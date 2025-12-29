Colombia

María José Pizarro le respondió a Andrés Forero por críticas a la convocatoria de la constituyente y recordó la ‘yidispolítica’: “No sea descarado”

La senadora del Pacto Histórico, a la que le sacaron a relucir una publicación de 2022 en la que expresaba la postura de la coalición de Gobierno de no convocar el proceso de la carta magna, acudió al escándalo de la excongresista Yidis Medina para defenderse de los señalamientos del congresista opositor

La senadora María José Pizarro
La senadora María José Pizarro recordó el caso de la excongresista Yidis Medina, que recibió prebendas para apoyar la reelección del expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

La controversia que causó la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar la realización de una asamblea nacional constituyente, reavivó las tensiones entre los sectores oficialistas y los de oposición, frente a lo que sería, para algunos, la amenaza latente de que el jefe de Estado prolongue su estancia en la Casa de Nariño más allá del 7 de agosto de 2026; cuando por mandato constitucional deberá entregar su cargo al que resulte elegido.

La controversia se reactivó tras la publicación de un mensaje del representante a la Cámara Andrés Forero, que hace parte de la bancada Centro Democrático en el Legislativo, que utilizó una vieja publicación en la red social X de la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, para cuestionar la coherencia del actual Gobierno en relación con la reforma constitucional. Un mensaje que no tardó en ser respondido por la congresista, con duros calificativos.

Con este mensaje, el representante
Con este mensaje, el representante Andrés Forero lanzó sus pullas a la senadora María José Pizarro, por el tema de la constituyente - crédito @AForeroM/X

El domingo 28 de diciembre, el congresista del partido que lidera Álvaro Uribe Vélez recurrió a las plataformas digitales para compartir una publicación de Pizarro de 2022, en la que la senadora dejaba en claro que no respaldaría este tipo de convocatorias. “No apoyamos una asamblea constituyente. Cumplamos la CPC del 91 #PactoHistorico”. Acompañó la imagen del mensaje con la frase: “¡Feliz día de los inocentes!”, insinuando lo que sería el cambio de postura.

Aunque la intención de Forero era la de evidenciar contradicciones en la coalición de Gobierno, que actualmente ha abierto la puerta al debate sobre la convocatoria de una constituyente, como lo ha expresado el primer mandatario, Pizarro no se quedó atrás: y trajo a colación un hecho histórico en la política nacional que no dejaría bien parado al líder político de la colectividad opositora, Uribe Vélez, y que está relacionado a la manera en la que logró su reelección.

La arremetida de María José Pizarro a Andrés Forero y Álvaro Uribe Vélez

En efecto, ante la crítica, Pizarro no dudó en responderle al congresista del Centro Democrático, haciendo uso de sus perfiles para poner en contexto la historia de las reformas constitucionales en Colombia y señalar a la oposición por su pasado. Fue entonces cuando recordó lo que sucedió con la representante a la Cámara Yidis Medina, que fue persuadida por miembros del entonces gobierno de Uribe para votar en favor de la continuidad del jefe de Estado.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, la senadora María José Pizarro hizo pública su respuesta a Andrés Forero y recordó el caso de la Yidispolítica - crédito @PizarroMariaJo/X

Señor Representante. Fue SU líder, Álvaro Uribe, y SU fuerza política quienes COMPRARON la modificación de la Constitución para su reelección, la Yidispolítica, un escándalo vergonzoso de compra de votos en el Congreso. Su crítica, en ese contexto, es inadmisible. No sea descarado”, afirmó Pizarro, que recordó el famoso episodio, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, y lo utilizó como argumento a su favor.

Cabe destacar que, en 2004, se comprobó por parte de los organismos de justicia que se compraron votos en el Congreso para aprobar la reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial inmediata, lo que permitió que Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato. La investigación de la Corte Suprema demostró que la entonces congresista Yidis Medina recibió beneficios a cambio de su voto favorable en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Yidis Medina participó en la
Yidis Medina participó en la Comisión Primera donde se debatió el proyecto de reelección presidencial que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato presidencial. El voto de Medina fue crucial - crédito Colprensa

¿Qué condenas recibieron los implicados en la ‘yidispolítica’?

De acuerdo con el expediente, el 3 de junio de 2004, el representante Teodolindo Avendaño, del Partido Conservador, se ausentó deliberadamente de la sesión antes de la votación, lo que ajustó el cuórum y permitió que el voto de Medina resultara entonces definitivo para desempatar y aprobar la reforma. Posteriormente, se pudo establecer que Avendaño, ya fallecido, recibió un cheque de 200 millones de pesos y una notaría en Huila como compensación.

Por su parte, en 2009, la Corte Suprema condenó a Avendaño a ocho años de prisión por cohecho propio y enriquecimiento ilícito, y estableció la responsabilidad penal de varios actores políticos en la aprobación irregular de la reforma; entre ellas la de Medina: que en junio de 2008 fue condenada a cuatro años de prisión; no obstante, se acogió a sentencia anticipada tras confesar haber aceptado prebendas burocráticas a cambio de votar a favor el proyecto.

Del mismo modo, en septiembre de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte ratificó las condenas a seis años de prisión contra los exministros Sabas Pretelt de la Vega (Interior) y Diego Palacio (Salud) por delitos relacionados con el escándalo; y en agosto de 2024, se hizo efectiva la captura del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Bernardo Moreno, tras confirmarse su condena de cinco años y siete meses.

