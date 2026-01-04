Petro respondió a Andrés Pastrana por decir que es el “gran defensor” de Nicolás Maduro: “No amiguis, no estoy preocupado”

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Andrés Pastrana, expresidente de Colombia (1998-2002) - crédito EFE/Colprensa

La captura del dictador Nicolás Maduro por Estados Unidos, ocurrido el sábado 3 de enero de 2026, generó un gran número de reacciones en el mundo, especialmente en Colombia.

El expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), en entrevista con Blu Radio, aprovechó la situación para lanzar duras críticas al presidente Gustavo Petro, que lo señaló como “el canciller y el gran defensor del narcodictador Nicolás Maduro”.

Para Pastrana, la postura del Gobierno Petro deja a Colombia expuesta en este nuevo escenario regional. Recordó el rechazo del mandatario colombiano a la operación militar en Venezuela, el respaldo a Nicolás Maduro y el hecho de no reconocer a Edmundo González.

Para Andrés Pastrana, la postura del Gobierno Petro deja a Colombia expuesta en este nuevo escenario regional - crédito Colprensa

“Petro es el canciller y el gran defensor del narcodictador Nicolás Maduro y hoy debe estar preocupado”, señaló Pastrana.

Ante las declaraciones del expresidente colombiano, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta de X.

En un corto mensaje, el jefe de Estado aseguró que no se encuentra preocupado por lo que pueda hacer o decir Nicolás Maduro en Estados Unidos, porque, según él, tiene “la consciencia tranquila”.

El presidente Gustavo Petro señaló que “el club de los amigos” de Jeffrey Epstein “volvió a actuar”.

Caramba, el club de los amigos de (Jeffrey) Epstein volvió a actuar. No amiguis, no estoy preocupado. El que tiene la consciencia tranquila no se preocupa“, indicó el presidente Petro.

Gustavo Petro respondió a Andrés Pastrana por declaraciones en su contra - crédito @petrogustavo/X

Qué dijo Andrés Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana declaró a Blu Radio que la captura de Nicolás Maduro señala solo el inicio de una etapa compleja para Venezuela.

Según Pastrana, la detención del mandatario ocurrió sin resistencia militar, lo que revela debilidad en el apoyo interno al régimen.

Detalló que la operación se llevó a cabo por aire y tierra, y que aunque Maduro estaba en Fuerte Tiuna, no hubo oposición significativa. El exmandatario planteó dos posibles escenarios: una traición desde el entorno de Maduro, motivada por la recompensa, o una operación meticulosamente preparada por Estados Unidos.

Andrés Pastrana detalló que la operación se llevó a cabo por aire y tierra, y que aunque Maduro estaba en Fuerte Tiuna, no hubo oposición significativa - crédito Lina Gasca/Colprensa

Añadió que la esposa de Maduro también fue arrestada y que las comunicaciones y aeropuertos venezolanos quedaron inhabilitados para evitar fugas de altos funcionarios.

Pastrana describió un escenario de descomposición del poder. Señaló que Delcy Rodríguez se encontraba en Moscú, Vladimir Padrino López apareció solo y nervioso ante los medios y Diosdado Cabello se desplazó con escoltas, sin respaldo ciudadano. Según su versión, la sociedad venezolana se mantuvo en sus hogares, sin manifestarse en defensa del gobierno.

Indicó que Estados Unidos seguirá persiguiendo a los miembros del llamado cartel de los soles, y que solo el aeropuerto de Maiquetía permanecía en funcionamiento. Según Pastrana, Maduro fue trasladado en un portaviones rumbo a territorio estadounidense, señalando que el proceso continúa y se desarrollará por etapas.

El expresidente sostuvo que Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo, elegido por amplia mayoría, y que María Corina Machado ocupa la vicepresidencia. Recordó que el 10 de enero, Maduro impidió la posesión de González, un acto que considera un golpe de Estado. Instó a la comunidad internacional a reconocer a González como jefe de Estado.

Pastrana también criticó el papel de Gustavo Petro, a quien calificó como defensor del régimen de Maduro, y planteó que las relaciones entre Colombia y Venezuela deberán ser replanteadas ante el nuevo contexto regional.

Qué dijo Colombia

A través de un comunicado, la Cancillera de Colombia informó que observan “con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela”.

Por tal motivo, reafirmaron su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales.

“El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”, señaló la Cancillería.