Video |Temor en Soacha por amenazas y el cobro de extorsiones que serían culpa de Los Satanás

Las autoridades en Soacha (Cundinamarca), el vecino municipio a Bogotá, se encuentran en máxima alerta por cuenta de un video que se hizo viral en redes sociales entre el lunes y el martes 6 de enero de 2026.

Todo por cuenta de un video que se compartió en el portal informativo Colombia Oscura, y en el que se observa cómo desde un celular con el que graba el parrillero de una motociclista, le dispara a tres hombres que se encuentran en un parqueadero de furgones.

El caso provocó que desde el mismo portal se reseñara que esta situación se está convirtiendo en algo de todos los días para los habitantes en algunas zonas del municipio.

Esto a raíz de las llamadas, visitas y mensajes que estarían recibiendo a través de sus celulares comerciantes, transportadores y conductores de buses en Soacha, por cuenta del grupo delincuencial Los Satanás.

En caso de no pagar, el riesgo que se corre sería morir por no abonar el dinero que se solicita.

Por todo lo anterior, la comunidad compartió el video para hacer la denuncia en redes sociales con el fin de que “sea difundida para que Policía, Fiscalía y demás autoridades competentes tomen acciones urgentes y se garantice la seguridad de quienes hoy viven con miedo por estas intimidaciones”, reseña la publicación del portal.

De momento ni la Policía Metropolitana de Soacha ni el alcalde Julián Sánchez Jr. ‘Perico’ se han pronunciado al respecto, pero este caso vuelve a encender las alarmas por cuenta de lo que fue la ola de terror que dejó el paso por Bogotá y esta población vecina: José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás.

En qué va el proceso de alias Satanás

La Fiscalía General de la Nación rechazó las afirmaciones de que habría dejado de investigar a José Manuel Vera Sulbarán, conocido como alias Satanás, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Colombia.

El organismo aclaró que la investigación contra Vera Sulbarán se mantiene activa y que la fiscal encargada participa de manera regular en las audiencias del proceso.

El caso surgió tras la declaración de una jueza especializada de Bogotá durante una audiencia, donde expresó que la Fiscalía habría abandonado el expediente.

Los residentes del barrio El Amparo (Kennedy) enfrentaron amenazas y extorsiones diarias de parte del Tren de Aragua que antes estaba bajo el mando de alias Satanás y ahora de alias Jenny - credito Colprensa

La jueza sostuvo que el ente acusador se habría ausentado en más de un centenar de audiencias, y generó alarma entre los sectores afectados por la organización criminal.

La Fiscalía aclaró que los registros oficiales desmienten esa cifra y atribuyó la mayoría de los aplazamientos a solicitudes de la defensa, el propio procesado y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La detención de Vera Sulbarán se produjo en noviembre de 2023 en Ecuador y su extradición a Colombia fue anunciada por la Policía Nacional.

El señalado líder del Tren de Aragua enfrenta acusaciones por homicidio, extorsión y microtráfico, sobre todo en localidades de la capital colombiana, como San Cristóbal, Antonio Nariño, Los Mártires, Fontibón, Kennedy, Suba y Bosa.

La Fiscalía detalló en su misiva que “verificado el proceso en contra de **José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás, en la plataforma de anotaciones de la rama judicial y en el sistema misional Fiscalía General de la Nación Spoa, en los registros se evidencia un aplazamiento por parte de la fiscalía, el 17 de junio de 2024, en razón al cambio de fiscal”.

Además, el ente acusador destacó que “no es cierto que se haya abandonado el caso; la dirección seccional siempre ha garantizado la titularidad de un fiscal en el despacho en el que se encuentra asignada la investigación”.

Mientras continúan las audiencias, comerciantes y microempresarios de Bogotá han denunciado ser víctimas de extorsión y amenazas, supuestamente ordenadas por Vera Sulbarán desde prisión.

Ciudadanos de Bogotá denunciaron públicamente continuar siendo víctimas de extorsión por parte de una banda liderada por el venezolano José Manuel Vera, alias Satanás - crédito Infobae Colombia

En otra zona de Bogotá, residentes y empresarios en barrios como Toberín y Cantalejo han recibido panfletos y mensajes intimidantes firmados presuntamente por “Satanás”, en los que se exige el pago de hasta un millón de pesos mensuales.

“Les hicimos un llamado y no se comunicaron, este es el segundo aviso; si no llaman a cuadrar con nosotros vamos a empezar a matarlos. El tercer llamado será dejando un muerto. La felicidad y la tranquilidad no tiene precio. Atentamente: ‘Satanás’”, señala uno de los mensajes difundidos por los comerciantes.