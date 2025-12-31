Colombia

Este es el ritual de fin de año para quedar embarazada en 2026, implica concer el ciclo menstrual

La transición de calendario establece el momento perfecto para enfocar la energía en ese propósito, pero también el autoconocimiento, el cuidado personal y la preparación física y mental que este proceso implica

Conocer el ciclo fértil es
Conocer el ciclo fértil es clave para quedar en embarazo - crédito Freepik

El inicio de un nuevo año suele estar marcado por intenciones, rituales y el deseo de transformaciones personales.

Para muchas personas, uno de los principales objetivos de 2026 será la llegada de un hijo.

Por esto, la transición de calendario establece el momento perfecto para enfocar la energía en ese propósito.

En ese contexto, el ritual de fin de año orientado a quedar embarazada consolida la práctica de alinear deseos personales con el conocimiento sobre los ciclos de fertilidad, permitiendo conectar de manera deliberada con el cuerpo, el tiempo y los objetivos familiares.

Comprender el ciclo fértil se volvió un eje central para quienes buscan aumentar las probabilidades de embarazo en 2026.

La ovulación constituye el momento clave del ciclo, ya que se trata del instante en que el ovario libera un óvulo, el cual podrá ser fecundado.

Si se es regular, esto ocurre en la mitad del ciclo, es decir, que en un periodo de 28 días, la ovulación sucede alrededor del día 14.

La ventana fértil, abarca cinco días previos a la ovulación y el mismo día. Este rango está determinado por la supervivencia de los espermatozoides, que pueden permanecer viables dentro del cuerpo femenino hasta por cinco días, a diferencia del óvulo, que solo vive entre 12 y 24 horas tras su liberación.

Por lo que los mejores días para quedar en embarazo son cinco días antes de la ovulación y el mismo día.

