María Fernanda Cabal le respondió a Gustavo Petro tras publicar imagen de una estatua de un jaguar: “Coja oficio”

El uso de una frase característica del contexto colombiano en la réplica a una imagen compartida por el mandatario atrajo la atención y amplificó la discusión pública en plataformas virtuales - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

El intercambio digital entre María Fernanda Cabal y Gustavo Petro llamó la atención en redes sociales. Cabal respondió de manera directa al mandatario tras la publicación de una imagen en X.

En el mensaje original, Petro compartió una fotografía donde se observa una infraestructura situada junto a un espejo de agua y una estatua que representa un felino grande.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La respuesta de Cabal fue breve. Con la frase “Coja oficio”, marcó el tono confrontacional del intercambio.

La interacción protagonizada por ambos políticos, tras un mensaje publicado por el presidente en X, motivó numerosas reacciones y puso en evidencia los cambios en las formas de confrontación digital en Colombia - crédito captura de pantalla / X

El episodio se convirtió en uno de los temas más comentados durante la jornada. El uso de recursos propios de la cultura digital por parte de figuras políticas refuerza nuevas dinámicas de confrontación en el ámbito virtual.

En contexto, desde que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se autodenominara como “tigre”, como parte de su campaña política, Gustavo Petro se ha referido en diferentes publicaciones en redes sociales al felino más grande del continente americano, el Jaguar.

Parece, según sus publicaciones, que Gustavo Petro se refiere a sí mismo como “jaguar popular” y “jaguar americano” y expresiones como “Si el águila dorada ataca al cóndor, despertarán al jaguar ancestral”, sería una forma de hablar de Colombia.

Esta es la última mención del “jaguar”, del Petro

Gustavo Petro, el 5 de enero del 2026, respondió públicamente este martes a declaraciones de figuras políticas de Estados Unidos, defendiendo su legitimidad como jefe de Estado y comandante supremo de la fuerza pública.

Más reciente mención del Jaguar por parte de Gustavo Petro - crédito captura de pantalla / X

Por medio de su cuenta oficial en X, Petro rechazó los señalamientos realizados por el expresidente estadounidense Donald Trump y el senador Marco Rubio. “Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional”, afirmó el mandatario, sugiriendo que analizaría cuidadosamente el alcance de las amenazas señaladas.

Respecto a los cuestionamientos de Rubio sobre la colaboración y la legitimidad de su administración, Petro replicó: “Le solicito se lea la constitución de Colombia porque su información es completamente errada, es producto de intereses de políticos colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia, quieren la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se dispare en el mundo”.

En otro tramo de su pronunciamiento, el presidente explicó que ordenó el retiro de varios coroneles de inteligencia policial al considerar que estaban proporcionando información falsa en contra del Estado. “No sea que Rubio esté creyendo esas falacias”, puntualizó Petro.

Petro hablando sobre el jaguar el 12 de septiembre del 2025 - crédito captura de pantalla / X

El mandatario reivindicó su condición institucional y la legitimidad de su cargo: “El presidente de Colombia es el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía de Colombia por orden constitucional, constitución de hace 34 años que mi movimiento hizo después de dejar las armas en la insurgencia y firmar un Pacto: una nueva constitución por elección popular de la Asamblea Nacional Constituyente”.

Vinculó esta transformación política al proceso del M19: “Mi movimiento, el M19, antes levantado en armas insurgentes, ganó la primera votación relativa por listas de constituyentes elegidos por el pueblo. Fue nuestro primer triunfo electoral. Con otras fuerzas y en respeto al pluralismo y la diversidad, hicimos un Pacto: la nueva constitución de Colombia que debía construir un estado social de derecho en búsqueda de la garantía de los derechos fundamentales y universales del pueblo”.

En cuanto a la política antidrogas, Petro destacó la dimensión y los resultados de su estrategia: “Como comandante supremo de las fuerzas militares y amparado siempre por la constitución, ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo, detuve el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y comenzó un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos por el campesino cultivador de coca”.

Petro hablando sobre el jaguar en una publicación sobre el presunto apoyo de militares al ministro de defensa, Pedro Sánchez (foto 2) - crédito captura de pantalla / X

El presidente detalló: “El proceso va en 30.000 hectáreas de coca y es mi prioridad como política pública de sustitución de cultivos, yo dirijo esa política”.

Añadió avances en operacionalidad haciendo referencia directa al suroccidente del país: “Bajo mis órdenes se tomó El Plateado, Cauca, el Wall Street de la cocaína que gobiernos anteriores dejaron crecer”.

Sobre operaciones contra grupos armados al margen de la ley, subrayó: “He ordenado bombardeos respetando todas las normas del derecho humanitario y con la baja y captura de mandos de primer orden de los grupos armados subordinados al narcotráfico. Ellos en su táctica reclutan menores de edad para que no se bombardee a sus cabecillas”.

Petro alertó sobre las posibles consecuencias de acciones militares externas: “Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas”.

Petro hablando sobre el jaguar en respuesta a Estados Unidos frente al ataque del ejército norteamericano en Venezuela (foto 3) - crédito captura de pantalla / X

Advirtió además: “Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular”.

Respecto a la fuerza pública, Petro fue enfático: “Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”.

Refirió también su experiencia personal: “Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

Respondió directamente a quienes cuestionan su integridad: “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”.