Registrador denunció fraude en las firmas de los precandidatos presidenciales: “Hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias”

El 17 de diciembre de 2025 marcó el límite para que los 22 precandidatos presidenciales que buscan el aval de su candidatura mediante recolección de firmas entregaran los documentos correspondientes ante la Registraduría Nacional.

Este proceso, que forma parte de los mecanismos democráticos establecidos en la legislación colombiana, fue ampliamente debatido debido a la enorme cantidad de firmas presentadas y la controversia que ha surgido sobre su validez.

Según la Registraduría, los precandidatos presentaron un total de alrededor de 28 millones de firmas, lo que representa casi el triple de las que se entregaron en las elecciones presidenciales de 2022.

Algunos de los precandidatos que lideraron la entrega de firmas fueron Abelardo de la Espriella (5.049.855 firmas), Carlos Caicedo (2.430.075 firmas) y Mauricio Lizcano (1.840.260 firmas), que se destacaron no solo por la cantidad de firmas presentadas, sino por el impacto de sus propuestas y el respaldo popular que lograron hasta el momento.

A continuación, los nombres de los que se presentaron por firmas:

Aníbal Gaviria - 2.316.120 firmas

Héctor Espinosa - 1.894.050 firmas(renunció luego de presentar las firmas)

Felipe Córdoba - 1.303.770 firmas

Leonardo Huerta - 1.301.610 firmas

Claudia López - 1.297.530 firmas

Vicky Dávila - 1.236.150 firmas

Luis Gilberto Murillo - 1.222.545 firmas

Alexander Henao - 1.173.465 firmas

David Luna - 1.158.975 firmas

Daniel Palacios - 1.157.940 firmas

Santiago Botero - 1.156.815 firmas

Sandra Macollins - 1.131.555 firmas

Mauricio Cárdenas - 1.061.070 firmas

Juan Daniel Oviedo - 1.026.975 firmas

Según el registrador, encontraron más de 600.000 formularios vacíos

Sin embargo, no todo fue transparente en el proceso. En una entrevista con el diario El Espectador, el registrador nacional, Hernán Penagos, denunció que algunos de los precandidatos intentaron manipular el sistema mediante prácticas fraudulentas en la recolección de firmas.

“Uno de los candidatos presentó cerca de 800.000 firmas y hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias. No es justo que hagan trampa de esa manera y tampoco lo es que se ponga a la Registraduría a revisar 800.000 firmas para después ver que muchas son fotocopias o formularios diligenciados a través de diferentes impresoras para de alguna manera burlar a la Registraduría”, afirmó Penagos, visiblemente molesto por la situación.

El registrador resaltó que la integridad del sistema debe ser respetada, y no puede ser vulnerada por prácticas que busquen engañar a las autoridades: “Lo que no podemos permitir es que se haga uso de fotocopias o de formularios vacíos, ya que eso atenta contra la transparencia del proceso”, añadió.

Además, resaltó que la carga de trabajo que implica la revisión de firmas fraudulentas es inmensa, y que muchos de los formularios recibidos no cumplían con los estándares requeridos. Aunque no reveló nombres, se especula que podría tratarse de Henry Martínez, que presentó 821.265 firmas, pero esto no fue confirmado.

Penagos reveló que, además de las fotocopias, encontraron cerca de 600.000 formularios que ni siquiera estaban diligenciados: “Es un mecanismo democrático, el de las firmas, y hay que cuidarlo. No se puede permitir que se juegue con este sistema que garantiza la participación de los ciudadanos en el proceso electoral”.

Para enfrentar el reto de revisar los más de 28 millones de firmas presentadas, la Registraduría implementó tecnología avanzada. Penagos explicó que la entidad cuenta con herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial que facilitan la labor de validación.

“También tenemos más de 500 supernumerarios trabajando y un equipo de grafólogos revisando esos datos. De aquí al 21 de enero tenemos que terminar con esa revisión. Ya sabemos que lo vamos a lograr y lo estamos haciendo con mucha seriedad y con mucho rigor. Pero sí se trata de una exigencia monumental”, destacó para el diario en mención.

Por otro lado, la Registraduría tiene planeado comenzar a anunciar, desde el lunes 5 de enero de 2026, quiénes son los precandidatos que cumplen con los requisitos para obtener el aval político necesario para continuar en la carrera electoral. Este anuncio, que marcará el inicio de una nueva etapa en las elecciones presidenciales, genera gran expectativa en el país, ya que será un indicio claro de quiénes seguirán en la lucha por llegar a la Casa de Nariño.