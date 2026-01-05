Colombia

Daniel Briceño se fue en contra de la hija de Hugo Chávez por mensaje de Gustavo Petro: “Vivía como magnate”

Las declaraciones del exconcejal surgieron luego de que el presidente Gustavo Petro compartiera en redes sociales un mensaje de apoyo a Rosines Chávez, quien se pronunció tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, utilizó su perfil en X para referirse a los acontecimientos recientes en Venezuela, después de que fuerzas estadounidenses llevaran a cabo una intervención militar que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez.

En una de sus publicaciones, Gustavo Petro destacó las palabras de Rosines Chávez, hija del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez. Ante este gesto, el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño en un mensaje en su cuenta de la red social X criticó duramente la intervención de Petro y cuestionó el papel de Rosines Chávez en la coyuntura venezolana. Briceño afirmó: “Vivía como magnate a costa de ese sufrimiento”.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego en X se refirió a la intervención de Rosines Chávez, hija del expresidente Hugo Chávez, quien tras la captura de Nicolás Maduro pronunció un discurso en las calles de Venezuela. Petro citó sus palabras al señalar: “Rosines Chávez de 29 años, hija del presidente Chávez, habla en las calles de Venezuela: Solo el pueblo salva al pueblo”.

Frente a lo dicho por Gustavo Petro, el candidato a la Cámara de Representantes por el partido de oposición, el Centro Democrático Daniel Briceño cuestionó el papel de Rosines Chávez durante la crisis venezolana, señalando que mientras la población enfrentaba graves dificultades, ella residía en Europa con un alto nivel de vida vinculado a los recursos de su familia.

“Rosines Chávez la hija del dictador es la que hoy vive en Europa como multimillonaria con la plata que la familia le robó a Venezuela. Mientras los venezolanos morían de hambre, Rosines Chávez vivía como magnate a costa de ese sufrimiento”, escribió el exconcejal de Bogotá por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Daniel Briceño ha publicado varios mensajes en X sobre la captura de Nicolás Maduro. En uno de ellos, criticó a sectores cercanos al Gobierno colombiano que rechazaron el operativo de Estados Unidos en el que fue detenido Maduro. Briceño señaló que estos sectores han defendido en el pasado a figuras controvertidas y cuestionó la orientación del gobierno de Gustavo Petro.

“Lloraron por el narco Santrich, nombraron gestores de paz a los peores asesinos de Colombia, subieron a las tarimas a los peores delincuentes y ahora lamentan la detención del narcotraficante y expresidente Nicolás Maduro. El gobierno Petro actúa en beneficio de los delincuentes, no de los colombianos”, aseveró Briceño en uno de sus mensajes con respecto a lo ocurrido.

Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas de Estados Unidos encabezaron un operativo militar en Venezuela que concluyó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La acción incluyó bombardeos en Caracas y permitió que ambos fueran trasladados bajo custodia para enfrentar cargos judiciales.

Las autoridades estadounidenses trasladaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores a Estados Unidos, donde la Fiscalía General anunció que tendrán que responder ante la justicia por acusaciones relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo.

La fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi informó en X que las acusaciones contra Nicolás Maduro abarcan delitos como conspiración ligada al narcotráfico, tentativa de introducir cocaína, tenencia de armas automáticas y explosivos, y asociación para disponer de estos elementos con el objetivo de afectar a Estados Unidos. Además, Bondi precisó que tanto Maduro como su esposa enfrentan cargos oficiales en el Distrito Sur de Nueva York, donde serán juzgados ante la justicia de ese país.

La Casa Blanca comunicó que la operación militar contempló ataques aéreos dirigidos a objetivos específicos en Caracas. Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó esta información tanto en sus redes sociales como en una declaración pública, donde indicó que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores fueron detenidos y trasladados fuera de Venezuela de manera inmediata.

Daniel BriceñoHugo ChávezGustavo PetroRosines ChávezVenezuelaColombia-Noticias

