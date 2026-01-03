“Han atacado a Venezuela; bombardean con misiles”: Petro alerta por ataques a Caracas y pide acción internacional

Presidente Gustavo Petro habla del ataque aéreo de Estados Unidos a Caracas, Venezuela | REUTERS/Luisa Gonzalez

El presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente ante los hechos reportados en Venezuela, luego de difundir un mensaje en su cuenta oficial de la red social X en el que aseguró que la capital del país vecino estaba siendo objeto de ataques aéreos.

El mandatario calificó la situación como una alerta de alcance global y señaló que los acontecimientos requerían la atención inmediata de organismos internacionales.

En su publicación, el jefe de Estado colombiano escribió: “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela”. En el mismo mensaje agregó: “Bombardean con misiles”, haciendo referencia al tipo de armamento que, según su denuncia, estaría siendo utilizado en la ofensiva sobre la ciudad.

Las expresiones del presidente se difundieron en medio de reportes de explosiones en distintos puntos estratégicos de la capital venezolana.

Tras advertir sobre la gravedad del escenario, Petro solicitó la intervención urgente de instancias multilaterales. “Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, afirmó en su mensaje, reiterando su postura a favor de mecanismos diplomáticos y de diálogo frente a situaciones de tensión regional. El pronunciamiento se dio en un contexto de creciente atención internacional por los acontecimientos en territorio venezolano.

Los hechos denunciados por el mandatario colombiano se produjeron luego de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en días recientes había mencionado la posibilidad de acciones militares contra Venezuela. Según información conocida previamente, el gobierno estadounidense desplegó una flota de buques de combate en el Caribe y elevó el tono de sus advertencias hacia la administración de Nicolás Maduro.

Trump afirmó que fuerzas de su país habían destruido una zona de atraque que, de acuerdo con su versión, era utilizada por embarcaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela. Esa acción fue señalada como el primer ataque terrestre de Estados Unidos en suelo venezolano, de acuerdo con lo expresado por el propio mandatario norteamericano. En ese mismo contexto, Trump aseguró que los días de Maduro en el poder “están contados”.

Ante la situación descrita, el Gobierno colombiano anunció medidas internas relacionadas con la atención humanitaria y la seguridad fronteriza. El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, se refirió a las disposiciones adoptadas tras las declaraciones del presidente Petro y los reportes sobre los ataques en Caracas. A través de su cuenta en X, el funcionario explicó las acciones implementadas por instrucción directa del jefe de Estado.

“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, @petrogustavo, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran”, escribió el ministro. El anuncio incluyó la activación de protocolos para responder a posibles impactos humanitarios derivados de la situación en el país vecino.

Sánchez también informó que se pusieron en alerta las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar eventuales riesgos de seguridad en territorio colombiano. “De igual manera, se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera”, señaló en su mensaje.

En el mismo pronunciamiento, el ministro subrayó que, desde la perspectiva del Gobierno colombiano, las amenazas para el país provienen de estructuras criminales transnacionales. “Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”, afirmó Sánchez, al referirse al contexto de seguridad en la zona limítrofe con Venezuela.

El funcionario agregó que se reforzó la protección de sedes diplomáticas en el país. Según indicó, se adoptaron medidas adicionales para garantizar la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, como parte de las acciones preventivas ante el aumento de tensiones internacionales.

Finalmente, el ministro de Defensa recordó el marco constitucional que rige la política exterior del país. “Finalmente, y acorde a la Constitución, reiteramos que las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de Jefe de Estado”, expresó, al referirse a las competencias institucionales en materia diplomática.