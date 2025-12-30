Colombia

Yina Calderón lanzó contundente mensaje a pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón habló sin filtros sobre su percepción de la pareja de Epa Colombia, destacando la lealtad de Karol Samantha y aclarando por qué no ha visitado a su amiga en prisión

Yina Calderón reconoció que al
Yina Calderón reconoció que al inicio no confiaba en la relación de Karol Samantha y Epa Colombia, pero ahora destaca la fortaleza de la pareja - crédito @yinacalderontv @karol_samanthaa17/Instagram

Yina Calderón, empresaria y DJ de guaracha, volvió a generar comentarios tras visitar los negocios de su amiga Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, y encarar a Karol Samantha, actual pareja de la influencer.

En el encuentro, Calderón no dudó en expresar su opinión sobre la relación, fiel a su estilo directo y sin filtros.

Durante la visita, Calderón reconoció abiertamente que no tenía confianza en Karol Samantha al inicio de su relación con Epa Colombia. Aseguró que tanto ella como muchas personas en Colombia dudaban de la firmeza de Karol, pero que esta ha demostrado compromiso y fortaleza en medio de la adversidad. En palabras de Yina Calderón, nunca había conocido a una mujer tan decidida y le preguntó cómo había logrado mantenerse tan fuerte junto a Epa Colombia.

“Yo no le tenía fe, Colombia tampoco, pero usted ha salido firme con la Epa...Yo nunca he conocido una mujer tan firme como usted, a lo bien, usted es muy parada con Epa, ¿cómo ha hecho? No le teníamos fe, pero Karol ha salido firme”, dijo la empresaria de fajas.

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, ha asumido la dirección del negocio de keratinas en medio de la situación judicial de la influencer - crédito @farndula.total3/ TikTok

La situación actual de Epa Colombia, privada de la libertad y cumpliendo una condena de cinco años y tres meses por delitos relacionados con daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, ha significado un momento difícil para su entorno.

Aunque Yina Calderón no ha podido visitarla en la cárcel, ha mantenido un contacto cercano con Karol Samantha, quien se ha encargado del negocio de keratinas y otros productos liderados por la creadora de contenido.

Yina Calderón aprovechó la ocasión para resaltar la importancia del apoyo que Karol ha brindado durante la ausencia de Epa Colombia. En medio de la conversación, Karol respondió al reconocimiento con gestos de agradecimiento y humor.

En respuesta a las preguntas de sus seguidores sobre por qué no ha visitado a Epa Colombia en prisión, Yina Calderón explicó que su amiga no se encuentra bien emocionalmente y que solo desea recibir visitas de su madre y de su esposa.

Para Yina, esto es completamente comprensible dada la complejidad de la situación, subrayando que Epa Colombia lleva ya seis meses en reclusión.

Epa Colombia organizó una lujosa despedida para sus empleados pese a estar en prisión

Epa Colombia, sorprendió a su equipo de trabajo al organizar una lujosa fiesta de despedida de año para sus empleados, a pesar de encontrarse actualmente privada de la libertad. La celebración, que tuvo lugar en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res en Bogotá, fue coordinada por su pareja, Karol Samantha, quien compartió imágenes y videos del evento en redes sociales.

Karol Samantha compartió en redes sociales imágenes del encuentro, donde se reflejó el ambiente festivo y la unión del equipo - crédito @karolsamantaoficiall/ Instagram

El gesto buscó reconocer el compromiso y la lealtad del personal de sus tiendas de keratinas, que han continuado operando y manteniendo altos niveles de ventas durante la temporada decembrina, incluso tras la captura de Barrera Rojas. Karol Samantha expresó en una publicación: “Gracias a Dios y a ti reina por construir un imperio tan hermoso”, destacando la importancia del esfuerzo conjunto para mantener en pie el negocio.

Durante la celebración, Karol Samantha agradeció personalmente a los empleados por su firmeza y dedicación en un año especialmente difícil. “Ustedes saben que la que es no está… Gracias a todos por mantenerse en la empresa, por no dejar hundir el barco… Daneidy está muy agradecida con todos ustedes y aunque este año es diferente, esta es la despedida que ustedes se merecen”, afirmó ante el equipo.

La pareja de la empresaria agradeció a sus trabajadores por confirmar en el proceso de la empresa luego de que Epa fuera capturada - crédito @karolsamantaoficiall/ Instagram

Karol Samantha transmitió el agradecimiento de la empresaria a su equipo: “Gracias a Dios y a ti reina por construir un imperio tan hermoso”, escribió en una de las publicaciones junto a los empleados. Además, destacó la lealtad y el compromiso del personal que ha mantenido la operación de las tiendas, incluso en ausencia de la fundadora.

