Colombia

Convivió más de un mes con el cadáver de su hermana: estremecedor caso sacude a Popayán

Autoridades investigan el hallazgo de una mujer muerta dentro de una vivienda en Popayán, donde su hermana habría permanecido por semanas junto al cuerpo sin avisar

Guardar
Precaución - No pasar | Colprensa
Precaución - No pasar | Colprensa

Un caso que ha causado conmoción en Popayán mantiene bajo investigación a las autoridades luego de que se descubriera el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda donde, según información preliminar, su hermana habría convivido por más de un mes con el cadáver sin reportar lo ocurrido, de acuerdo con información divulgada por Revista Semana.

El hallazgo se produjo en una casa de dos pisos ubicada en el sector de Santa Catalina, donde vecinos comenzaron a alertar a las autoridades tras notar ausencia prolongada de las residentes y situaciones extrañas en el inmueble. Las sospechas crecieron hasta que una inspección permitió descubrir una escena que ha generado impacto en la ciudad.

Cuando las autoridades ingresaron a la vivienda encontraron el cuerpo en avanzado estado, lo que permitió establecer de manera preliminar que la muerte se habría producido varias semanas antes del hallazgo. Ese detalle dio paso a una investigación para reconstruir qué ocurrió dentro del inmueble durante ese tiempo.

El hombre fue encontrado muerto en el hotel Villa del Mar de la ciudad de Bucaramanga - crédito @CTI/Sitio web
Levantamiento del cadáver - crédito @CTI/Sitio web

Según versiones conocidas en el proceso, la hermana de la víctima habría permanecido en la vivienda durante más de un mes sin dar aviso sobre el fallecimiento. Ese comportamiento ha despertado interrogantes entre los investigadores, que buscan esclarecer si existían circunstancias particulares que expliquen lo sucedido.

Fuentes cercanas al caso señalaron que una persona con aparentes problemas de salud mental fue trasladada a un centro asistencial luego del procedimiento, una línea que ahora hace parte del análisis que realizan las autoridades judiciales.

El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que avanzan para establecer las causas de la muerte y determinar si hubo o no participación de terceros. Los resultados de Medicina Legal serán determinantes para esclarecer las circunstancias del deceso.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el hermetismo que rodeaba la vivienda y la sorpresa de los vecinos por lo ocurrido. Habitantes del sector aseguraron que desde hacía semanas no veían movimiento habitual en la casa y que el inmueble parecía permanecer cerrado y en aparente abandono.

“No se veían desde hace semanas y la casa permanecía cerrada”, relataron vecinos citados por Revista Semana, quienes señalaron que el silencio alrededor de la vivienda comenzó a generar sospechas antes de la intervención oficial.

La escena encontrada dentro del inmueble ha abierto preguntas no solo sobre las circunstancias del fallecimiento, sino sobre la situación de la mujer que habría convivido junto al cuerpo sin reportarlo. Parte de las pesquisas se concentra en establecer si existían condiciones médicas, emocionales o sociales que influyeron en ese comportamiento.

Las autoridades no han entregado hipótesis concluyentes sobre las causas de la muerte ni sobre si el caso podría tener implicaciones penales, por lo que la investigación sigue en etapa preliminar.

Mientras se esperan dictámenes forenses, el caso ha generado impacto por sus características inusuales y por la dimensión humana detrás del hallazgo. En Popayán, el episodio ha provocado consternación y múltiples reacciones por las condiciones en que fue descubierto.

Homicidio - Colombia
En Popayán, el episodio ha provocado consternación y múltiples reacciones por las condiciones en que fue descubierto - crédito Colprensa

También se examina el contexto en el que vivían las hermanas y si existían antecedentes de aislamiento o situaciones que hubieran podido advertir señales de alerta antes del hallazgo. Ese componente podría resultar clave para comprender lo ocurrido.

La investigación ahora busca responder dos preguntas centrales: cómo murió la mujer y por qué su hermana permaneció durante semanas junto al cuerpo sin pedir ayuda. Son dos interrogantes que mantienen abierto un caso que ha estremecido a la capital caucana.

Mientras Medicina Legal entrega resultados y avanzan las diligencias judiciales, el estremecedor episodio continúa rodeado de preguntas y mantiene en vilo a una comunidad impactada por uno de los hallazgos más desconcertantes registrados recientemente en Popayán.

Temas Relacionados

PopayánHermana convivió con cadáverHallazgo en Santa CatalinaInvestigación en PopayánColombia -Noticias

Más Noticias

“Un nuevo ajuste sería crítico para el sector empresarial”: expertos sobre subir otra vez el salario mínimo

La posibilidad de un aumento extraordinario del salario mínimo abrió un debate jurídico y económico sobre los límites del Ejecutivo y los efectos que tendría una decisión de ese tipo sobre empleadores y trabajadores

“Un nuevo ajuste sería crítico para el sector empresarial”: expertos sobre subir otra vez el salario mínimo

“Se perdieron turistas internacionales”: alerta por caída de 15,4 % en visitantes prende alarmas en Colombia

La reducción de viajeros extranjeros y señales de menor competitividad encendieron alertas en el sector turístico, que pide una hoja de ruta para evitar mayores impactos

“Se perdieron turistas internacionales”: alerta por caída de 15,4 % en visitantes prende alarmas en Colombia

Alerta por sarampión en Bogotá: confirman nuevo caso y lanzan llamado urgente para vacunarse

Bogotá elevó a cuatro los casos importados de sarampión y activó cerco sanitario. Autoridades reforzaron vigilancia epidemiológica y pidieron completar esquemas de vacunación

Alerta por sarampión en Bogotá: confirman nuevo caso y lanzan llamado urgente para vacunarse

Conoce el clima de este día en Cartagena de Indias

El clima en Cartagena de Indias cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Conoce el clima de este día en Cartagena de Indias

Clima en Medellín: la predicción para este 24 de abril

El clima en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Medellín: la predicción para este 24 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Rosana presenta en Bogotá la premiere de su docuserie “¡Mejor Vivir Sin Miedo!”

Rosana presenta en Bogotá la premiere de su docuserie “¡Mejor Vivir Sin Miedo!”

Carla Giraldo le salió al paso a los rumores de su salida de ‘La casa de los famosos’ tras un audio filtrado

⁠María Fernanda Cabal confesó que tuvo muchas relaciones y que sus novios eran “de todas las nacionalidades”: “Soy muy romántica”

Esposa de Juanda Caribe rechazó la comparación entre su hija y Mariana en ‘La casa de los famosos’: “Primero muerta”

Linda Palma recibió importante reconocimiento por su trayectoria en televisión nacional

Deportes

Millonarios superó a Deportes Tolima en El Campín y se aferra a la esperanza de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026

Millonarios superó a Deportes Tolima en El Campín y se aferra a la esperanza de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026

Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen su rival en la final de la Copa de Alemania

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, denunció maltrato de Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto

Juan Pablo Montoya revela uno de sus momentos más complicados en la Fórmula 1: “Nunca tuve el mejor carro”

La selección Colombia de porrismo se coronó campeona mundial: estos fueron los rivales que venció