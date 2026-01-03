Capturan a un hombre con 242 kilos de marihuana en la Autopista Norte de Medellín

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades. Esta fue la cantidad de material incautado - crédito Policía Metropolitana de Medellín

Un operativo de la Policía Metropolitana de Medellín en la Autopista Norte de la capital antioqueña permitió la detención de un hombre que transportaba 242 kilos de marihuana ocultos en un vehículo.

El procedimiento tuvo lugar en un retén ubicado en el tramo que conecta los municipios de Copacabana y Bello, en el norte del Valle de Aburrá, según informó Q’Hubo Medellín.

De acuerdo con el reporte, los uniformados detuvieron al conductor y, tras una inspección al automóvil, hallaron más de una docena de paquetes con marihuana.

El cargamento, que estaba siendo movilizado hacia el centro urbano de Medellín para abastecer diferentes puntos de venta, fue puesto a disposición de las autoridades competentes. La sustancia incautada tendría un valor estimado de 150 millones de pesos, según las primeras indagaciones citadas por el diario.

El detenido, de 30 años de edad, deberá enfrentar cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y falsedad marcaria. Además, la Policía Metropolitana le decomisó un teléfono celular que será analizado para avanzar en la investigación sobre las redes responsables de la distribución.

El material fue incautado en un operativo que se llevó a cabo en el transitado corredor vial - crédito @ManuelVillaMe/X

El reporte oficial detalló que el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se definirá su situación judicial y se espera que sea enviado a prisión en las próximas horas.

Las autoridades han señalado en varias oportunidades que la Autopista Norte se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico de drogas y otras mercancías ilícitas hacia el área metropolitana.

Incautan cerca de 800 kilos de marihuana en corredor vial del Tolima y capturan a un conductor en flagrancia

Un operativo de control vial realizado en el sur del Tolima permitió la incautación de un cargamento de marihuana que alcanzó los 797,5 kilogramos, además de la captura de una persona en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en la Variante del Guamo, sector Rincón Santo, en el kilómetro 03+900, jurisdicción del municipio del Guamo.

Casi una tonelada de marihuana fue incautada en El Guamo, Tolima - crédito Policía Tolima

La intervención estuvo a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Tolima, que adelanta planes focalizados de prevención, control y registro a vehículos en los principales corredores viales del departamento.

Durante la inspección a un camión que cubría la ruta La Plata (Huila) – El Espinal (Tolima), los uniformados detectaron irregularidades en los compartimentos del vehículo.

Al revisar el interior, se hallaron 240 paquetes de distintos tamaños y colores con una sustancia vegetal prensada, que tras su verificación resultó ser marihuana.

El peso total del cargamento incautado ascendió a 797,5 kilogramos. Las autoridades estiman que la droga tendría un valor de 239.250.000 pesos en el mercado ilegal.

El conductor del vehículo fue capturado en flagrancia y, junto con la droga y demás elementos encontrados, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Un juez de control de garantías definirá su situación jurídica conforme a los elementos probatorios y evidencias recolectadas por las autoridades durante el procedimiento.

Las incautaciones de sustancias ilícitas se incrementó en el año 2025 - crédito Reuters

El resultado hace parte de la ofensiva contra el narcotráfico que se ejecuta en los corredores viales estratégicos del Tolima, los cuales son utilizados para el transporte de estupefacientes entre diferentes regiones del país. Los controles permanentes buscan prevenir el paso de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad en las vías del departamento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier situación sospechosa que pueda afectar la seguridad y la convivencia, haciendo uso de la línea de emergencia 123 o informando a la patrulla más cercana.

La colaboración ciudadana sigue siendo un factor clave para detectar actividades ilícitas y consolidar la estrategia de seguridad en la región.