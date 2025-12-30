Los divertidos memes que dejó el anuncio del aumento del salario mínimo en Colombia

El presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo llegará a $2.000.000 en 2026, incluyendo el auxilio de transporte legal - crédito iStock

En las horas posteriores al anuncio presidencial del incremento del salario mínimo en Colombia, las redes sociales se convirtieron en el principal escenario en el que cientos de usuarios expresaron su reacción a través de memes y mensajes humorísticos.

La noticia, que generó debate en sectores políticos y económicos, también motivó una oleada de creatividad digital, dejando a la vista cómo la subida del salario mínimo desató una avalancha de memes que rápidamente se viralizaron en plataformas como X, Facebook e Instagram.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó el lunes 29 de diciembre en una alocución nacional que el salario mínimo alcanzará los $2.000.000 para el 2026, cifra que incluye el auxilio de transporte legal.

El mandatario especificó que la cifra representa un aumento del 23,7% respecto al salario anterior, que estaba en $1.423.500 sin el auxilio. Según datos oficiales, el salario mínimo base quedará en $1.746.882.

El anuncio se registró luego de que no se lograra consenso entre empresarios y trabajadores en la mesa de concertación, por lo que el Gobierno optó por decretar el aumento. La medida fue defendida por Petro, que afirmó: “no le estamos quitando un peso a nadie”. También resaltó que Colombia registra la tasa de desempleo más baja del siglo, argumento que utilizó para justificar la viabilidad del incremento.

La noticia generó de inmediato una reacción polarizada en la sociedad colombiana. Mientras algunos sectores económicos advirtieron sobre posibles impactos negativos en la empleabilidad y los precios, una amplia porción de la ciudadanía prefirió enfocarse en el lado humorístico de la situación. Las redes sociales se llenaron de imágenes que ironizaban sobre el efecto del aumento en la economía cotidiana y el costo de vida.

Uno de los memes más compartidos utilizó la imagen de Beatriz Pinzón Solano, protagonista de la telenovela Betty, la fea. En la caricatura digital, el personaje aparece soñando con lujos y abundancia, acompañada por la leyenda: “Yo con el aumento del salario mínimo”.

Otros usuarios recurrieron a frases como: “El único país donde un aumento del salario mínimo no se celebra, sino que ofende a algunos”, reflejando el tono irónico que predominó entre los internautas.

En plataformas como X, los mensajes se diversificaron entre quienes celebraron el incremento y quienes señalaron las posibles consecuencias en el sector laboral. “Ya me veo pidiendo fiado hasta el 15”, escribió un usuario, mientras que otro compartió una imagen de billetes que desaparecen: “El aumento solo durará dos días en la billetera”.

Estas expresiones ilustran la percepción de que el ajuste salarial podría verse rápidamente absorbido por el alza en los precios de bienes y servicios.

El contexto económico de Colombia ha sido tema de debate constante. La propuesta del Ejecutivo busca “democratizar la riqueza” y aumentar el consumo de las familias, según palabras del propio presidente Petro.

El mandatario insistió en que el Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento del salario a los precios de los productos finales. “Sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”, aseguró Petro a través de su cuenta oficial de X.

A pesar de la controversia, la creatividad de los usuarios colombianos se impuso. En Facebook, circuló una imagen de una calculadora con el mensaje: “Sumando el salario mínimo con la esperanza de que rinda hasta fin de mes”. En Instagram, surgieron reels donde actores simulan conversaciones con jefes que prometen “grandes aumentos”, solo para luego entregar cuentas de cobro infladas por servicios básicos.

El debate también alcanzó a quienes trabajan por cuenta propia. Algunos memes mostraban a trabajadores informales exclamando: “Subió el salario, pero nadie me contrata”. Otros ironizaban sobre el poder adquisitivo real: “Con el nuevo mínimo, ahora puedo comprar dos cafés en vez de uno”.

En sus declaraciones, Gustavo Petro reiteró que “aumentar el salario mínimo no es un costo”, refiriéndose a la medida como un impulso para reducir la pobreza y dinamizar el empleo. El mandatario mencionó que el país debe avanzar hacia el aumento de la productividad junto con los ingresos, con el objetivo de reducir la jornada laboral y mejorar la calidad de vida.