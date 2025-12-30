El perfil de la nueva cúpula militar que dirigirá y garantizará la seguridad nacional en lo que queda de Gobierno Petro

El general Hugo Alejandro López Barreto fue designado como comandante general del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia - crédito @FuerzasMilCol/X

El lunes 29 de diciembre de 2025, en una ceremonia celebrada en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova de Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, oficializaron la nueva cúpula militar y policial, con el objetivo de reforzar las operaciones y fortalecer la inteligencia frente a las estructuras ilegales.

El acto, presidido por el primer mandatario, marca el inicio de una nueva etapa para la dirección de la fuerza pública, a la que le corresponde respaldar la labor gubernamental en su etapa final y asumir los retos en materia de seguridad y defensa nacional con miras al año 2026, también, de elecciones presidenciales y legislativas.

Entre los ejes centrales establecidos por el Ejecutivo, destacan la protección del proceso electoral de 2026, la lucha contra las economías ilegales del narcotráfico y la reducción de delitos contra la vida y la convivencia ciudadana.

“Con esta cúpula militar se dirigirá una de las fuerzas militares y policiales más profesionales del mundo, que son las de Colombia, para proteger a todos los colombianos”, afirmó el ministro de Defensa.

La presentación oficial incluyó las designaciones de los nuevos altos mandos de la fuerza pública. El Comando General de las Fuerzas Militares quedó bajo el liderazgo del general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, mientras que el almirante Harry Ernesto Reyna Niño asumió la Jefatura de Estado Mayor Conjunto.

En el Ejército Nacional, el general Royer Gómez Herrera fue nombrado comandante y el general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante. En la Armada de Colombia, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón fue ratificado como comandante y el almirante Orlando Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana quedó al mando del general Carlos Fernando Silva Rueda, con el general Alfonso Lozano Ariza como jefe de Estado Mayor. Para la Policía Nacional, se ratificó al general William Oswaldo Rincón Zambrano como director general y al mayor general Rosemberg Novoa Piñeros como subdirector.

El perfil de los nuevos “pesos pesados” en la fuerza pública

Comandante de las FF. MM.

El nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, nació en Cali el 20 de septiembre de 1968.

Es profesional en Ciencias Militares, profesor militar de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, y cuenta con un posgrado en Pedagogía de Nivel Superior de la Universidad de los Andes de Chile. Además, es magíster en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra y profesor militar del Ejército de Colombia.

A lo largo de su carrera, López Barreto ha ocupado cargos como comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición (Ccoet), observador militar de paz en la delegación de negociación con el ELN, inspector general de las Fuerzas Militares, director general de Sanidad Militar durante la pandemia por covid-19, comandante del Comando Conjunto No. 1 Caribe y No. 4 Orinoquía, comandante de la Primera División del Ejército Nacional y comandante del Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo.

También ha realizado cursos de lancero y paracaidista, un diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y un curso de Operaciones Psicológicas en Estados Unidos.

Como segundo al mando, el almirante Harry Ernesto Reyna Niño asumió la Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares tras desempeñarse como segundo comandante de la Armada de Colombia.

Su formación incluye altos estudios militares y especializaciones en Seguridad y Defensa Nacional, Comando y Estado Mayor, así como estudios en Ciencias de la Administración. Ha ocupado cargos como jefe de la División de Artillería y Misiles de la ARC Antioquia, jefe de la División de Navegación y Comunicaciones, comandante de la ARC Pedro David Salas, comandante de la Estación de Guardacostas de Turbo, segundo comandante del remolcador de mar ARC Sebastián de Belalcázar y segundo comandante de la ARC José María de Toledo.

Cuenta con cursos de buceo y salvamento, comando, y diplomados en gestión gerencial y financiera, seguridad integral, medio ambiente y gestión ética naval.

Comandante del Ejército Nacional

El Ejército Nacional tendrá como comandante al general Royer Gómez Herrera, ingeniero civil, profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa y especialista del Arma de Ingenieros.

Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1991 y ha sido comandante de la Primera División, jefe de Operaciones del Ejército Nacional, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y de la Tercera Brigada, así como subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional. Gómez Herrera es conocido por liderar operaciones contra cabecillas de estructuras ilegales.

Comandante de la FAC

El mando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana lo asumió el general Carlos Fernando Silva Rueda, nacido en Bogotá y graduado como oficial piloto en la Escuela Militar de Aviación en 1989.

Con más de 8.000 horas de vuelo y experiencia en aeronaves como el OV-10, Do-328, Fokker 28 y Boeing 767, es magíster en Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra Aérea de Estados Unidos.

Ha sido comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República y director de la Escuela Militar de Aviación (Emavi).

Entre sus distinciones figuran la Orden de Boyacá, la Cruz de la Fuerza Aérea, la Medalla Militar Francisco José de Caldas, la Medalla Militar Marco Fidel Suárez y la Orden del Mérito Coronel Guillermo Fergusson.