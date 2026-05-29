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Empresas de Estados Unidos en Colombia siguieron de cerca las elecciones y pidieron reglas claras para sostener la inversión, según el CEA

El entorno macroeconómico y los factores de diversificación regional pueden definir nuevas ventajas para el país si se refuerza el trabajo coordinado entre sector público y privado, afirmó el director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA) en Colombia

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Ricardo Triana, director del CEA en Colombia, aseguró que el escenario de la guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales es temporal - crédito CEA Colombia
El último informe muestra una reducción del 16,1% en los flujos, situando a Estados Unidos como principal inversor aunque con descenso del 18,4%, lo que refuerza la necesidad de entornos previsibles y competitivos - crédito CEA Colombia

Las empresas estadounidenses en Colombia siguen con atención el proceso electoral, evaluando cómo afectará la confianza y la estabilidad jurídica necesarias para la inversión.

Según Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA) en Colombia, la clave para atraer capital extranjero está en “garantizar un entorno predecible y reglas claras”, declaró a Semana.

Resaltó que factores como la estabilidad jurídica y la colaboración público-privada serán determinantes para mantener la permanencia de empresas extranjeras y captar nuevos proyectos, siempre que se refuercen la confianza y la previsibilidad en las normas y políticas.

La inversión extranjera directa depende de la confianza. Más allá de la orientación política del próximo gobierno, las señales en materia de seguridad jurídica, previsibilidad regulatoria, disciplina fiscal, apertura a la inversión y colaboración con el sector privado serán determinantes para atraer nuevos capitales y fortalecer la permanencia de las empresas que ya operan en Colombia”, expresó Triana.

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Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA y el candidato Gustavo Petro se reunieron en Bogotá. Foto: campaña Petro.
Un marco bilateral consolidado durante más de dos siglos proporciona resiliencia a la relación económica y comercial, más allá de cambios en la orientación política del gobierno colombiano - crédito campaña Petro

Según datos del Informe de la Evolución de la Balanza de Pagos y de la Posición de Inversión Internacional de 2025, del Banco de la República, la inversión extranjera directa en Colombia cayó 16.1% en 2025 comparado con 2024, alcanzando USD 11.469 millones.

Estados Unidos conservó su papel como mayor inversor, aportando cerca de 37% del total, aunque su flujo disminuyó 18,4% en ese año.

Triana enfatizó que, pese a esa baja en los flujos recientes, Estados Unidos mantiene una estrategia de largo plazo con Colombia.

Explicó que las decisiones de inversión responden a la expectativa de estabilidad, crecimiento y condiciones competitivas frente a otros mercados regionales. “Las decisiones de inversión se toman con horizontes de mediano y largo plazo y responden a factores como estabilidad, reglas claras, potencial de crecimiento y condiciones competitivas frente a otros mercados de la región”, afirmó Triana.

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El CEA advirtió que la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y física, así como la continuidad operativa de las compañías, cobran mayor relevancia en momentos electorales. Agregó que estos retos pueden modificar las decisiones de inversión de largo plazo.

Triana presentó también los dos escenarios principales tras la próxima elección presidencial.

Aseguró que un gobierno enfocado en la transición energética, desarrollo social o acción climática podría impulsar una agenda bilateral en nuevos campos de cooperación.

CEA Colombia
El acuerdo comercial vigente desde 2012 ha permitido la integración de cadenas productivas y ha favorecido la generación de condiciones estables, que las empresas valoran para definir sus planes de expansión - crédito ceacolombia.com

Por otro lado, una administración interesada en fortalecer la seguridad, la promoción de la inversión y la estabilidad regulatoria consolidaría los pilares tradicionales de la relación con Estados Unidos.

De acuerdo con Triana, la fortaleza institucional de la relación bilateral entre ambos países proporciona una base sólida para su continuidad, sin importar el enfoque político del nuevo gobierno. El directivo afirmó que esta alianza ha superado cambios políticos a lo largo de más de 200 años de comercio, inversión y cooperación en seguridad.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, vigente desde 2012, es uno de los principales activos de la relación bilateral, de acuerdo con el CEA.

Triana indicó que este acuerdo ha aportado reglas claras para el comercio y la inversión, facilitando la integración de cadenas productivas y generando previsibilidad para las empresas de ambos países.

Colombia compite con otros mercados por atraer inversión y, por eso, necesita reglas claras, instituciones confiables y una relación constructiva entre el Estado y el sector privado”, afirmó Triana a Semana.

Añadió que el verdadero reto es aprovechar a fondo este marco, diversificar la oferta exportadora, reducir barreras no arancelarias y fortalecer la competitividad del país.

Primer plano de personas inclinadas, organizando papeletas electorales frente a una mesa con cajas de votación etiquetadas "MESA 227" y "SENADO"
La reducción de flujos de capital, asociada a la incertidumbre y desafíos en políticas regulatorias, plantea la necesidad de avanzar en previsibilidad y apertura para fortalecer la relación bilateral - crédito Reuters

La organización señaló que la reconfiguración de cadenas globales de valor y la búsqueda de diversificación en América Latina ofrecen oportunidades concretas para Colombia.

La proximidad con Estados Unidos podría convertirse en una ventaja si se acompaña de políticas coherentes y una agenda clara de competitividad.

Para Ricardo Triana, el fortalecimiento de la relación bilateral y el aumento de la inversión estadounidense dependerán de la coherencia institucional y de un diálogo fluido con el sector privado.

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