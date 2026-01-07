Abuelita cautivó en redes sociales al atreverse a desafiar la montaña rusa más extrema de Colombia

El video recibió una cantidad de reacciones en las que los internautas celebraron la actitud de la mujer - crédito Chisme Fresco Armenia / Instagram

Una abuela con una actitud muy valiente se volvió la sensación en internet tras atreverse a subir a Krater, la montaña rusa más famosa del Parque del Café en Montenegro, Quindío, y que es considerada la más extrema de Colombia. La mujer realizó esta hazaña acompañada por sus familiares, demostrando el ejemplo que les dio toda la vida de arriesgarse a hacer lo que desearan.

Su decisión de vivir la aventura que pocos se atreven a experimentar fue celebrada tanto por aquellos asistentes que la presenciaron como por los usuarios de las diferentes redes sociales. Y es que a diferencia de aquellos que solo observan, la mujer optó por experimentar cada subida, giro y caída, manteniendo una actitud de emoción durante el recorrido.

Al terminar el trayecto, la mujer se bajó muy tranquila y con una sonrisa en su rostro, por lo que los testigos de la hazaña respondieron con aplausos y mensajes de admiración, reconociendo su coraje y espíritu de aventura, que no es muy frecuente entre los adultos mayores, pues muchos prefieren el reposo y la tranquilidad.

El video del momento fue captado por algunos de los asistentes y se viralizó en poco tiempo en las cuentas de redes sociales de plataformas como Chisme Fresco Armenia, que se dedica a registrar los hechos curiosos que existen en la región.

Gracias a la difusión del video, la adulta mayor se transformó en inspiración para aquellos que piensan que la adrenalina es solo para jóvenes. Así como para los que aún no se motivan a atreverse a realizar las actividades que siempre han querido.

Después de viralizarse las imágenes, las redes sociales se llenaron de comentarios. Entre ellos, algunos de los usuarios de la red social destacaron: “Esa viejita es más valiente que yo y que muchos” y “Esa señora sí sabe vivir la vida”.

También se encontraba otras reacciones como: “Admirable esa Sra. Yo me subí en el amarillo que es el más bajito y casi me desmayo” o, en tono humorístico, “Me dieron tres infartos a mí de ver eso”, teniendo en cuenta que las actividades extremas no son para todos.

Otros de los internautas reconocieron: “Que corazón de acero, mis respetos abuelita” y “Esa es la verdadera definición de ‘Cuando sea grande quiero ser como ella’”, demostrando que se convirtió en toda una inspiración, tanto para colombianos como para personas de otros países, y no solo en asuntos relacionados con parques de diversiones, sino con las decisiones de la vida, en general, por lo que algunos tomaron el video como una “señal” para empezar a vivir.

Cabe mencionar que Krater es reconocida como la montaña rusa más retadora del país y una de las más intensas en Latinoamérica. De acuerdo con información publicada en el sitio web oficial del Parque del Café, el recorrido tiene un total de 380 metros, además inicia con un ascenso vertical de 30 metros a 90° y continúa con una caída libre y giros completos de 180 y 360 grados, llevando la emoción al extremo, aún para los más valientes.

Así también, se explicó que el nombre de la atracción rinde homenaje a la geografía volcánica y montañosa de la región cafetera, donde el Parque del Café se destaca por experiencias que reúnen a diferentes generaciones y atraen el turismo de aventura a familias enteras y a grupos de amigos. Aunque algunos más aventureros deciden ir solos para vivir la experiencia a su ritmo.

El reto enfrentado por la abuela demuestra que la emoción no tiene límites de edad y que, en ocasiones, el valor se encuentra donde menos se espera.