Estas son las identidadesy nuevos detalles de los 5 policías secuestrados en el Catatumbo

Un grupo armado interceptó a los agentes mientras regresaban de su labor festiva. El destino de los policías permanece bajo reserva, mientras la movilización oficial intenta revertir el drama - crédito Colprensa

Cinco patrulleros de la Policía Nacional fueron secuestrados en el Catatumbo, una zona del departamento de Norte de Santander, Colombia, cuando regresaban de su turno navideño. El hecho ocurrió mientras viajaban como pasajeros en un autobús de servicio público.

Los uniformados fueron identificados como José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabían Contreras y Ramón Alberto Coronel Medina, todos asignados a la subestación de Petrolea.

A ellos se suma Daniel De Jesús Granda, de la subestación de Tres Bocas.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El secuestro tuvo lugar en el sector La Llana, donde un grupo armado interceptó el vehículo y forzó a los policías a descender. Posteriormente, las víctimas fueron llevadas por la fuerza hacia un destino no revelado.

Los patrulleros retornaban a sus hogares tras cumplir con una labor especial durante las festividades de Fin de Año. El trayecto donde fueron interceptados es conocido por la presencia de actores armados al margen de la ley.

Tras conocerse lo ocurrido, la Policía Nacional de Colombia activó el plan candado junto a las Fuerzas Militares y autoridades judiciales, con el objetivo de encontrar y rescatar a los secuestrados. El operativo busca reforzar la seguridad en la región y asegurar el bienestar de los agentes.

Las autoridades han exhortado a los responsables a respetar los derechos fundamentales de los policías y han pedido a la comunidad del área que aporte información para facilitar su liberación. Para ello, se han habilitado la línea 123 y el número 314 358 7212 para recibir denuncias confidenciales.

Este caso refuerza la postura institucional de rechazo al secuestro y el compromiso de proteger la vida y la libertad de los miembros de la fuerza pública.