Álvaro Uribe habló sobre el aumento del salario mínimo y pidió reducir los impuestos a los empresarios: “Más jóvenes se irán del país”

Declaraciones de Álvaro Uribe sobre el salario mínimo - crédito @AlvaroUribeVel/X

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010), volvió a referirse al salario mínimo para 2026, que quedó en $1.746.880 y, sumando el auxilio de transporte, llegará a $2.000.000.

El exmandatario afirmó que no está en contra de que los trabajadores tengan mejores condiciones, pero señaló que los incrementos anunciados por el Gobierno nacional terminarán destinándose al pago de medicamentos y de impuestos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Sí a la remuneración, no a corrupción, violencia, burocratismo, impuestos. Parte del aumento se irá en medicamentos y salud por la destrucción de Petro. ‘No hay puestos’, se leerá en las puertas de las empresas. Más jóvenes se irán del país, ya salen más de ochenta mil al año”, señaló Uribe Vélez.

Y agregó: “El bienestar social sostenido, esto es, que no sea flor de un día, depende de una economía fraterna, que exige que le vaya bien al trabajador y al empresario. Se repite que es mejor un peso en remuneración al trabajador o en inversión empresarial que pagado en impuestos, con el agravante de un gobierno corrupto que amenaza quebrar el fisco nacional”.

Álvaro Uribe Vélez sobre el aumento del salario mínimo - crédito @AlvaroUribeVel/X

Según el líder natural del Centro Democrático, el Gobierno nacional incumplió con la renta básica para las personas más necesitadas del país, cuestionando severamente el aumento del 23% del salario mínimo.

“Este Gobierno prometió una renta básica para los pobres, que la incumplió porque derrochó los recursos, la quiere compensar solamente para los trabajadores formales y a cargo del empresario. Este aumento del salario veintitrés por ciento hay que mirarlo en la crítica situación actual: derroche y corrupción del Gobierno, incremento burocrático, altos impuestos y nuevas cargas laborales, déficit y endeudamiento en exceso”, aseveró el exmandatario.

Y puntualizó: “Óigase bien, informalidad al cincuenta y cinco por ciento, caída de la inversión privada, éxodo ciudadano, consumo sin inversión causados por el gasto del Gobierno, la mayor producción histórica de cocaína, las remesas que los colombianos envían del, del extranjero, cercanas trece mil millones de dólares”.

Álvaro Uribe indicó que el aumento del salario mínimo es bueno, pero según él, se ve amenazado por la inflación.

“Para el trabajador formal este aumento es bueno, pero está amenazado por el aumento de la inflación en un país sin inversión, solamente la vivienda social, que este Gobierno apoya, se aumentarán más de cuarenta millones de pesos por unidad”, afirmó.

Álvaro Uribe indicó que el aumento del salario mínimo es bueno, pero según él, se ve amenazado por la inflación - crédito @AlvaroUribeVel/X

Aseguró que las empresas y empleadores no soportan los impuestos y las cargas labores, motivo por el cual pidió que bajen los impuestos a los empresarios.

“La mayoría de empresas y empleadores no soportan los impuestos y las cargas laborales, más este aumento salarial. Colombia tiene dieciocho días festivos, con recargo del ciento por ciento, superada apenas por Chile con recargo del treinta por ciento. Colombia tiene, óigase bien, once horas de recargo nocturno del treinta y cinco por ciento, superada solamente por Panamá, con recargo del cincuenta por ciento”, señaló Uribe Vélez.

El líder natural del Centro Democrático aseguró que se corre un riesgo de despidos, así como una disminución en el salario de las personas que ganan más del mínimo.

Álvaro Uribe aseguró que se corre un riesgo de despidos, así como una disminución en el salario de las personas que ganan más del mínimo - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Se corre el riesgo de despidos, también, que a quienes ganan por encima del mínimo, los vayan bajando en aproximación a este. Los trabajadores informales, que son la mayoría, pierden la esperanza de tener un empleo estable y digno. Encontrarán en la puerta de las empresas este letrero: ‘No hay puestos’”, señaló Uribe Vélez.

Y agregó: “El Gobierno ya viene endeudado y en riesgo de cesar pagos. Deberá asumir nuevos costos por el bono pensional y el incremento de la remuneración pública. Las reservas pensionales de los trabajadores, acumuladas y bien manejadas durante treinta y dos años, están a punto de ser apropiadas por el Gobierno para dilapidarlas”.

Finalmente, Álvaro Uribe aseguró que su compromiso es de respeto con los trabajadores y la reducción de impuestos, así como la eliminación de la corrupción.

Álvaro Uribe aseguró que su compromiso es de respeto con los trabajadores y la reducción de impuestos, así como la eliminación de la corrupción - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Nuestro compromiso es de respeto a los trabajadores, de reducción de impuestos, de eliminación de la corrupción, eliminación del derroche, de disminución sustancial del tamaño del Estado, de condiciones que estimulen la inversión privada con garantías de estabilidad que los Gobiernos no puedan violar”, expresó Álvaro Uribe.