Colombia

Abuelita cautivó en redes sociales al atreverse a desafiar la montaña rusa más extrema de Colombia

La adulta mayor fue aplaudida por los presentes en el parque y los internautas también la llenaron de elogios

Guardar
El video recibió una cantidad de reacciones en las que los internautas celebraron la actitud de la mujer - crédito Chisme Fresco Armenia / Instagram

Una abuela con una actitud muy valiente se volvió la sensación en internet tras atreverse a subir a Krater, la montaña rusa más famosa del Parque del Café en Montenegro, Quindío, y que es considerada la más extrema de Colombia. La mujer realizó esta hazaña acompañada por sus familiares, demostrando el ejemplo que les dio toda la vida de arriesgarse a hacer lo que desearan.

Su decisión de vivir la aventura que pocos se atreven a experimentar fue celebrada tanto por aquellos asistentes que la presenciaron como por los usuarios de las diferentes redes sociales. Y es que a diferencia de aquellos que solo observan, la mujer optó por experimentar cada subida, giro y caída, manteniendo una actitud de emoción durante el recorrido.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al terminar el trayecto, la mujer se bajó muy tranquila y con una sonrisa en su rostro, por lo que los testigos de la hazaña respondieron con aplausos y mensajes de admiración, reconociendo su coraje y espíritu de aventura, que no es muy frecuente entre los adultos mayores, pues muchos prefieren el reposo y la tranquilidad.

La hazaña fue celebrada en
La hazaña fue celebrada en las diferentes plataformas digitales - crédito Parque del Café / Sitio web

El video del momento fue captado por algunos de los asistentes y se viralizó en poco tiempo en las cuentas de redes sociales de plataformas como Chisme Fresco Armenia, que se dedica a registrar los hechos curiosos que existen en la región.

Gracias a la difusión del video, la adulta mayor se transformó en inspiración para aquellos que piensan que la adrenalina es solo para jóvenes. Así como para los que aún no se motivan a atreverse a realizar las actividades que siempre han querido.

Después de viralizarse las imágenes, las redes sociales se llenaron de comentarios. Entre ellos, algunos de los usuarios de la red social destacaron: “Esa viejita es más valiente que yo y que muchos” y “Esa señora sí sabe vivir la vida”.

También se encontraba otras reacciones como: “Admirable esa Sra. Yo me subí en el amarillo que es el más bajito y casi me desmayo” o, en tono humorístico, “Me dieron tres infartos a mí de ver eso”, teniendo en cuenta que las actividades extremas no son para todos.

Otros de los internautas reconocieron: “Que corazón de acero, mis respetos abuelita” y “Esa es la verdadera definición de ‘Cuando sea grande quiero ser como ella’”, demostrando que se convirtió en toda una inspiración, tanto para colombianos como para personas de otros países, y no solo en asuntos relacionados con parques de diversiones, sino con las decisiones de la vida, en general, por lo que algunos tomaron el video como una “señal” para empezar a vivir.

El Parque del Café cuenta
El Parque del Café cuenta con varias atracciones extremas - crédito Parque del Café

Cabe mencionar que Krater es reconocida como la montaña rusa más retadora del país y una de las más intensas en Latinoamérica. De acuerdo con información publicada en el sitio web oficial del Parque del Café, el recorrido tiene un total de 380 metros, además inicia con un ascenso vertical de 30 metros a 90° y continúa con una caída libre y giros completos de 180 y 360 grados, llevando la emoción al extremo, aún para los más valientes.

Así también, se explicó que el nombre de la atracción rinde homenaje a la geografía volcánica y montañosa de la región cafetera, donde el Parque del Café se destaca por experiencias que reúnen a diferentes generaciones y atraen el turismo de aventura a familias enteras y a grupos de amigos. Aunque algunos más aventureros deciden ir solos para vivir la experiencia a su ritmo.

Las atracciones más populares del
Las atracciones más populares del lugar son las extremas - crédito Parque del Café

El reto enfrentado por la abuela demuestra que la emoción no tiene límites de edad y que, en ocasiones, el valor se encuentra donde menos se espera.

Temas Relacionados

KraterParque del CaféMontaña rusaVideo viralAbuela en montaña rusaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El ataque dejó como saldo dos uniformados muertos, mientras que un civil y dos policías lesionados permanecen bajo atención especializada tras ser evacuados a Florencia

Anuncian recompensa por los responsables

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de

Beéle fue confirmado como la estrella del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026

El alcalde Alejandro Char hizo el anuncio a través de sus redes sociales y reveló que el cantante será homenajeado con el Súper Congo de Oro en el Estadio Romelio Martínez ante su público

Beéle fue confirmado como la

Parque Tayrona ajustó sus tarifas para 2026: así quedaron los precios por temporada, edad y tipo de visitante

Parques Nacionales Naturales confirmó tres periodos de cierre temporal a lo largo del año, durante los cuales se restringirá el ingreso al área protegida para permitir la realización de rituales por parte de las comunidades indígenas asentadas en el territorio

Parque Tayrona ajustó sus tarifas

Petro defendió la consulta previa y arremetió contra Peñalosa y Claudia López: “Construyeron una especie de Chapinero imperial”

El primer mandatario aseguró que el proyecto no avanza debido a que no se llevaron a cabo consultas para asociar municipios

Petro defendió la consulta previa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo sería

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Beéle fue confirmado como la

Beéle fue confirmado como la estrella del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026

Luisa Fernanda W habló sobre su operación de implantes en los senos y reveló si se arrepentía: “Nunca recomiendo…”

Valentina Taguado se pronunció sobre el final de su programa digital: “Escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos”

Sara Uribe contó con quién se quedará su hijo Jacobo mientras participa de ‘La casa de los famosos Colombia’

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Atlético Nacional dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: anunció refuerzo campeón de Copa Libertadores

Marino Hinestroza negó estar en rebeldía para ser transferido a Boca Juniors

Millonarios sacudió al fútbol colombiano: misteriosa publicación puso a soñar a los hinchas

José Enamorado está a un paso de sumarse al Gremio de Porto Alegre: así van las negociaciones con el Junior de Barranquilla