Blu Radio, el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil Seccional Tolima, confirmó la magnitud del incidente y señaló que las causas del accidente aún no han sido establecidas. “La vía permanece con restricciones mientras se adelantan los procedimientos de atención y las investigaciones correspondientes”, indicó el oficial.

Cierre parcial de la vía y afectación a la movilidad

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima se informó que, debido al siniestro, la vía presentó cierre parcial, con paso controlado a un solo carril, mientras se realizaron los actos urgentes, el levantamiento de los cuerpos y la remoción de los vehículos involucrados.

Este corredor vial es utilizado de manera frecuente por vehículos de carga pesada y transporte público, y permite la conexión del norte del Tolima con departamentos como Caldas, Cundinamarca y Antioquia, por lo que se registraron congestiones y demoras en la movilidad tras el accidente.

El choque frontal dejó graves daños en el bus de servicio público y en la tractomula involucrada, lo que obligó a restringir la movilidad en este corredor vial del norte del Tolima. - crédito Defensa Civil

Investigación en curso

Las autoridades de tránsito y judiciales adelantan las investigaciones para determinar las causas del choque, entre ellas las condiciones de la vía, el estado mecánico de los vehículos y las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, mantener una conducción preventiva y extremar las medidas de seguridad, especialmente en vías nacionales con alto flujo vehicular, mientras continúan los procedimientos derivados de este accidente en el norte del Tolima.