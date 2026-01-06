Crisis en Venezuela: 3 días después de la captura de Nicolás Maduro, este es el movimiento en los puentes fronterizos con Colombia

Las autoridades han desplegado vehículos blindados en uno de los principales pasos fronterizos, mientras las actividades de tránsito entre ambos países continúan sin alteraciones en otro importante acceso de la zona (Puente Simón Bolívar) - crédito Redes Sociales / X

Los dos principales puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela presentan situaciones distintas en la jornada actual.

En el puente Simón Bolívar, el Ejército colombiano ha ubicado de nuevo tanques como parte del plan frontera impulsado por el Gobierno nacional.

Mientras tanto, el puente Francisco de Paula Santander permanece habilitado, con el tránsito peatonal y vehicular desarrollándose con total normalidad.

Estos dos pasos son fundamentales para la conexión terrestre entre ambos países. Su funcionamiento resulta esencial para los habitantes y para la actividad económica de la zona fronteriza.

En la madrugada del 6 de enero, el Ejército Colombiano desplegó tanquetas en el puente Simón Bolívar - crédito Ejército Nacional

La operación fluida en el puente Francisco de Paula Santander representa un respiro para quienes necesitan cruzar entre Colombia y Venezuela.

Mientras oficiales de Policía y autoridades migratorias concentran sus esfuerzos en las labores de inspección, una alta congestión vehicular afecta la entrada al Puente Internacional Simón Bolívar.

Según informaron las autoridades, durante el operativo se verifican los vehículos que acceden a territorio colombiano, generando largas filas y demoras en el paso fronterizo.

Este procedimiento, en el que se revisan documentos y condiciones de los automóviles, busca garantizar la seguridad en la frontera y el cumplimiento de los requisitos legales para el ingreso.

La intensidad del tráfico se ha incrementado visiblemente, lo que ha provocado malestar entre los conductores y pasajeros, quienes deben aguardar más tiempo del habitual para atravesar el puente.

Las autoridades recomiendan a los viajeros prever retrasos y mantener la documentación al día, así como colaborar con los controles para agilizar el flujo vehicular en este punto estratégico de conexión entre Colombia y Venezuela.

Según W Radio, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, Más de 66 mil personas han cruzado a diario los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, en una jornada que según Migración Colombia transcurrió en completa normalidad.

A pesar de recientes acontecimientos en la vida política venezolana, el flujo tanto vehicular como peatonal se mantuvo estable, y los testimonios recabados en puntos clave como Tienditas y el puente Francisco de Paula Santander muestran una dinámica habitual.

La autoridad migratoria colombiana, citada por W Radio, informó que la cantidad de personas que se desplaza entre ambos países responde a las cifras habituales en los tres principales pasos fronterizos.

No se registraron alteraciones ni complicaciones en los controles, lo que llevó a Migración Colombia a reportar “total normalidad” en el movimiento binacional.

En los relatos recogidos por el medio mencionado destaca la percepción de una vida cotidiana mantenida bajo una aparente calma.

Ciudadanos venezolanos como quienes afirmaron vivir en Barquisimeto y Trujillo describieron que la rutina sigue su curso: “Todo está trabajando normal, no hay nada”, respondió una entrevistada consultada sobre la situación en su ciudad.

La misma persona, al ser indagada sobre la existencia de rumores o inquietud social, aseguró: “No, nadie dice nada”, remarcando un ambiente de silencio ante temas delicados.

Pese a la continuidad de las actividades diarias, tras episodios críticos en el contexto venezolano, se advierte un trasfondo de temor y reserva. Una migrante que regresaba desde Ecuador sostuvo: “Cuando pasó lo del presidente, todos quedamos en shock y la gente así asustada y todos nos mirábamos, pero no se comenta nada porque es delicado comentar”.

A pesar de ello, muchas familias contemplan el regreso en el futuro: “Cuando mejore”, expresó sobre su voluntad de retornar a Venezuela.Otros entrevistados consultados en el puente Francisco de Paula Santander compartieron sensaciones similares.

Una venezolana que reside del lado venezolano describió: “Nadie me habla nada, nadie me dice nada. Yo soy venezolana y vivo allá”. Al ser consultada sobre el ambiente, insistió en la apariencia de tranquilidad: “Es algo como normal. O sea, no hubiera pasado nada, cada quien en su mundo trabajando”.

Añadió que la dinámica familiar y laboral transcurre en medio de este contexto de reserva, y que la cotidianeidad, aunque se mantiene, está marcada por la distancia y la nostalgia que supone la migración.