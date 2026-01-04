Colombia

Registrador denunció fraude en las firmas de los precandidatos presidenciales: “Hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias”

Más de 28 millones de firmas fueron presentadas ante la Registraduría Nacional para respaldar las candidaturas; sin embargo, el Héctor Penagos alertó que una parte significativa de esas firmas podrían no ser válidas debido a la falsificación de documentos

El 17 de diciembre de
El 17 de diciembre de 2025, se cerró el plazo para que los 22 precandidatos que buscan el aval por firmas presentaran sus documentos ante la Registraduría - crédito Colprensa

El 17 de diciembre de 2025 marcó el límite para que los 22 precandidatos presidenciales que buscan el aval de su candidatura mediante recolección de firmas entregaran los documentos correspondientes ante la Registraduría Nacional.

Este proceso, que forma parte de los mecanismos democráticos establecidos en la legislación colombiana, fue ampliamente debatido debido a la enorme cantidad de firmas presentadas y la controversia que ha surgido sobre su validez.

Según la Registraduría, los precandidatos presentaron un total de alrededor de 28 millones de firmas, lo que representa casi el triple de las que se entregaron en las elecciones presidenciales de 2022.

La Registraduría recibió más de
La Registraduría recibió más de 28 millones de firmas, casi el triple que en 2022, pero el registrador Hernán Penagos advirtió sobre el uso de fotocopias y formularios incompletos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Algunos de los precandidatos que lideraron la entrega de firmas fueron Abelardo de la Espriella (5.049.855 firmas), Carlos Caicedo (2.430.075 firmas) y Mauricio Lizcano (1.840.260 firmas), que se destacaron no solo por la cantidad de firmas presentadas, sino por el impacto de sus propuestas y el respaldo popular que lograron hasta el momento.

A continuación, los nombres de los que se presentaron por firmas:

  • Aníbal Gaviria - 2.316.120 firmas
  • Héctor Espinosa - 1.894.050 firmas(renunció luego de presentar las firmas)
  • Felipe Córdoba - 1.303.770 firmas
  • Leonardo Huerta - 1.301.610 firmas
  • Claudia López - 1.297.530 firmas
  • Vicky Dávila - 1.236.150 firmas
  • Luis Gilberto Murillo - 1.222.545 firmas
  • Alexander Henao - 1.173.465 firmas
  • David Luna - 1.158.975 firmas
  • Daniel Palacios - 1.157.940 firmas
  • Santiago Botero - 1.156.815 firmas
  • Sandra Macollins - 1.131.555 firmas
  • Mauricio Cárdenas - 1.061.070 firmas
  • Juan Daniel Oviedo - 1.026.975 firmas
Lista de precandidatos presidenciales que
Lista de precandidatos presidenciales que entregaron firmas ante la Registraduría - crédito Registraduría

Según el registrador, encontraron más de 600.000 formularios vacíos

Sin embargo, no todo fue transparente en el proceso. En una entrevista con el diario El Espectador, el registrador nacional, Hernán Penagos, denunció que algunos de los precandidatos intentaron manipular el sistema mediante prácticas fraudulentas en la recolección de firmas.

“Uno de los candidatos presentó cerca de 800.000 firmas y hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias. No es justo que hagan trampa de esa manera y tampoco lo es que se ponga a la Registraduría a revisar 800.000 firmas para después ver que muchas son fotocopias o formularios diligenciados a través de diferentes impresoras para de alguna manera burlar a la Registraduría”, afirmó Penagos, visiblemente molesto por la situación.

El registrador resaltó que la integridad del sistema debe ser respetada, y no puede ser vulnerada por prácticas que busquen engañar a las autoridades: “Lo que no podemos permitir es que se haga uso de fotocopias o de formularios vacíos, ya que eso atenta contra la transparencia del proceso”, añadió.

Además, resaltó que la carga de trabajo que implica la revisión de firmas fraudulentas es inmensa, y que muchos de los formularios recibidos no cumplían con los estándares requeridos. Aunque no reveló nombres, se especula que podría tratarse de Henry Martínez, que presentó 821.265 firmas, pero esto no fue confirmado.

Aunque no se revelaron nombres,
Aunque no se revelaron nombres, el registrador Hernán Penagos sugirió que algunos precandidatos intentaron burlar el sistema con firmas fraudulentas - crédito Colprensa

Penagos reveló que, además de las fotocopias, encontraron cerca de 600.000 formularios que ni siquiera estaban diligenciados: “Es un mecanismo democrático, el de las firmas, y hay que cuidarlo. No se puede permitir que se juegue con este sistema que garantiza la participación de los ciudadanos en el proceso electoral”.

Para enfrentar el reto de revisar los más de 28 millones de firmas presentadas, la Registraduría implementó tecnología avanzada. Penagos explicó que la entidad cuenta con herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial que facilitan la labor de validación.

“También tenemos más de 500 supernumerarios trabajando y un equipo de grafólogos revisando esos datos. De aquí al 21 de enero tenemos que terminar con esa revisión. Ya sabemos que lo vamos a lograr y lo estamos haciendo con mucha seriedad y con mucho rigor. Pero sí se trata de una exigencia monumental”, destacó para el diario en mención.

Desde el 5 de enero
Desde el 5 de enero de 2026, la Registraduría comenzará a anunciar a los precandidatos que cumplen con los requisitos para continuar en la carrera presidencial - crédito Luisa González/Reuters

Por otro lado, la Registraduría tiene planeado comenzar a anunciar, desde el lunes 5 de enero de 2026, quiénes son los precandidatos que cumplen con los requisitos para obtener el aval político necesario para continuar en la carrera electoral. Este anuncio, que marcará el inicio de una nueva etapa en las elecciones presidenciales, genera gran expectativa en el país, ya que será un indicio claro de quiénes seguirán en la lucha por llegar a la Casa de Nariño.

Bogotá habilitó 520 cirugías gratuitas

Un hombre falleció tras caer

Gustavo Petro calificó como un

Unidades del Ejército Nacional desactivaron

La "mamá" humana de Lupita,
Esto se supo la última

Top 10 Prime Video Colombia:

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla

