Convivió más de un mes con el cadáver de su hermana: estremecedor caso sacude a Popayán

Precaución - No pasar | Colprensa

Un caso que ha causado conmoción en Popayán mantiene bajo investigación a las autoridades luego de que se descubriera el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda donde, según información preliminar, su hermana habría convivido por más de un mes con el cadáver sin reportar lo ocurrido, de acuerdo con información divulgada por Revista Semana.

El hallazgo se produjo en una casa de dos pisos ubicada en el sector de Santa Catalina, donde vecinos comenzaron a alertar a las autoridades tras notar ausencia prolongada de las residentes y situaciones extrañas en el inmueble. Las sospechas crecieron hasta que una inspección permitió descubrir una escena que ha generado impacto en la ciudad.

Cuando las autoridades ingresaron a la vivienda encontraron el cuerpo en avanzado estado, lo que permitió establecer de manera preliminar que la muerte se habría producido varias semanas antes del hallazgo. Ese detalle dio paso a una investigación para reconstruir qué ocurrió dentro del inmueble durante ese tiempo.

Levantamiento del cadáver - crédito @CTI/Sitio web

Según versiones conocidas en el proceso, la hermana de la víctima habría permanecido en la vivienda durante más de un mes sin dar aviso sobre el fallecimiento. Ese comportamiento ha despertado interrogantes entre los investigadores, que buscan esclarecer si existían circunstancias particulares que expliquen lo sucedido.

Fuentes cercanas al caso señalaron que una persona con aparentes problemas de salud mental fue trasladada a un centro asistencial luego del procedimiento, una línea que ahora hace parte del análisis que realizan las autoridades judiciales.

El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que avanzan para establecer las causas de la muerte y determinar si hubo o no participación de terceros. Los resultados de Medicina Legal serán determinantes para esclarecer las circunstancias del deceso.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el hermetismo que rodeaba la vivienda y la sorpresa de los vecinos por lo ocurrido. Habitantes del sector aseguraron que desde hacía semanas no veían movimiento habitual en la casa y que el inmueble parecía permanecer cerrado y en aparente abandono.

“No se veían desde hace semanas y la casa permanecía cerrada”, relataron vecinos citados por Revista Semana, quienes señalaron que el silencio alrededor de la vivienda comenzó a generar sospechas antes de la intervención oficial.

La escena encontrada dentro del inmueble ha abierto preguntas no solo sobre las circunstancias del fallecimiento, sino sobre la situación de la mujer que habría convivido junto al cuerpo sin reportarlo. Parte de las pesquisas se concentra en establecer si existían condiciones médicas, emocionales o sociales que influyeron en ese comportamiento.

Las autoridades no han entregado hipótesis concluyentes sobre las causas de la muerte ni sobre si el caso podría tener implicaciones penales, por lo que la investigación sigue en etapa preliminar.

Mientras se esperan dictámenes forenses, el caso ha generado impacto por sus características inusuales y por la dimensión humana detrás del hallazgo. En Popayán, el episodio ha provocado consternación y múltiples reacciones por las condiciones en que fue descubierto.

En Popayán, el episodio ha provocado consternación y múltiples reacciones por las condiciones en que fue descubierto - crédito Colprensa

También se examina el contexto en el que vivían las hermanas y si existían antecedentes de aislamiento o situaciones que hubieran podido advertir señales de alerta antes del hallazgo. Ese componente podría resultar clave para comprender lo ocurrido.

La investigación ahora busca responder dos preguntas centrales: cómo murió la mujer y por qué su hermana permaneció durante semanas junto al cuerpo sin pedir ayuda. Son dos interrogantes que mantienen abierto un caso que ha estremecido a la capital caucana.

Mientras Medicina Legal entrega resultados y avanzan las diligencias judiciales, el estremecedor episodio continúa rodeado de preguntas y mantiene en vilo a una comunidad impactada por uno de los hallazgos más desconcertantes registrados recientemente en Popayán.