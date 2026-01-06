Colombia

Video |Temor en Soacha por amenazas y el cobro de extorsiones que serían culpa de Los Satanás

El caso hizo recordar la temporada de amenazas que recibieron comerciantes y transportadores en varias localidades de Bogotá que llevaron a que no abrieran sus negocios por miedo a represalias por no pagar extorsiones

Guardar
El caso hizo recordar el
El caso hizo recordar el proceso judicial en contra de osé Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás - crédito archivo Colprensa | Colombia Oscura / IG

Las autoridades en Soacha (Cundinamarca), el vecino municipio a Bogotá, se encuentran en máxima alerta por cuenta de un video que se hizo viral en redes sociales entre el lunes y el martes 6 de enero de 2026.

Todo por cuenta de un video que se compartió en el portal informativo Colombia Oscura, y en el que se observa cómo desde un celular con el que graba el parrillero de una motociclista, le dispara a tres hombres que se encuentran en un parqueadero de furgones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso provocó que desde el mismo portal se reseñara que esta situación se está convirtiendo en algo de todos los días para los habitantes en algunas zonas del municipio.

Esto a raíz de las llamadas, visitas y mensajes que estarían recibiendo a través de sus celulares comerciantes, transportadores y conductores de buses en Soacha, por cuenta del grupo delincuencial Los Satanás.

En caso de no pagar, el riesgo que se corre sería morir por no abonar el dinero que se solicita.

El caso se conoció en redes entre el 5 y 6 de enero de 2026 - crédito Colombia Oscura / IG

Por todo lo anterior, la comunidad compartió el video para hacer la denuncia en redes sociales con el fin de que “sea difundida para que Policía, Fiscalía y demás autoridades competentes tomen acciones urgentes y se garantice la seguridad de quienes hoy viven con miedo por estas intimidaciones”, reseña la publicación del portal.

De momento ni la Policía Metropolitana de Soacha ni el alcalde Julián Sánchez Jr. ‘Perico’ se han pronunciado al respecto, pero este caso vuelve a encender las alarmas por cuenta de lo que fue la ola de terror que dejó el paso por Bogotá y esta población vecina: José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás.

En qué va el proceso de alias Satanás

La Fiscalía General de la Nación rechazó las afirmaciones de que habría dejado de investigar a José Manuel Vera Sulbarán, conocido como alias Satanás, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Colombia.

El organismo aclaró que la investigación contra Vera Sulbarán se mantiene activa y que la fiscal encargada participa de manera regular en las audiencias del proceso.

El caso surgió tras la declaración de una jueza especializada de Bogotá durante una audiencia, donde expresó que la Fiscalía habría abandonado el expediente.

Los residentes del barrio El
Los residentes del barrio El Amparo (Kennedy) enfrentaron amenazas y extorsiones diarias de parte del Tren de Aragua que antes estaba bajo el mando de alias Satanás y ahora de alias Jenny - credito Colprensa

La jueza sostuvo que el ente acusador se habría ausentado en más de un centenar de audiencias, y generó alarma entre los sectores afectados por la organización criminal.

La Fiscalía aclaró que los registros oficiales desmienten esa cifra y atribuyó la mayoría de los aplazamientos a solicitudes de la defensa, el propio procesado y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La detención de Vera Sulbarán se produjo en noviembre de 2023 en Ecuador y su extradición a Colombia fue anunciada por la Policía Nacional.

El señalado líder del Tren de Aragua enfrenta acusaciones por homicidio, extorsión y microtráfico, sobre todo en localidades de la capital colombiana, como San Cristóbal, Antonio Nariño, Los Mártires, Fontibón, Kennedy, Suba y Bosa.

La Fiscalía detalló en su misiva que “verificado el proceso en contra de **José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás, en la plataforma de anotaciones de la rama judicial y en el sistema misional Fiscalía General de la Nación Spoa, en los registros se evidencia un aplazamiento por parte de la fiscalía, el 17 de junio de 2024, en razón al cambio de fiscal”.

Además, el ente acusador destacó que “no es cierto que se haya abandonado el caso; la dirección seccional siempre ha garantizado la titularidad de un fiscal en el despacho en el que se encuentra asignada la investigación”.

Mientras continúan las audiencias, comerciantes y microempresarios de Bogotá han denunciado ser víctimas de extorsión y amenazas, supuestamente ordenadas por Vera Sulbarán desde prisión.

Ciudadanos de Bogotá denunciaron públicamente
Ciudadanos de Bogotá denunciaron públicamente continuar siendo víctimas de extorsión por parte de una banda liderada por el venezolano José Manuel Vera, alias Satanás - crédito Infobae Colombia

En otra zona de Bogotá, residentes y empresarios en barrios como Toberín y Cantalejo han recibido panfletos y mensajes intimidantes firmados presuntamente por “Satanás”, en los que se exige el pago de hasta un millón de pesos mensuales.

“Les hicimos un llamado y no se comunicaron, este es el segundo aviso; si no llaman a cuadrar con nosotros vamos a empezar a matarlos. El tercer llamado será dejando un muerto. La felicidad y la tranquilidad no tiene precio. Atentamente: ‘Satanás’”, señala uno de los mensajes difundidos por los comerciantes.

Temas Relacionados

SoachaAlias SatanásCobro de extorsionesTren de AraguaVideoCundinamarcaBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

El conjunto del atacante colombiano juega en su casa para conseguir la clasificación a la definición del que sería su primer título desde su llegada al club

EN VIVO Sporting de Lisboa

Cuota alimentaria en Colombia en 2026: qué incluye y cómo calcular el valor por hijo

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 redefine el cálculo de la cuota alimentaria, un derecho fundamental que garantiza el bienestar de miles de niños, niñas y adolescentes en el país

Cuota alimentaria en Colombia en

‘Popeye’, sicario de Pablo Escobar, había confirmado que Nicolás Maduro tenía negocios con narcos y grupos armados

El antioqueño indicó en repetidas ocasiones que el dictador venezolano tenía injerencia en el envío de narcóticos en la región

‘Popeye’, sicario de Pablo Escobar,

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Qué ver esta noche en

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado se quedó sin

Valentina Taguado se quedó sin programa digital y Violeta Bergonzi hizo provocadora publicación en respuesta: “Lo que sube como palma...”

La asombrosa travesía de un perro por el aire divide a TikTok y revela un método rural desconocido para muchos

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify Colombia

La modelo colombiana que está entre los 100 rostros más bellos del mundo: compite con la pareja de Marc Anthony

Daniela Salazar contó como perdió uno de los contratos más importantes de su carreta y dio 3 consejos a los creadores de contenido

Deportes

EN VIVO Sporting de Lisboa

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Jefferson Lerma se perderá partidos con Crystal Palace por contusión cerebral: estas serán los duelos que se perderá el volante

Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”

Marino Hinestroza no se presentó al inicio de la pretemporada de Atlético Nacional: presiona para ir al fútbol internacional