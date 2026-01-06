Valentina Taguado se pronunció sobre el final de su programa digital: “Escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos”

Valentina Taguado aseguró que tanto ella como Johana Velandia optaron por terminar 'Qué hay pa’ dañar' y negó una mala relación con RCN - crédito captura de pantalla Canal RCN

En la mañana del martes 6 de enero se dio a conocer que el Canal RCN decidió finalizar el programa digital Qué hay pa’ dañar, transmitido exclusivamente a través de su aplicación. En dicho formato participaron las humoristas Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia.

Según manifestó el periodista Carlos Ochoa, la decisión fue tomada por los directivos en vista de una serie de controversias acumuladas y centradas en Taguado.

Entre ellas se incluyen informaciones de una relación tensa con la producción por la manera de realizar el programa (Taguado preferiría algo más espontáneo frente al formato más libreteado que esperaría RCN), polémicas en plataformas digitales con Violeta Bergonzi (con la que coincidió en MasterChef Celebrity) y con el propio Hassam, por una serie de chistes relacionados con el cáncer que este padeció y generaron una respuesta especialmente negativa en contra de Taguado.

Ante esta situación, Valentina compartió su versión del final de Qué hay pa’ dañar a través de sus historias de Instagram. Inicialmente, expresó que le causaron gracia los titulares de distintos medios por el modo en que se expresaron sobre el final de su programa digital.

Acto seguido, desmintió lo sostenido por Ochoa sobre la decisión de terminar el programa, afirmando que fueron la propia Taguado y Johana Velandia las que decidieron cerrar esa etapa y no los directivos, en favor de un proyecto propio.

“RCN no acabó el programa, Johana y yo renunciamos. Entre un programa y un proyecto personal, nos decidimos por el proyecto personal. ¿Por qué? Porque no nos daba el tiempo, estábamos haciendo el programa literalmente dormidas, porque no es lo único que hacemos", manifestó Taguado.

Tras su participación en 'MasterChef Celebrity', Valeria Aguilar y Valentina Taguado crearon el espectáculo en vivo de comedia 'Todo Vale' - crédito @tooodovale/Instagram

Aunque no se refirió de forma concreta al proyecto personal, es posible que se refiriera a Todo Vale, el show de comedia en vivo en el que participa junto a Valeria Aguilar, o bien a un nuevo formato junto a Velandia. En todo caso, vale recordar que esta última ya tiene una serie de fechas confirmadas para el año en curso con su show de improvisación, Gordconsejos, a nivel internacional.

La locutora aseguró que se encontraban “increíblemente agradecidas” con RCN, argumentando que “fueron MUY lindos con nosotras hasta el último momento”.

Luego, Valentina hizo referencia a las restricciones que tenían para abordar ciertos temas en Qué hay pa’ dañar, dejando entrever que ese fue un motivo clave para decidir dar un paso al costado.

Las restricciones editoriales de 'Qué hay pa’ dañar' habrían impulsado a sus creadoras a buscar mayor libertad creativa en futuros proyectos - crédito @valentinataguado/Instagram

“Los medios tienen prohibiciones, limitaciones, reglas...y está bien. Con todo el amor del mundo, escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos, cuando queramos, donde queramos y con quien queramos, o sea, los shows", indicó.

Por último, Taguado reconoció que “Tampoco es que seamos las mujeres más decentes o prudentes del mundo y tampoco nos interesa serlo”.

La indirecta de Violeta Bergonzi tras el final de ‘Qué hay pa’ dañar’

La ganadora de MasterChef Celebrity subió a su cuenta oficial un video con un texto tomado como indirecta contra el final del programa de Valentina Taguado, con la que tuvo fuertes roces durante 2025 - crédito @violetabergonzi/Instagram

Horas antes de que Taguado se pronunciara sobre el final de Qué hay pa’ dañar, la ganadora de MasterChef Celebrity no desaprovechó la oportunidad y realizó una publicación en la que sin mencionar nombres, hizo una velada referencia a la noticia.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video bailando en la playa acompañado de las palabras “Y recuerda: lo que sube como palma cae como coco”.

La publicación, interpretada como una referencia a la duración del programa digital (así como al roce que protagonizó Violeta con Valentina en octubre por unas declaraciones de la locutora que no sentaron bien a la modelo), generó reacciones divididas entre quienes mostraron su apoyo a Bergonzi, y quienes consideraron que no era correcto mofarse de lo ocurrido con Taguado.