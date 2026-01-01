Gobierno oficializó alza en los combustibles y así reaccionó el país político: “Es inaceptable que paguemos más por la gasolina que en Estados Unidos”

Las nuevas tarifas impactarán tanto a la gasolina como al diésel, lo que ha generado una oleada de críticas desde distintos sectores políticos por sus posibles efectos en la economía y el poder adquisitivo de los colombianos - crédito Raquel Cunha - Reuters

El anuncio oficial de un nuevo aumento en los precios de los combustibles en Colombia, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, provocó fuertes reacciones entre figuras políticas nacionales.

El incremento fijado establece que el precio de la gasolina subirá, en promedio, $90 por galón y el diésel aumentará $99 en el mismo periodo, profundizando el debate acerca de los costos energéticos en un país productor de hidrocarburos.

La senadora María Fernanda Cabal expresó su rechazo de manera enfática: “Iniciamos el 2026 con otro golpe al bolsillo de los colombianos. La gasolina sube en promedio $90 por galón y el diésel $99. Es inaceptable que en un país productor de hidrocarburos, nuestros ciudadanos paguen más por la gasolina que en Estados Unidos”.

Cabal además sostuvo: “Este modelo fracasado castiga al ciudadano de a pie mientras entierra la autosuficiencia energética. Colombia debe volver con fuerza a la exploración y explotación de gas, carbón y petróleo”.

Por su parte, la congresista Carolina Arbeláez insistió en el mismo sentido: “Arrancamos 2026 con otro golpe al bolsillo. Gasolina +$90 y diésel +$99 por galón. Un país productor pagando combustibles más caros que EE. UU. es el reflejo de una política energética fracasada. Castigan al ciudadano y destruyen la autosuficiencia. Colombia necesita volver ya a explorar y producir”.

El expresidente del Congreso de Colombia, Ernesto Tovar, centró sus advertencias en el impacto social y económico del incremento: “‘Feliz Año’. El costo de vida hacia arriba y sin control. El nuevo mínimo más el precio de los combustibles, una bomba social”.

Frente a este contexto, Tovar llamó a que la población consulte las cifras detalladas sobre los valores de los combustibles que estarán vigentes al inicio de 2026 según cada ciudad, subrayando así la necesidad de informarse ante los desafíos que plantea el alza de precios para el país.

Por su parte, la exdirectora de Semana y ahora candidata presidencial, Vicky Dávila, también se pronunció al respecto afirmando que: "Subió el precio de la gasolina 90 pesos. El galón más caro se pagará en Villavicencio, Cali y Bogotá“.

Los precios de la gasolina y el diésel suben en Colombia desde el 1 de enero de 2026

Desde el 1 de enero de 2026, los precios de la gasolina y el diésel en Colombia registran un nuevo aumento, con un ajuste de $90 por galón para la gasolina corriente y $99 para el diésel.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) confirmó la entrada en vigor de esta medida en todo el país.Las razones detrás de este incremento incluyen ajustes a condiciones internacionales y los costos locales de producción, respuesta que el Gobierno Petro ya había anticipado el 20 de diciembre de 2025, notificando un aumento adicional de $100 en el precio del diésel para vehículos de transporte público y de carga.

Los valores actualizados varían según la ciudad, producto de factores logísticos y tributarios que impactan el costo final. En Bogotá, el galón de gasolina se ubica en $16.491 y el diésel en $11.276.

Las nuevas tarifas para la gasolina y el diésel comenzaron a aplicarse en todas las regiones, lo que impacta los costos para conductores, transporte público y de carga en diferentes ciudades del país - crédito Colprensa

Medellín presenta cifras similares: $16.412 para gasolina y $11.301 para diésel. Cali alcanza $16.502 y $11.424, respectivamente. En contraste, Barranquilla y Cartagena ofrecen precios más bajos, con el diésel por debajo de $11.000 el galón.

Las ciudades con los valores más reducidos son Pasto, con la gasolina a $14.247 y el diésel a $10.338, y Cúcuta, donde la gasolina cuesta $14.400 y el diésel $9.032. En el extremo opuesto,

Villavicencio muestra los precios más elevados: $16.591 por galón de gasolina y $11.376 para diésel. Montería, Bucaramanga, Pereira, Manizales e Ibagué se mantienen en una franja intermedia con tendencia alcista.

El esquema tarifario se compone de diferentes factores: ingreso al productor, impuestos nacionales, impuesto al carbono, tarifas por transporte en poliductos, márgenes de distribución mayorista y minorista, cargos por marcación, IVA sobre ciertos márgenes, y costos de envío desde planta hasta estaciones de servicio, incluyendo la sobretasa.

Cifras reportadas indican que el ingreso al productor es de $10.904,48 por galón de gasolina corriente y $5.960,02 para el diésel; para el alcohol carburante, el valor alcanza $12.753,38 y para el biocombustible diésel, $18.964,82 por galón.

Las modificaciones establecidas afectan a múltiples sectores económicos, con nuevas cifras que varían entre las principales ciudades debido a factores locales de distribución y transporte - crédito Redes Sociales

En cuanto a tributos, la gasolina corriente suma un impuesto nacional de $762,39, un impuesto al carbono de $197,93 y una sobretasa de $1.656; para el diésel corresponden $729,71 (impuesto nacional), $223,69 (impuesto al carbono) y una sobretasa de $392.