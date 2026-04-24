Colombia

Alerta por sarampión en Bogotá: confirman nuevo caso y lanzan llamado urgente para vacunarse

Bogotá elevó a cuatro los casos importados de sarampión y activó cerco sanitario. Autoridades reforzaron vigilancia epidemiológica y pidieron completar esquemas de vacunación

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Imagen cercana del torso de un niño o joven, con la piel cubierta de numerosas erupciones cutáneas rojas, redondas y elevadas.
Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

Bogotá activó nuevas medidas sanitarias tras la confirmación de un nuevo caso de sarampión, que elevó a cuatro los contagios importados en la capital y a cinco los reportados en Colombia. Las autoridades reforzaron la vigilancia epidemiológica y lanzaron un llamado urgente para completar los esquemas de vacunación ante el riesgo de propagación del virus, según informó Revista Semana.

La detección del caso se realizó mediante pruebas RT-PCR y permitió activar de inmediato acciones de contención. Entre las medidas adoptadas están un cerco sanitario, investigación epidemiológica de campo, rastreo de contactos y vacunación de bloqueo en poblaciones consideradas en riesgo.

La alerta se produce en medio de preocupación por casos importados asociados a viajeros internacionales, especialmente procedentes de Estados Unidos y México. De acuerdo con el reporte oficial, tres de los contagios detectados en Bogotá estarían relacionados con México y uno con Estados Unidos, mientras las autoridades subrayan que hasta ahora no se han identificado casos autóctonos en la ciudad.

Brote de sarampión eleva la alerta sanitaria en Puno, equipos de salud refuerzan acciones
| Andina

El paciente confirmado permanece en manejo domiciliario, bajo seguimiento médico y sin complicaciones, mientras se mantienen activas todas las acciones preventivas para evitar una eventual transmisión del virus en la capital.

La Secretaría Distrital de Salud informó además que ha intensificado la vigilancia epidemiológica. Con corte al 11 de abril se habían notificado 286 casos sospechosos, una cifra que mantiene el monitoreo en niveles de alerta dentro de las metas nacionales para control y eliminación del sarampión y la rubéola.

La respuesta sanitaria también se apoya en el avance del plan de inmunización. Según cifras oficiales divulgadas por Revista Semana, en lo corrido de 2026 se han aplicado más de 33.000 dosis contra sarampión y rubéola en grupos priorizados, además de más de 50.000 dosis de la vacuna triple viral en población infantil.

Bogotá cuenta además con cerca de 97.600 dosis disponibles para garantizar continuidad en los esquemas, en un momento en que las autoridades insisten en no bajar la guardia frente a una enfermedad que puede generar complicaciones graves, especialmente en menores no inmunizados.

La detección de nuevos contagios en Juliaca y Putina Punco acelera la respuesta de las autoridades, que buscan cerrar la brecha de inmunización en la población
Andina

El foco principal de la alerta está puesto en la vacunación infantil y en personas con riesgo de exposición por viajes internacionales. La Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres y cuidadores para verificar que los niños menores de diez años tengan el esquema completo.

“Es fundamental que los niños y niñas menores de 10 años tengan su esquema completo”, reiteraron las autoridades, recordando que la vacuna contempla una primera dosis al año de edad y un refuerzo a los 18 meses.

El Distrito enfatizó que la vacunación es gratuita y está disponible en más de 200 puntos distribuidos en la ciudad, incluidos lugares estratégicos como el aeropuerto El Dorado y terminales de transporte, donde se busca fortalecer barreras de prevención frente a nuevos casos importados.

La preocupación crece porque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, y aunque Colombia mantiene avances en eliminación, los contagios asociados a movilidad internacional han obligado a reforzar protocolos de respuesta rápida para evitar brotes.

El anuncio se produjo tras una Sala de Análisis de Riesgo desarrollada junto al Instituto Nacional de Salud, escenario en el que se revisaron medidas para contener posibles cadenas de transmisión y fortalecer la respuesta institucional.

La aparición de este nuevo caso reabre el debate sobre coberturas de inmunización y prevención. Mientras continúa el seguimiento epidemiológico, las autoridades insisten en que la vacunación sigue siendo la principal barrera para contener cualquier amenaza de brote en Bogotá.

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