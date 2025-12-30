Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Estos colores pueden darle un significado completamente diferente a su 2026 - crédito TikTok

El 31 de diciembre, la elección del color de la ropa y los accesorios se convirtió en una tradición con un significado más profundo para millones. Y es que las personas ya no solo se basan en lo estético, sino la creencia de que ciertos tonos pueden atraer cambios durante el Año Nuevo, desde prosperidad hasta estabilidad emocional.

La creencia popular se ha difundido a través de las redes sociales, en las que las personas buscan respuestas sobre el color ideal para usar en el Año Nuevo 2026. Una de las creadoras de contenido que habla sobre esto es conocida como La mística Piscis que considera que nada es casualidad.

“La metafísica no es magia, no es leer el aura ni prender velas porque sí. Es el estudio de lo que no se ve, pero sostiene todo lo que sí vemos. Estudiar energía, la conciencia, la intención, cómo lo interno influye en lo externo”, aseguró.

Del mismo modo, la joven que se dedica al estudio de las energías reiteró lo siguiente: “Antes de que algo pase en tu vida, primero pasa por tu mente, tu emoción y de ahí la materia”.

Asimismo, sostuvo que “todo lo que existe emite una frecuencia”, agregando que esa frecuencia “en muchas ocasiones se traduce en colores” como ocurre con el aura, a la que no considera como magia, sino que define como “el campo energético que rodea a una persona, generado por su estado emocional, mental y físico”.

Sobre el significado de los colores para Año Nuevo utilizó algunos como ejemplo: “El rosado es autocuidado, amor propio; acá se están sanando heridas afectivas. El blanco es inicio, limpieza, claridad; se utiliza mucho cuando uno cierra ciclos también. El verde es sanación, equilibrio; el color del cuerpo es el verde y el de la estabilidad emocional. Se usa cuando estás agotada, vienes de un proceso largo... El verde restaura. También se le conecta con el dinero”, relató en un video para sus seguidores.

En revistas como Vogue se indica el significado de otros colores como:

Verde musgo para la estabilidad y la protección.

Tonos metálicos para el éxito y la prosperidad.

Café para sentir calma y estabilidad emocional.

Azul para promover la sabiduría y la armonía.

Cabe mencionar que la decisión de vestirse con determinados colores en Año Nuevo cobra fuerza cada vez más. La famosa creadora de contenido afirmó que “El año nuevo funciona como un portal simbólico, un corte mental y emocional. Millones de personas reflexionan, millones de personas cierran ciclos, hacen rituales, desean, prometen... Todo el planeta”.

Esa sincronía genera una energía adicional: “La mente humana entra en sincronía. Entonces, ponerte un color en año nuevo, que encima hace afinidad a tu signo, a tu energía, es una potenciación de la intención. No es magia, es una intención sostenida más acción, más la energía colectiva”.

Uñas para Año Nuevo

A través de las redes sociales circulan otros videos en los que se destaca la importancia de la elección de los colores en detalles como las uñas: “Nuestras manos son portales de creación, por lo tanto, el color que seleccionas para año nuevo para tus uñas es muy importante porque también te ayuda a crear y a manifestar”, declaró otra joven identificada como Pam, que se dedica a trabajar con temas relacionados con el Feng Shui y la numerología.

La creadora de contenido recomendó algunos tonos específicos considerando además la llegada del año del Caballo de Fuego, según el horóscopo chino. Entre las recomendaciones se encuentran:

Color blanco : “Te va a ayudar con los nuevos comienzos muy ad hoc a la energía uno del año y también a la claridad y paz mental”.

Color dorado : “Este año es una energía ocho, por lo tanto, el dorado va a potenciar este regalo para ayudarte en proyectos, trabajo, dinerito y éxito”.

Color rojo: “Ese te va a ayudar especialmente al ser del Caballo de Fuego, pero también con seguridad personal y poder. Así que ya lo sabes, manifiesta desde los detalles”.