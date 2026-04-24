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“Un nuevo ajuste sería crítico para el sector empresarial”: expertos sobre subir otra vez el salario mínimo

La posibilidad de un aumento extraordinario del salario mínimo abrió un debate jurídico y económico sobre los límites del Ejecutivo y los efectos que tendría una decisión de ese tipo sobre empleadores y trabajadores

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La posibilidad de volver a subir el salario mínimo por fuera del ajuste anual abrió un debate sobre sus efectos legales y económicos, mientras expertos advierten que una medida extraordinaria podría impactar contratos vigentes, costos empresariales y la estabilidad del sistema laboral.

La discusión tomó fuerza tras los planteamientos sobre un eventual nuevo incremento salarial en medio del pulso por las tasas de interés, reabriendo preguntas sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno en esta materia y qué consecuencias tendría una decisión de ese tipo.

“Un nuevo ajuste sería crítico para el sector empresarial”, advirtieron análisis citados por Revista Semana, al señalar que una decisión unilateral tendría repercusiones sobre presupuestos, obligaciones laborales y estructuras salariales ya definidas para 2026.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Desde el análisis jurídico, la discusión gira alrededor de la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 278 de 1996, normas que establecen el procedimiento para fijar el salario mínimo y el papel de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

El debate no se limita a si jurídicamente es viable un nuevo aumento, sino al impacto económico que podría generar en miles de empresas. Expertos advierten que cualquier modificación extraordinaria tendría efectos inmediatos sobre costos laborales y compromisos financieros ya proyectados.

Uno de los puntos centrales del análisis es que el salario mínimo tiene un proceso anual de concertación, pero también se plantea que un eventual decreto expedido por el Ejecutivo tendría presunción de legalidad mientras no sea controvertido por las altas cortes.

Esa posibilidad es la que ha alimentado el debate. Aunque cualquier medida de ese tipo podría enfrentar cuestionamientos jurídicos, los expertos advierten que, mientras no exista una decisión judicial en contrario, podría producir efectos y generar nuevas obligaciones.

Para el sector empresarial, ese escenario genera preocupación. Un ajuste adicional implicaría revisar nóminas, recalcular costos y ajustar presupuestos construidos con base en el incremento decretado a comienzos de año.

La preocupación crece porque el impacto no sería solo sobre salarios, sino sobre prestaciones, aportes y múltiples contratos atados al mínimo legal vigente. Eso, según los análisis conocidos, podría tener efectos especialmente sensibles para pequeñas y medianas empresas.

Otro punto que reaparece en la discusión es el principio de salario mínimo vital y móvil. Bajo esa figura, el ingreso debe responder a condiciones dignas de subsistencia, pero su actualización también está ligada a variables como inflación, productividad y crecimiento.

Allí surge otra tensión de fondo: mientras algunos sectores defienden mecanismos para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, otros advierten que incrementos extraordinarios pueden trasladarse a mayores presiones sobre empleo, costos e inflación.

La discusión además se cruza con la autonomía del Banco de la República, pues el debate se dio en medio de cuestionamientos a la política monetaria. Eso llevó a que el tema trascendiera lo laboral y entrara en el terreno de la institucionalidad económica.

Ministro Ricardo Boinilla y exministro José Antonio Ocampo piden que el emisor baje las tasas en 1% - crédito Colprensa
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Expertos también alertan sobre los precedentes que podría dejar una decisión de este tipo. Modificar el salario mínimo fuera del ciclo ordinario abriría interrogantes sobre seguridad jurídica y reglas de juego para el sector productivo.

En el análisis económico, algunos advierten además que un ajuste extraordinario podría generar efectos en cadena sobre precios, contratación y competitividad, en un momento en que distintos sectores enfrentan presiones de costos.

Por eso la advertencia de que “un nuevo ajuste sería crítico para el sector empresarial” ha ganado fuerza en la discusión. No solo resume la preocupación por los efectos inmediatos, sino que pone el foco en los riesgos que algunos ven para la sostenibilidad laboral.

Por ahora, el debate sigue abierto, pero dejó instalada una pregunta que cruza lo jurídico y lo económico: si puede darse un nuevo aumento por decreto y, sobre todo, qué costo tendría una decisión así para trabajadores, empresas y el mercado laboral colombiano.

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