Margarita Rosa de Francisco tildó de “mediocre” retórica de la derecha tras anuncio del salario mínimo: “No piensan con audacia”

La actriz y escritora pidió tener ideas originales para hablar de Petro, asegurando que no se detienen en el “parteaguas” que genera el aumento del salario mínimo para 2026

Margarita Rosa de Francisco defendió
Margarita Rosa de Francisco defendió al presidente Gustavo Petro - crédito @Margaritarosadf/X/Presidencia

La actriz, presentadora y escritora Margarita Rosa de Francisco defendió al presidente Gustavo Petro tras el anuncio del salario mínimo para 2026, que será de $1.746.880 y, con el auxilio de transporte, la cifra total llegará a $2.000.000.

A través de su cuenta de X, De Francisco cuestionó al “extremo centro” y la derecha por las descalificaciones que han realizado contra el mandatario colombiano.

Criticó que lo hayan tildado de dictador y que ahora, según la actriz y presentadora, estén cuestionando la presencia de Antonella Petro, hija menor de Gustavo Petro, en la alocución que confirmó el aumento del salario mínimo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, junto a su hija Antonella Petro y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino - crédito Presidencia de la República

“El argumento más fuerte del extremo centro y la derecha (se parecen mucho) es la descalificación del presidente. Ya lo graduaron de dictador y ahora se prendieron del bejuco moral de la presencia de la hija en su última alocución”, afirmó Margarita Rosa de Francisco.

Le pidió al “extremo centro” y a la derecha tener una idea original, asegurando que no se detienen en el “parteaguas” que genera el aumento del salario mínimo para 2026.

“No se detienen en el parteaguas que significa la cifra del salario mínimo. ¿Qué les pasa? ¡Tengan, aunque sea, por Dios santo, una sola idea original! Es que no piensan con audacia; no pueden proponer nada que no parta de la persona del presidente", aseveró la actriz y escritora.

Margarita Rosa de Francisco se preguntó de dónde viene, lo que cataloga como la “miseria” del pensamiento del “extremo centro” y la derecha en el país.

“¿A qué se debe esta miseria de su pensamiento? ¿A qué se debe su triste medianía, su resignación, su retrogradéz, su cobardía, su pusilanimidad, su falta de carácter, su languidez vestida de rabieta, su moralidad de bachillerato, su bloqueo, su opacidad, su retórica aburrida y llena de lugares comunes, su falta de imaginación, su lenguaje tecnoescuelero, su normalidad, su… su… dios mío… su…? Ay, no. Sigan ustedes", puntualizó De Francisco..

Margarita Rosa de Francisco se
Margarita Rosa de Francisco se preguntó de dónde viene, lo que cataloga como la “miseria” del pensamiento del “extremo centro” y la derecha en el país - crédito @Margaritarosadf/X

Críticas al salario de los congresistas

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco volvió a pronunciarse sobre el salario de los congresistas tras el aumento del 7% decretado por el Gobierno nacional, vigente desde enero de 2025.

En una publicación en X, la actriz cuestionó la legitimidad de quienes buscan un escaño en el Congreso. Sostuvo que “es muy difícil creerle a los aspirantes que su interés es el servicio social”, considerando las cifras que perciben mensualmente los legisladores. Para De Francisco, la magnitud de estos ingresos impide considerar digna a la institución legislativa.

En sus palabras, mientras los salarios se mantengan en esos niveles, resulta complicado confiar en la vocación de servicio de los congresistas. Advirtió que el Congreso no podrá recuperar credibilidad ante la ciudadanía mientras los parlamentarios continúen recibiendo “ese salario vergonzoso”.

Sus declaraciones coinciden con la cercanía de las elecciones legislativas de 2026, un momento en que el debate por el costo de la política cobra fuerza.

El mensaje de De Francisco generó reacciones encontradas en redes sociales. Varios usuarios manifestaron tanto apoyo como críticas a su postura.

No es la primera vez que Margarita Rosa de Francisco aborda este asunto. En mayo de 2025, la actriz ya había cuestionado que legisladores con bajo rendimiento reciban sueldos elevados y tomen decisiones que afectan derechos laborales. También hizo énfasis en la responsabilidad ciudadana al elegir representantes.

Margarita Rosa de Francisco, actriz
Margarita Rosa de Francisco, actriz y presentado vallecaucana - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

“Congresistas mediocres que se creen con derecho a ganarse un sueldo millonario y a legislar en contra del nivel básico de dignidad que, ahí sí, por derecho propio y humano, se merece cualquier trabajador/a. ¡Nunca volverán al Congreso! Nosotros, sus empleadores, nos haremos cargo de que así sea”, escribió la artista afín con el Gobierno de Gustavo Petro.

