Colombia

Campaña de Abelardo de la Espriella denunció nuevas amenazas en Risaralda y Quindío contra varios de sus integrantes

La agrupación política señaló que en las sedes de ambos departamentos se recibieron imágenes con fotografías de miembros de Defensores de la Patria, en las que se marcaba con una “X” en color negro a los coordinadores locales

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria - crédito Fernando Vergara/AP
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria - crédito Fernando Vergara/AP

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, previstas para el 31 de mayo de 2026, la campaña del candidato Abelardo de La Espriella informó sobre nuevas amenazas dirigidas a sus coordinadores regionales en Risaralda y Quindío, según un comunicado emitido el 28 de mayo de 2026 por el movimiento Defensores de la Patria.

La agrupación política señaló que en las sedes de ambos departamentos se recibieron imágenes con fotografías de miembros de Defensores de la Patria, en las que se marcaba con una “X” en color negro a los coordinadores locales.

Según el comunicado, estos hechos se suman a episodios anteriores y representan un desafío para el ejercicio democrático a nivel regional, en un contexto marcado por la proximidad de los comicios presidenciales.

El movimiento recordó que previamente dos de sus coordinadores en el departamento del Meta murieron en circunstancias que relacionan con hechos de intimidación. Por tal motivo, solicitaron al Gobierno Nacional, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección y Procuraduría General de la Nación que refuercen las medidas de protección para su militancia en la zona del Eje Cafetero.

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A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, previstas para el 31 de mayo de 2026, la campaña del candidato Abelardo de La Espriella informó sobre nuevas amenazas dirigidas a sus coordinadores regionales en Risaralda y Quindío - crédito Defensores de la Patria
A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, previstas para el 31 de mayo de 2026, la campaña del candidato Abelardo de La Espriella informó sobre nuevas amenazas dirigidas a sus coordinadores regionales en Risaralda y Quindío - crédito Defensores de la Patria

En el comunicado se reproduce un fragmento de uno de los mensajes amenazantes dirigido a sus equipos en las regiones: “Vemos que sigue estropeando el trabajo en los territorios. No vamos a permitir que siga en esas. Tenemos toda su información. Sabemos dónde vive y de quién se rodea. Ya estamos mamados de usted. O se disciplina o lo disciplinamos…”.

Defensores de la Patria exigió que las autoridades establezcan la identidad de los responsables y actúen conforme a la Constitución y la ley. La organización reiteró que continuará denunciando los hechos que, a su juicio, vulneren el desarrollo libre del proceso democrático, especialmente cuando afecten de manera directa a miembros identificados del movimiento.

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El comunicado de la campaña de Abelardo De La Espriella fue firmado por María Fernanda Sandoval, directora de comunicaciones de Defensores de la Patria.

La agrupación política señaló que en las sedes de ambos departamentos se recibieron imágenes con fotografías de miembros de Defensores de la Patria, en las que se marcaba con una “X” en color negro a los coordinadores locales - crédito Defensores de la Patria
La agrupación política señaló que en las sedes de ambos departamentos se recibieron imágenes con fotografías de miembros de Defensores de la Patria, en las que se marcaba con una “X” en color negro a los coordinadores locales - crédito Defensores de la Patria

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