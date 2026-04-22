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Édgar Rentería alertó sobre la crisis del béisbol colombiano: “En cuatro años nos vamos a quedar sin jugadores en las Grandes Ligas”

El exjugador hizo un llamado directo a los dirigentes colombianos para dejar de lado los conflictos internos, priorizar el desarrollo de las nuevas generaciones y evitar que el béisbol del país pierda presencia internacional

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El colombiano es recordado como uno de los mejores beisbolistas que han pasado por la franquicia en la que jugó durante seis temporadas. Vía: Colprensa
Édgar Rentería anunció una alianza clave de su proyecto Team Renteria para facilitar la captación de talentos colombianos en las Grandes Ligas de Beisbol, en vista de la cantidad decreciente de peloteros en el máximo nivel - crédito Colprensa

El exbeisbolista Édgar Rentería advirtió que, en un plazo de cuatro años, Colombia podría quedarse sin jugadores en las Grandes Ligas si no se revierte la tendencia actual de falta de desarrollo en los jóvenes peloteros.

El doble campeón de la Serie Mundial, que ha retomado un papel activo en la formación deportiva, ha iniciado un relanzamiento de su academia Team Rentería en Barranquilla para impulsar la captación y formación de nuevos prospectos apoyándose en alianzas internacionales que permitan a los captadores de talentos de las Grandes Ligas tomar en cuenta los prospectos nacionales.

Las palabras de Rentería llegan en un contexto donde la presencia de peloteros colombianos en el máximo nivel está marcada por la irregularidad y la dificultad de sus integrantes para mantenerse varias temporadas en la élite. Esto es un contraste directo con lo que sucedía en los años 90 y 2000, particularmente con Orlando Cabrera y el propio Rentería, que permaneció 16 campañas consecutivas en equipos como los Marlins de Miami, Cardenales de San Luis y Gigantes de San Francisco.

Aunque en los años posteriores a los retiros de ambos aparecieron nombres como Giovanny Urshela, Nabil Crismatt o José Quintana, a la fecha solo el último se mantiene como lanzador en los Rockies de Colorado.

En declaraciones recogidas por El Heraldo, Rentería no ocultó su inquietud frente a este panorama. “La verdad es que hemos venido decayendo y eso nos tiene muy preocupados”.

El relanzamiento del Team Rentería y el respaldo internacional

El colombiano entró al salón de la fama, en donde llegó a un total de más de 900 juegos en la MLB-crédito @Cardinals/X
El colombiano entró al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, en donde llegó a disputar más de 900 juegos - crédito @Cardinals/X

El relanzamiento del Team Rentería, fundado en 1999 bajo el liderazgo de Édinson Rentería, hermano de Édgar, busca reposicionar al país como semillero de talentos mediante eventos de captación como el tryout y showcase internacional reciente, que reunió a 60 adolescentes y contó con el respaldo de la Liga Dominicana de Prospectos (DPL, por sus siglas en inglés).

“La idea es desarrollar a los muchachos para que sean firmados y seguir avanzando en lo que hemos dejado en estos cinco o seis años”, explicó Rentería, subrayando la alianza con DPL: “Vamos a organizar la academia con DPL, que es internacional scouting para todo Latinoamérica. La idea es ver muchachos, porque hay mucha escasez de jugadores en Colombia”, manifestó.

Este esfuerzo responde en parte al diagnóstico realizado por Rentería tras el desempeño de la selección nacional en el reciente Clásico Mundial en Puerto Rico, donde evidenció múltiples deficiencias en el sistema de formación nacional y el combinado nacional fue eliminado en la primera ronda dejando una imagen de rezago frente al resto de novenas nacionales.

Colombia dejó más dudas que certezas durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol - crédito Thais Llorca/EFE
Colombia dejó más dudas que certezas durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol - crédito Thais Llorca/EFE

“Cuando estuve en el Clásico Mundial, me di cuenta de muchas deficiencias que tenemos en Colombia. Y si nos ponemos a pensar, en cuatro años no vamos a tener jugadores en Grandes Ligas porque no se están desarrollando los muchachos”, sostuvo la leyenda del béisbol.

Rentería también atribuyó parte de la crisis a divisiones internas en la dirigencia deportiva local. El barranquillero hizo referencia a una serie de disputas que afectan a la Liga de Béisbol del Atlántico, por lo que exhortó a dirigentes y actores del béisbol colombiano a dejar de lado los conflictos, en defensa del futuro de los jóvenes jugadores.

“Ojalá que toda la Liga se ponga de acuerdo, dejen de estar peleando, porque siempre pasan peleando… Que se pongan de acuerdo. Deben recordar que es el futuro de los niños, que ellos son a quienes se les quiere ayudar y ellos son los que valen la pena”, expresó.

El propio Rentería asumió responsabilidad en el deterioro del béisbol colombiano y manifestó su renovado compromiso para revertir el escenario: “El deterioro es bastante, es muy grande… Yo creo que he tenido un poquito de culpa al abandonar y no apoyar al ciento por ciento por mis ocupaciones, pero aquí estamos. Vamos a apoyar para que todo salga bien”, aseguró.

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