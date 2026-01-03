Colombia

Así reaccionó el gabinete de Gustavo Petro a la captura del dictador Nicolás Maduro, tras ataque en Venezuela

Los ministros de Gustavo Petro reaccionaron a la captura de Nicolás Maduro, en apoyo al rechazo oficial del jefe de Estado a la ofensiva norteamericana

Los ministros de Gustavo Petro
Los ministros de Gustavo Petro secundaron al presidente en rechazar la intervención norteamericana en Caracas - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

El gabinete del presidente Gustavo Petro reaccionó en las redes sociales luego de que tras un operativo ofensivo en Venezuela, militares estadounidenses se confirmara la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa.

El mismo presidente anunció un consejo de seguridad inmediato, y comentó que se “desplegó toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”.

Además dijo que su Gobierno “rechazó la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

Al respecto, la mayoría de ministros reposteó en sus perfiles el mismo mensaje. Algunos agregaron palabras de rechazo a la intervención norteamericana en la capital venezolana.

El ministro del Trabajo Antonio Sanguino solo reposteó el mensaje inicial del jefe de Estado.

El ministro de Hacienda Germán Ávila no cuenta con canales oficiales activos en sus redes sociales, pero la página oficial de la cartera no ha emitido ningún mensaje.

Por su parte, estas fueron las palabras del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián:

"Estados Unidos comenzó su invasión contra Venezuela. A esta hora en el Consejo de Seguridad, Desde el Ministerio de Igualdad y Equidad reiteramos todo nuestro compromiso por las vidas de nuestros hermanos y hermanas venezolanas y nuestras personas connacionales“, dijo.

Noticia en desarrollo...

