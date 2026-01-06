Mauricio Cárdenas propone el “Plan Hermandad” para vender alimentos a Venezuela sin cobro durante el primer año

En medio de la incertidumbre política, económica y social que atraviesa Venezuela, el precandidato presidencial y exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó una propuesta que busca combinar solidaridad regional, reactivación económica y estabilidad institucional. La iniciativa, denominada “Plan Hermandad”, plantea que Colombia exporte productos de primera necesidad al mercado venezolano sin exigir pago durante el primer año, mientras el Estado colombiano financia directamente a los productores nacionales.

La propuesta fue dada a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales, donde Cárdenas explicó los fundamentos de la iniciativa y la enmarcó como una de sus principales apuestas de campaña. Según el exministro, el objetivo central es ayudar a Venezuela a salir de la hambruna actual, al tiempo que se dinamiza la economía colombiana y se protege al sector exportador.

“Colombia debe ofrecerle alimentos a Venezuela”: la base del Plan Hermandad

Durante su intervención, Cárdenas señaló que Colombia tiene la capacidad productiva y financiera para liderar un esfuerzo humanitario y económico en la región. En sus palabras, el país debe empezar a ofrecerle a Venezuela todos los productos de primera necesidad, especialmente alimentos, como una forma de mejorar de manera inmediata las condiciones de vida de la población venezolana.

“Colombia debe vender esos productos en Venezuela sin que Venezuela tenga que pagar en el primer año”, afirmó el precandidato, al explicar que el Gobierno colombiano se encargaría de financiar a los productores nacionales utilizando las reservas del país. De esta manera, las empresas colombianas recibirían el pago de forma directa y segura, mientras Venezuela contaría con un período de alivio financiero para estabilizar su economía.

El precandidato explicó que el Estado asumiría el financiamiento a productores colombianos para garantizar el envío de alimentos al mercado venezolano. - crédito EFE y @MauricioCard/X

Una iniciativa marcado por la crisis política en Venezuela

La propuesta de Cárdenas surge en un escenario complejo para Venezuela y la región. La operación militar desarrollada por Estados Unidos en la madrugada del sábado 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, generó un fuerte impacto político y económico. Posteriormente, se produjo la investidura de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, lo que incrementó la incertidumbre sobre el futuro institucional del país.

En este contexto, uno de los mayores interrogantes es la capacidad de Venezuela para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos, así como la continuidad de las cadenas de suministro y de los mercados internos. El “Plan Hermandad” busca responder a esa preocupación con una estrategia de cooperación directa entre ambos países.

Exportaciones por 10.000 millones de dólares y uso de reservas

Según reveló El Tiempo, la iniciativa fue planteada formalmente por Cárdenas en una carta enviada al Gobierno colombiano y a los empresarios del país. En la misiva, el exministro propone que Colombia exporte hasta 10.000 millones de dólares en productos nacionales, especialmente bienes de la canasta básica familiar, con destino al mercado venezolano.

Uno de los puntos clave del plan es que el Estado colombiano pagaría directamente a los productores, utilizando las reservas internacionales disponibles. Esto permitiría dinamizar la economía nacional, garantizar los ingresos de las empresas exportadoras y evitar los riesgos financieros asociados a la inestabilidad venezolana.

La iniciativa busca dar un margen de alivio financiero a Venezuela mientras se reactiva su economía y se avanza en la transición institucional. - crédito SELA

¿En qué consiste exactamente el “Plan Hermandad”?

De acuerdo con el material audiovisual de Cárdenas, el “Plan Hermandad” se estructura sobre varios pilares fundamentales:

Financiamiento estatal a productores colombianos , asegurando liquidez y estabilidad para el sector exportador.

Un período de un año sin obligación de pago para Venezuela , con el fin de permitir la estabilización económica y la transición institucional.

Retribución posterior por parte de Venezuela, que podría realizarse mediante recursos financieros, gas u otros bienes estratégicos, bajo esquemas de cooperación bilateral.

El doble objetivo de la iniciativa, según el precandidato, es claro al garantizar el acceso a alimentos y productos esenciales para los ciudadanos venezolanos y, al mismo tiempo, impulsar la producción nacional colombiana y proteger el empleo.

La propuesta prioriza bienes de la canasta familiar esenciales para el abastecimiento en Venezuela. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Solidaridad regional con una visión pragmática

Cárdenas aseguró que el “Plan Hermandad” no solo responde a una lógica humanitaria, sino también a una visión pragmática de crecimiento compartido. Para el exministro, la estabilidad de Venezuela es un factor clave para la seguridad, el comercio y el desarrollo económico de Colombia y de toda la región.