Petro sacó pecho por la reducción del desempleo y pidió a los empresarios no subir precios: “No se desquiten con los consumidores”

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el desempleo en Colombia sigue disminuyendo. En noviembre de 2025, la tasa se ubicó en un 7%. Según la subdirectora del Dane, Andrea Ramírez Pisco, esta cifra es la más baja registrada en toda la serie histórica desde 2001.

El presidente Gustavo Petro celebró la reducción del desempleo indicando que este dato indica que se crearon un millón de empleos, lo que representa un importante incremento en comparación con el año anterior (2024).

“Saben cuánto fué la tasa de desempleo en Colombia en el mes de Noviembre? 7% en Noviembre, la menor del siglo y más atrás. Todos los noviembres siempre tienen el desempleo más bajo, por razones de ciclo productivo, pero este es el más bajo en mucho tiempo”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Según precisó, en los sectores de la agricultura, la pesca y la ganadería es donde se evidenció el mayor aumento de puestos de trabajo; sin embargo, reconoció que allí subsiste la informalidad, lo que no brinda garantías de estabilidad a la población. De acuerdo con su explicación, esto se debe a la falta de una ley pensional.

El Gobierno ya presentó una ante el Congreso de la República, que fue aprobada en medio de discrepancias y advertencias, y que está siendo revisada por la Corte Constitucional. “Retenida por el magistrado Ibáñez. El estado está en tercer lugar. Es decir, la producción ha superado en mucho la administración pública y los hidrocarburos. Lo que prometí”, detalló.

En ese sentido, teniendo en cuenta también que para 2026 incrementará el salario mínimo en un 23%, solicitó al empresariado no subir los precios de los productos y servicios. “A los empresarios les digo que no suban precio, no se desquiten con los consumidores. Si mantienen precios o los bajan, venderán muchísimo y sacarán más ganancias por volumen”, indicó.

