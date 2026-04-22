Ante aumento del salario mínimo y guerra en Irán, “no existen condiciones para bajar las tasas”, alertó el Banco de la República

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, aseguró que “las acciones tomadas por el banco responden al mandato constitucional" - crédito Congreso de la República

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió sobre el riesgo de una espiral de inflación al alza en Colombia por la suma del conflicto en Irán, el aumento de los precios internacionales y factores internos como el encarecimiento de los fertilizantes. Destacó su especial preocupación por el impacto en los precios de alimentos y la subida del salario mínimo para 2026, en un escenario donde las expectativas inflacionarias ya venían presionando el costo de la vida.

Ante los efectos internacionales de la guerra en Irán y el alza nacional de precios como consecuencia del aumento del sueldo básico (ahora es de $2.000.000), el funcionario señaló que la inflación en Colombia alcanzó 5,6% en marzo de 2026. Para él, el país enfrenta el peligro de una espiral de precios si persisten tanto los choques externos como las decisiones internas poco cautas, y por ello considera que no existen condiciones para bajar las tasas de interés.

Valor de los alimentos

Villar explicó que la situación en Medio Oriente incide de forma directa en el valor de los alimentos, ya que “los mayores costos de los fertilizantes, que se mueven de manera importante a través del estrecho de Ormuz”, terminan encareciendo los productos básicos. Considera la coyuntura una mala noticia para Colombia, al recalcar que “la política monetaria no puede cambiar ese hecho”.

El cierre del estrecho de Ormuz hizo que se disparara el precio del petróleo y los fertilizantes - crédito Stringer/Reuters

Insistió en la necesidad de estar alerta. “Ante las circunstancias que ya he descrito y las perspectivas de inflación que ya habían aumentado, este tipo de efectos puedan convertirse en un círculo vicioso de mayores expectativas y en lo que los economistas llaman los efectos de segunda vuelta de los choques de oferta”, apuntó en debate de control político en la Comisión Tercera del Senado de la República.

Política monetaria y restricciones ante la inflación

Sobre los límites para contener el efecto externo, remarcó que “nosotros no podemos evitar choques de oferta, no vamos a impedir que los choques de oferta se mitiguen por cuenta de un aumento de la tasa de interés o una menor emisión monetaria. No vamos a parar la guerra de Irán”.

A pesar de estas restricciones, defendió la gestión del banco. Según dijo, las medidas que tome el banco central sí pueden atacar una posible espiral de inflación al alza, que se daría al sumar los factores internos y el coletazo de la guerra en Irán.

La meta de inflación del Banco de la República es del 3% anual - crédito Infobae Colombia

Subrayó que el daño puede atenuarse si “logramos confianza en que la inflación se va a controlar, si hay una política monetaria que logra esa confianza y si le damos credibilidad a la meta de inflación que tenemos”.

Efecto del salario mínimo y las expectativas inflacionarias

Villar señaló que la inflación comenzó a repuntar desde finales de 2025 y principios de 2026, y atribuyó el comportamiento al aumento del 23,7% del salario mínimo. “Las expectativas de inflación empezaron a elevarse de una manera significativa, especialmente a finales de 2025 y las expectativas para 2026 presentaron un aumento particularmente fuerte entre diciembre y enero de 2026, cuando se anunció el aumento del salario mínimo de las dimensiones que ustedes conocen”, recalcó.

Enfatizó en que el repunte se sumó a los incrementos ya existentes y recordó que en marzo de 2026 la inflación aumentó y se ubicó en 5,6%.

De igual manera, expresó que, pese a los deseos, no se pueden tomar medidas apresuradas. “Me encantaría poder venir aquí y decir que la inflación bajó, que estamos moviéndonos hacia la meta de una manera consistente y eso nos ha permitido bajar la tasa de interés, eso me encantaría”, añadió.

El salario mínimo para 2026 tuvo un aumento del 23,87% - crédito Luisa González/Reuters

Respuesta a críticas y defensa institucional

A las críticas de figuras políticas —en especial del presidente Gustavo Petro— sobre la fundamentación de las decisiones del banco central, Villar respondió que “se ha dicho de manera que sinceramente creo simplista, que nosotros tomamos las decisiones porque unos analistas nos dicen que tomamos esas decisiones y porque unos analistas que trabajaban en los bancos lo dicen”.

Rechazó estas acusaciones y defendió el trabajo interno. Cree que eso es una manera de desacreditar al equipo técnico del banco central de manera totalmente inadmisible. Sostuvo que el equipo técnico hace análisis propios, independientes de presiones externas o de la banca privada.

Por último, Leonardo Villar advirtió que ignorar las advertencias sobre la inflación sería abrir la puerta a un escenario mucho más complejo para el país. Destacó que la confianza social y el respaldo institucional son esenciales para evitar un mayor impacto negativo en la economía colombiana.