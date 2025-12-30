Colombia

Petro le envió mensaje a las trabajadoras domésticas tras aumento del salario mínimo: "Con ustedes hasta la victoria"

Los opositores, en cambio, sugieren que el servicio doméstico podría ser uno de los más golpeados por el aumento del salario mínimo para el 2026

Trabajadoras le hicieron un video
Trabajadoras le hicieron un video de agradecimiento a Gustavo Petro por aumento del salario mínimo - crédito X y Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un mensaje de agradecimiento a las trabajadoras de Colombia, acompañado de un video en el que varias colaboradoras domésticas celebran el aumento del salario mínimo decretado para 2026.

El mandatario expresó: “Gracias a las trabajadoras de Colombia. Con ustedes hasta la victoria, ni un paso atrás. ¡A paso de vencedoras!”

En la grabación, un grupo de trabajadoras reconoció el aparente impacto positivo de la medida. “Gracias, señor Presidente, por darnos la gran oportunidad con este nuevo salario. Gracias a usted y su nuevo aumento. Podemos acometer muchas cosas que tenemos pendientes y muchas veces no podemos aceptarlas. Le damos la oportunidad y las gracias por tenernos en cuenta en este aspecto”, manifestó una de las participantes.

Las mujeres destacaron la importancia del incremento y agradecieron al jefe de Estado en nombre propio y de sus compañeros.

De parte mía y de parte de mis compañeros, le damos muchas, muchas gracias y de una vez le deseo un feliz año y que el próximo año sea de grandes éxitos. ¡Bravo!”, dijo una de las trabajadoras, seguida por aplausos y felicitaciones en las que se oyó: “¡Petro! ¡Petro! ¡Petro! ¡Petro! ¡Petro! ¡Petro! ¡Petro!”.

Trabajadoras felicitan a Petro por aumento del salario mínimo - crédito @petrogustavo/X

El mensaje también incluyó el reconocimiento de personal del Ministerio de Minas y Energía, que manifestó su respaldo a la decisión gubernamental y su gratitud por el ajuste salarial.

El aumento del salario mínimo, fijado en un 23,7% para 2026, ha generado reacciones en distintos sectores y representa uno de los anuncios más relevantes en materia laboral durante la actual administración.

El decreto, según el jefe de Estado, busca mejorar las condiciones de los trabajadores formales y fortalecer el ingreso de los hogares colombianos.

Gremio de empleadas domésticas indica que el nuevo salario mínimo lasa va a perjudicar

La representante del sindicato de empleadas del servicio doméstico, Jenny Hurtado, expresó en entrevista con W Radio su preocupación ante el aumento del salario mínimo decretado para 2026 en Colombia.

Hurtado reconoció que la mejora salarial representa un avance, pero advirtió sobre los efectos adversos que el incremento puede tener sobre la estabilidad laboral de miles de trabajadoras del sector.

Hurtado señaló que, aunque el alza salarial es bienvenida, la realidad del empleo doméstico muestra dificultades persistentes. Explicó que, en el caso de las empleadas internas, el costo diario ya ronda los dos millones de pesos por mes, y con el nuevo ajuste, ese valor se incrementará.

Empleadas del servicio doméstico se
Empleadas del servicio doméstico se verán afectadas por el incremento del salario mínimo - crédito Colprensa

“Nos ha costado que muchas trabajadoras se han quedado sin empleo, y ahora con esto será peor. Las patronas no quieren pagar, nos disminuyeron el trabajo, solo van 2 o 3 días, pero haciendo el trabajo de toda la semana”, relató.

La dirigente sindical indicó que muchas trabajadoras han visto reducida su jornada laboral, pasando de empleos de tiempo completo a contratos de uno o dos días por semana, pero con la exigencia de realizar las mismas tareas que antes ocupaban toda la semana.

Además, denunció que a muchas empleadas internas ya no se les proporciona alimentación, lo que obliga a destinar parte de su salario a cubrir ese gasto.

Las trabajadoras domésticas afirman que
Las trabajadoras domésticas afirman que el aumento del salario mínimo les cae muy bien, pero a medio plazo las perjudica - crédito Canva

Frente a la coyuntura, Hurtado manifestó su inquietud por el futuro laboral del gremio: “Con este aumento, estamos muy preocupadas porque vamos a empezar la lucha otra vez, vamos de para atrás y muchas nos vamos a quedar sin trabajo y eso me preocupa”, declaró en los micrófonos de W Radio.

El sector del trabajo doméstico en Colombia enfrenta desafíos estructurales relacionados con la informalidad, la falta de acceso a derechos laborales plenos y condiciones de contratación que dificultan la estabilidad y la protección social.

El aumento del salario mínimo, si bien implica una mejora en los ingresos, también impone mayores cargas a las familias empleadoras, lo que puede traducirse en una reducción de oportunidades laborales para este grupo.

