Hombre que mató a golpes a una perrita aceptó cargos y pidió perdón: “Fue algo muy feo lo que hice”

La indignación crece entre habitantes y autoridades tras la difusión de imágenes donde una mascota fallece por violencia en una vivienda del sector, activando nuevamente el debate sobre la protección animal en Colombia - crédito @ColombiaOscura /

Durante el miércoles 22 de abril de 2026 se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por maltrato animal en contra de Job Abimelec Camacho, de 22 años, proceso que enfrenta mientras la ciudadanía exige justicia a la Fiscalía General de la Nación, sede Bucaramanga.

En medio del proceso, el señalado agresor del animal admitió su responsabilidad en la muerte de Kira. Ante el juez, Camacho aseguró: “Pido disculpas a todos porque fue algo muy feo lo que hice”. Después de su declaración, la diligencia avanzó hacia la audiencia de medida de aseguramiento, en la que se evaluará si el acusado debe permanecer en prisión preventiva.

El dictamen entregado por los peritos que analizaron el caso fue decisivo para la decisión judicial. Según el informe forense difundido por el medio local Vanguardia, la necropsia determinó que Kira falleció a causa de un trauma craneoencefálico provocado por un fuerte impacto en la cabeza.

Las pruebas practicadas revelaron múltiples fracturas, hemorragias internas y laceraciones, lo que descartó de manera contundente la versión preliminar de muerte por envenenamiento que fue entregada inicialmente por los propietarios del animal.

El agresor del animal aceptó cargos tras conocerse el caso que ha generado profunda indignación ciudadana - crédito Alcaldía de Bucaramanga

El concejal Camilo Machado afirmó al medio: “El dictamen fue claro: muerte por trauma craneoencefálico debido a un golpe directo y contundente en su cabeza”. Por su parte, el alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla ratificó el informe, detallando que el cuerpo de la perrita presentaba lesiones compatibles con agresiones físicas reiteradas.

Cabe mencionar que la muerte de Kira ocurrió el 7 de abril de 2026, cuando un vecino del barrio Betania, al norte de Bucaramanga, registró en video el ataque. Las imágenes se convirtieron en pieza clave para el proceso, teniendo en cuenta que muestran a un hombre agrediendo violentamente al animal en el patio de una vivienda.

Este video, sumado a la presión social y la repercusión en redes, impulsó la investigación oficial, que derivó en la emisión de una orden de captura por el delito de maltrato animal.

El animal fue asesinado a golpes, de acuerdo con el reporte de los expertos forenses - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El operativo de captura y la exhumación del cuerpo

La Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga ejecutó la detención de Camacho, que intentó fugarse cruzando los controles de salida de la ciudad. Sin embargo, el trabajo de inteligencia policial evitó que llevara a cabo su objetivo después de que se realizara la exhumación del cadáver de la perrita que había sido enterrada en una zona boscosa del barrio Betania, con el fin de ocultar pruebas relevantes para la investigación judicial.

La Fiscalía fundamentó la imputación de cargos en diversos elementos probatorios entre los que se encuentran: la necropsia, el video testimonial y el hecho de que, al momento de la detención, Camacho ya contaba con una orden vigente por maltrato animal. Estos elementos consolidaron la acusación y permitieron avanzar procesalmente.

El informe forense confirmó que Kira murió por trauma craneoencefálico y descartó el envenenamiento como causa de muerte - crédito @Cportilla40 / X

La indignación desatada en Bucaramanga motivó la convocatoria de un plantón ciudadano frente a las instalaciones de la Fiscalía en Bucaramanga en la mañana del 22 de abril, en coincidencia con la audiencia de legalización de captura.

Los organizadores de la protesta solicitaron a los asistentes portar camisas blancas y pancartas, además de globos y pitos, para solicitar “penas severas” por la muerte violenta de Kira, demostrando así la sensibilidad ciudadana frente a los delitos de maltrato animal en Colombia, pues este no es el primer caso ocurrido en el territorio nacional, por lo que se pide justicia.

Actualmente, la situación judicial de Job Abimelec Camacho se encuentra pendiente de la audiencia de medida de aseguramiento, en la que se decidirá si debe continuar privado de la libertad mientras avanza el juicio en su contra por atacar a muerte a un animal.