Salario mínimo de 2026: así queda la prima de servicios para millones de trabajadores ante histórico aumento del Gobierno Petro

El salario mínimo en Colombia para 2026 experimentará un aumento histórico, lo que modificará de forma sustancial el cálculo de la prima de servicios y elevará los costos laborales para millones de empleadores y trabajadores en todo el país. Desde el 1 de enero de 2026, aquellos que perciban el salario mínimo y tengan derecho al auxilio de transporte 2026 contarán con una base de $2.000.000 mensuales para calcular la prima. Esta se pagará en dos cuotas cada una por semestre trabajado, tal como establecen las normas laborales vigentes.

Dicho ajuste, sin precedentes en los últimos años, corresponde a la decisión del Gobierno nacional de fijar el salario mínimo en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095, lo que genera un impacto inmediato sobre el valor de las prestaciones sociales y la estructura de nómina de las empresas.

La prima de servicios es una obligación legal y social para los empleadores en Colombia. Equivale a un mes de salario por cada año de trabajo y se paga en dos partes: una antes del 30 de junio, y la otra antes del 20 de diciembre de cada año. Si la relación laboral no cubre el semestre completo, el pago se ajusta de forma proporcional según los días laborados. Es fundamental que los empleados tengan presente que el auxilio de transporte —aunque no constituye base para aportes de salud y pensión— sí se suma al salario cuando se liquida la prima, siempre y cuando el trabajador devengue hasta dos salarios mínimos y reciba el auxilio.

La prima de servicios corresponde a medio salario - crédito Canva

El método oficial para calcular la prima de servicios es salario mensual + auxilio de transporte × días trabajados ÷ 360.

Por ejemplo:

Un trabajador que devengue el salario mínimo y auxilio de transporte y complete el semestre percibirá una prima de $1.000.000 en cada pago semestral, sumando $2.000.000 al año.

En caso de que el empleado labore solo tres meses (90 días) en el semestre, el valor se ajusta de manera proporcional y resulta en $500.000 como prima.

Para trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos, y por tanto no reciben auxilio de transporte, la fórmula se aplica solo sobre el salario mensual. Si el ingreso es de $4.000.000 y se completa el semestre, la prima será de $2.000.000 por periodo.

La decisión del Gobierno nacional le apuesta a un salario mínimo familiar vital, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos y dinamizar la economía popular - crédito Presidencia

En 2025, el salario mínimo fue de $1.423.500, con un auxilio de transporte de $200.000, lo que sumó un total de $1.623.500 mensuales para los que recibían ambos conceptos. Para 2026, la cifra base asciende a $2.000.000 mensuales, lo que equivale a un incremento de $376.500, resultado de un aumento de $326.500 en el salario mínimo y de $50.000 en el auxilio de transporte. El ajuste representa un alza del 23% y supone que la prima de servicios de 2026 será la más alta en la historia reciente del país.

Implicaciones en los costos laborales

De esta manera, el aumento del salario mínimo y, por ende, de la prima, implica para los empleadores un incremento sustancial en el costo laboral mensual por cada empleado. Considerando todos los conceptos legales —salud, pensión, cesantías, intereses de cesantías, parafiscales, vacaciones, prima de servicios, ARL y dotación— el costo efectivo mensual por un trabajador con salario mínimo superará los $2.995.642 en 2026.

El desglose de estos aportes es detallado:

Se descuentan el 4% de pensión y de salud sobre el salario base a cargo del trabajador, mientras que el empleador asume el 12% de pensión y el 8,5% de salud.

A esto deben sumarse los parafiscales (9%), cesantías e intereses de cesantías sobre la base total de $2.000.000, vacaciones (4,17%) y primas (8,33%), así como los aportes a Administración de Riesgos Laborales y dotación, todos calculados conforme a la nueva base salarial y el auxilio de transporte de 2026.

El incremento salarial para 2026 generó inquietud en los gremios empresariales y entre analistas económicos. Desde la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) se advierte que el alza del 23,7% supera la capacidad financiera de muchas empresas e incluso la inflación prevista. Un estudio realizado por ese gremio, tras consultar a más de 150 compañías privadas, indicó que la expectativa de incremento salarial era únicamente del 6,2%, considerablemente inferior al ajuste decretado.

Efectos inflacionarios

Por otra parte, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo alertó sobre posibles efectos inflacionarios derivados del incremento del salario mínimo y la prima, al considerar que numerosos bienes y servicios están indexados al salario mínimo.

Además, advirtió que las micro y pequeñas empresas se verán particularmente impactadas por el aumento de los costos de producción. Ocampo también señaló posibles repercusiones negativas sobre el empleo formal, sobre todo, dado que el 57,2% de la población ocupada permanece en la informalidad, según cifras oficiales del primer trimestre de 2025.

Según dijo, esto implica que la mayoría de los trabajadores informales quedará fuera de los beneficios asociados al alza del salario mínimo.