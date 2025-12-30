Colombia

Marbelle lanzó contundente crítica a Petro tras el aumento del salario mínimo: “Sigan pensando que les hicieron un favor”

El salario mínimo en Colombia subirá 23,8 % en 2026, llegando a dos millones de pesos mensuales, en un ajuste histórico decretado por el Gobierno, lo que provocó reacciones en varios sectores

La cantante reaccionó al aumento
La cantante reaccionó al aumento del salario mínimo para 2026 y lanzó dura critica al gobierno de Petro y sus simpatizantes - crédito @marbelle.oficial/ Instagram

El Gobierno de Colombia anunció un aumento histórico del salario mínimo para 2026, fijándolo en $2.000.000 mensuales, lo que representa un incremento del 23,8 % respecto al año anterior. El auxilio de transporte también subió a $249.095.

Este ajuste, que comenzará a regir el 1 de enero de 2026, es el mayor en la historia reciente del país y fue decretado tras la falta de acuerdo entre empresarios, sindicatos y gobierno en la mesa de concertación salarial.

El presidente Gustavo Petro justificó este incremento señalando que la cifra busca garantizar el sustento de una familia de tres a cuatro personas, con uno o dos ingresos en promedio.

Según explicó, el salario mínimo debe permitir a los hogares cubrir necesidades fundamentales, en línea con los estándares internacionales del salario mínimo vital. La decisión fue tomada por decreto, luego de que las partes no lograran un acuerdo antes del 15 de diciembre.

Para los trabajadores, el aumento representa un avance en poder adquisitivo, ya que el ajuste supera ampliamente la inflación proyectada. Sin embargo, algunos gremios empresariales han expresado preocupación por las posibles repercusiones en la inflación, el empleo y la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas.

Analistas internacionales, como JPMorgan, calificaron el incremento como un “terremoto”, anticipando presiones inflacionarias y posibles incrementos en las tasas de interés por parte del Banco de la República.

Otros expertos esperan que la medida impulse el consumo de los hogares, especialmente en sectores populares como restaurantes, tiendas de barrio y pequeños negocios, lo que podría dinamizar la economía local.

A estas voces opositoras al Gobierno de Petro se unió la cantante Marbelle, quien en repetidas ocasiones ha demostrado su postura en contra de la actual administración.

Desde su cuenta de X la intérprete castigó el porcentaje en el que se hizo el aumento para el salario mínimo y envió un contundente mensaje a los simpatizantes del gobierno. “APLAUDAN FOCAS ESTÚPIDAS … Sigan pensando que les hicieron un favor … ¡Nos vemos más adelante!“, escribió para después añadir: ”El salario mínimo quedó en 10 millones … de Bolívares! Estúpidos".

Otro de los cantantes que se pronunció en redes sociales sobre el aumento fue Lucas Arnau, quien dio su punto de vista. “Dicen que les subieron el sueldo, pero lo que no dicen es que los van a terminar echando del trabajo, porque quienes los contratan ya no tendrán con qué pagarles. No hay peor ciego que el que no quiere ver…“, dijo el intérprete.

Este aumento supera ampliamente los incrementos de años anteriores: en 2022 fue del 13 %, en 2023 del 9 %, y en 2024 del 5 %. El nuevo salario mínimo beneficiará directamente a más de 2,2 millones de trabajadores formales en Colombia.

Otra de las voces más destacadas fue la de Mario Hernández, reconocido empresario del sector de la marroquinería, quien expresó su preocupación ante el incremento decretado por el Gobierno nacional.

A través de sus redes sociales, Hernández señaló que un aumento de salario mínimo del 23,7 % sin un respaldo en productividad puede llevar a una pérdida de competitividad para las empresas colombianas. “Cuando el salario mínimo sube un 23,7 % sin productividad detrás, se pierde competitividad y, además, se sube la inflación”, afirmó el empresario. Hernández también advirtió que muchos productos y servicios están indexados al salario mínimo, por lo que un ajuste de esta magnitud podría encarecer el costo de vida para toda la población. “Todo se encarece”, puntualizó.

El empresario aclaró que no se trata de oponerse a que los trabajadores tengan mejores ingresos, sino de comprender que aumentos desproporcionados, sin mejoras paralelas en productividad, pueden terminar afectando de manera negativa tanto a la economía como al empleo. “Buscar que el salario no suba abismalmente no significa estar en contra de que la gente gane más. Es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”, concluyó.

Hernández no fue el único en manifestar su inconformidad. Otros líderes empresariales, como los presidentes de Fenalco y de la Andi, expresaron su preocupación por los posibles efectos en la inflación, los precios de bienes y servicios, el empleo y las finanzas públicas. El aumento fue calificado por algunos sectores como “peligroso” y “populista”, en un contexto marcado por la proximidad de nuevas elecciones y la incertidumbre sobre la sostenibilidad de estos ajustes en el mediano plazo.

