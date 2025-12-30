Colombia

El perfil de la nueva cúpula militar que dirigirá y garantizará la seguridad nacional en lo que queda de Gobierno Petro

La ceremonia de ascensos y reconocimientos se realizó en la Escuela Militar de Cadetes, representando el inicio de una etapa enfocada en la lucha contra las economías ilegales del narcotráfico, entre otros objetivos

Guardar
El general Hugo Alejandro López Barreto fue designado como comandante general del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia - crédito @FuerzasMilCol/X

El lunes 29 de diciembre de 2025, en una ceremonia celebrada en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova de Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, oficializaron la nueva cúpula militar y policial, con el objetivo de reforzar las operaciones y fortalecer la inteligencia frente a las estructuras ilegales.

El acto, presidido por el primer mandatario, marca el inicio de una nueva etapa para la dirección de la fuerza pública, a la que le corresponde respaldar la labor gubernamental en su etapa final y asumir los retos en materia de seguridad y defensa nacional con miras al año 2026, también, de elecciones presidenciales y legislativas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre los ejes centrales establecidos por el Ejecutivo, destacan la protección del proceso electoral de 2026, la lucha contra las economías ilegales del narcotráfico y la reducción de delitos contra la vida y la convivencia ciudadana.

El presidente Gustavo Petro oficializó
El presidente Gustavo Petro oficializó la nueva cúpula militar y policial en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova - crédito @FuerzasMilCo/X

“Con esta cúpula militar se dirigirá una de las fuerzas militares y policiales más profesionales del mundo, que son las de Colombia, para proteger a todos los colombianos”, afirmó el ministro de Defensa.

La presentación oficial incluyó las designaciones de los nuevos altos mandos de la fuerza pública. El Comando General de las Fuerzas Militares quedó bajo el liderazgo del general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, mientras que el almirante Harry Ernesto Reyna Niño asumió la Jefatura de Estado Mayor Conjunto.

En el Ejército Nacional, el general Royer Gómez Herrera fue nombrado comandante y el general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante. En la Armada de Colombia, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón fue ratificado como comandante y el almirante Orlando Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana quedó al mando del general Carlos Fernando Silva Rueda, con el general Alfonso Lozano Ariza como jefe de Estado Mayor. Para la Policía Nacional, se ratificó al general William Oswaldo Rincón Zambrano como director general y al mayor general Rosemberg Novoa Piñeros como subdirector.

El perfil de los nuevos “pesos pesados” en la fuerza pública

  • Comandante de las FF. MM.

El nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, nació en Cali el 20 de septiembre de 1968.

Es profesional en Ciencias Militares, profesor militar de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, y cuenta con un posgrado en Pedagogía de Nivel Superior de la Universidad de los Andes de Chile. Además, es magíster en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra y profesor militar del Ejército de Colombia.

crédito @FuerzasMilCol/X
crédito @FuerzasMilCol/X

A lo largo de su carrera, López Barreto ha ocupado cargos como comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición (Ccoet), observador militar de paz en la delegación de negociación con el ELN, inspector general de las Fuerzas Militares, director general de Sanidad Militar durante la pandemia por covid-19, comandante del Comando Conjunto No. 1 Caribe y No. 4 Orinoquía, comandante de la Primera División del Ejército Nacional y comandante del Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo.

También ha realizado cursos de lancero y paracaidista, un diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y un curso de Operaciones Psicológicas en Estados Unidos.

Como segundo al mando, el almirante Harry Ernesto Reyna Niño asumió la Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares tras desempeñarse como segundo comandante de la Armada de Colombia.

Harry Ernesto Reyna Niño es
Harry Ernesto Reyna Niño es el jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF. MM. - crédito @FuerzasMilCol/X

Su formación incluye altos estudios militares y especializaciones en Seguridad y Defensa Nacional, Comando y Estado Mayor, así como estudios en Ciencias de la Administración. Ha ocupado cargos como jefe de la División de Artillería y Misiles de la ARC Antioquia, jefe de la División de Navegación y Comunicaciones, comandante de la ARC Pedro David Salas, comandante de la Estación de Guardacostas de Turbo, segundo comandante del remolcador de mar ARC Sebastián de Belalcázar y segundo comandante de la ARC José María de Toledo.

Cuenta con cursos de buceo y salvamento, comando, y diplomados en gestión gerencial y financiera, seguridad integral, medio ambiente y gestión ética naval.

  • Comandante del Ejército Nacional

El Ejército Nacional tendrá como comandante al general Royer Gómez Herrera, ingeniero civil, profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa y especialista del Arma de Ingenieros.

Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1991 y ha sido comandante de la Primera División, jefe de Operaciones del Ejército Nacional, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y de la Tercera Brigada, así como subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional. Gómez Herrera es conocido por liderar operaciones contra cabecillas de estructuras ilegales.

  • Comandante de la FAC

El mando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana lo asumió el general Carlos Fernando Silva Rueda, nacido en Bogotá y graduado como oficial piloto en la Escuela Militar de Aviación en 1989.

Con más de 8.000 horas de vuelo y experiencia en aeronaves como el OV-10, Do-328, Fokker 28 y Boeing 767, es magíster en Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra Aérea de Estados Unidos.

El perfil de los nuevos
El perfil de los nuevos integrantes de la cúpula de las Fuerzas Militares - crédito Fuerzas Militares/Fuerza Aeroespacial

Ha sido comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República y director de la Escuela Militar de Aviación (Emavi).

Entre sus distinciones figuran la Orden de Boyacá, la Cruz de la Fuerza Aérea, la Medalla Militar Francisco José de Caldas, la Medalla Militar Marco Fidel Suárez y la Orden del Mérito Coronel Guillermo Fergusson.

Temas Relacionados

Cúpula militarFuerza PúblicaPedro Sánchez SuárezEjército NacionalFACFF. MM.Hugo Alejandro López BarretoRoyer Gómez HerreraCarlos Fernando Silva RuedaColombia-Noticias

Más Noticias

Viajar a la Copa del Mundo ganando el salario mínimo, estas son las cuentas que debe hacer un colombiano en 2026

Colombia jugará dos partidos en México y uno en Estados Unidos en la fase de grupos del torneo de naciones que se disputará en verano

Viajar a la Copa del

Ministerio de Salud fijó el incremento de la UPC para 2026 con alzas diferenciadas entre regímenes: el aumento superará los $11,6 billones

La cartera informó que, a partir del próximo año, los recursos destinados al aseguramiento en salud registrarán un aumento significativo, tras un estudio técnico basado en información reportada por las EPS y la Corte Constitucional

Ministerio de Salud fijó el

Tito El Bambino causó sensación en la Feria de Cali: compartió fotos visitando zonas tradicionales de la ciudad

Acompañado por Mr. Stiven, el reguetonero se dejó contagiar por el ambiente previo a su show en el Concierto del Flow, incluso degustando comida típica de la capital del Valle

Tito El Bambino causó sensación

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Las autoridades nacionales informaron de la posibilidad de una intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 que incrementó los desplazamientos forzados y la crisis humanitaria en el noreste del país

Delegación de Paz del Gobierno

Ernesto Samper reaccionó al aumento del salario mínimo de 2026 y planteó un cambio en el criterio de ajuste

Tras el anuncio del incremento, las reacciones de expresidentes y dirigentes políticos marcaron el debate público, con posturas a favor y en contra del ajuste decretado por el Gobierno nacional

Ernesto Samper reaccionó al aumento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Delegación de Paz del Gobierno

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Tito El Bambino causó sensación

Tito El Bambino causó sensación en la Feria de Cali: compartió fotos visitando zonas tradicionales de la ciudad

Karoll Márquez lanzó fuerte indirecta contra Petro por el incremento del salario mínimo de 2026: “Guevonazo”

Juan Luis Guerra encabeza la lista de invitados a la coronación de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026

La terrible molestia por la que Silvestre Dangond no pudo terminar su concierto en Cali: “Más firme que nunca”

Shakira interactuó de cerca con sus fans en Florida: besos robados y orejas de lobo dieron de qué hablar en redes sociales

Deportes

Vasco da Gama le quitaría

Vasco da Gama le quitaría un posible refuerzo a Atlético Nacional: se quedaría con volante del fútbol mexicano

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Competencia para Rodallega, este es el refuerzo que prioriza Santa Fe para la Copa Libertadores

Figura del Junior de Barranquilla le mete presión a los Char para su renovación: “Estoy esperando al club”

Emblemática emisora deportiva colombiana tiene los días contados: Carlos Antonio Vélez y otros periodistas reaccionaron