Colombia

“El alcalde Galán acabó la Ciudadela educativa que dejamos en Suba”: Claudia López respaldó a Petro ante el futuro incierto de la sede

El proyecto universitario permanece en suspenso ante la falta de aprobaciones presupuestales del nivel nacional, mientras persisten desacuerdos sobre el tipo de infraestructura que debe implementarse para responder a la demanda local

El Distrito de Bogotá dispone
El Distrito de Bogotá dispone de cuatro predios saneados y listos, valuados en 72.000 millones de pesos, para la construcción del Multicampus Suba - crédito Alcaldía de Bogotá

El futuro del Multicampus Suba, un proyecto que busca consolidar una universidad pública de gran escala para el noroccidente de Bogotá, se encuentra en el centro de una controversia política y técnica, entre el gobierno distrital y nacional.

La discusión se agudizó tras una entrevista concedida por la secretaria de Educación Distrital, Isabel Segovia, al medio El Nuevo Siglo, donde expuso los principales obstáculos que enfrenta la iniciativa. Segovia enfatizó que, desde julio de 2024, el Distrito dispuso y saneó cuatro predios, avaluados en 72.000 millones de pesos, y notificó oficialmente al Ministerio de Educación Nacional (MEN) sobre su disponibilidad.

A pesar de esto, según la secretaria, el Gobierno nacional no ha concretado las aprobaciones presupuestales y contractuales definitivas necesarias para garantizar los 392.000 millones de pesos requeridos para los estudios, diseños y construcción de la obra.

Segovia afirmó que los predios están listos y cumplen con los requisitos técnicos y urbanísticos para levantar una infraestructura universitaria sólida y de calidad, con una proyección de más de 45.000 metros cuadrados para atender a 15.000 estudiantes.

El proyecto Multicampus Suba requiere
El proyecto Multicampus Suba requiere una financiación total de 392.000 millones de pesos para estudios, diseños y construcción, aún pendiente de aprobación nacional - crédito RenoBo

La funcionaria señaló que los retrasos recientes obedecen a observaciones y revisiones adicionales solicitadas por el ministerio durante 2024 y 2025, y advirtió que avanzar sin la garantía de recursos de la Nación implica riesgos para la ciudad: los terrenos podrían inmovilizarse durante años, exponiéndose a intervenciones provisionales que no respondan a la demanda real de los jóvenes, o incluso a la posibilidad de que el proyecto quede inconcluso.

“Bogotá tiene la responsabilidad de cuidar el uso de su suelo público y asegurar que este se destine a proyectos reales, viables y sostenibles”, recalcó Segovia, que también rechazó la alternativa de infraestructura modular y temporal, propuesta por el Gobierno nacional, por considerar que no garantiza una solución definitiva y de calidad.

En respuesta a estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en X para señalar a la Administración distrital como responsable del estancamiento del proyecto. Petro sostuvo que la secretaria de Educación se niega a permitir la instalación de aulas con arquitectura no convencional, lo que —según su postura— impide ofrecer soluciones inmediatas a la generación actual de jóvenes de Suba y otras localidades occidentales de Bogotá.

El presidente Gustavo Petro responsabiliza
El presidente Gustavo Petro responsabiliza a la administración distrital del retraso, defendiendo las soluciones modulares para ampliar la cobertura educativa en Bogotá - crédito Gustavo Petro/X

Petro defendió el uso de tecnologías modulares y recordó que en el caso del edificio tecnológico de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar, construido bajo métodos convencionales, la inauguración tardó una década, sacrificando el acceso de varias generaciones. “Mi gobierno ofreció bastante dinero de su presupuesto para aumentar la cobertura pública de la educación superior en Bogotá y simplemente, la secretaria de educación del Distrito lo ha rechazado por puro anacronismo de sus funcionarios”, afirmó el mandatario, cuestionando además la priorización política y urbanística de la capital en materia educativa.

La secretaria Segovia respondió públicamente, reiterando que el problema no reside en la arquitectura no convencional, sino en la falta de una propuesta técnica y financiera concreta por parte del Ministerio de Educación para las aulas modulares.

Aclaró que el distrito ha puesto a disposición los predios y que la responsabilidad de avanzar recae hoy en la definición de los recursos nacionales, concretamente la aprobación del Conpes, el Confis y las vigencias futuras comprometidas desde hace dos años.

La secretaria de Educación, Isabel
La secretaria de Educación, Isabel Segovia, rechaza las aulas modulares, argumentando que Bogotá necesita infraestructura universitaria definitiva y de alta calidad - crédito Isabel Segovia/X

“Las aulas modulares que usted anuncia no cuentan hoy con una propuesta técnica ni financiera concreta… Así no se le responde a los jóvenes”, expresó Segovia, subrayando que sin garantías de financiación, el proyecto corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida más.

La controversia sumó una voz adicional con la intervención de la exalcaldesa Claudia López. Desde su cuenta en X, López respaldó la posición del presidente Petro y criticó a la actual Administración distrital. Según la exmandataria, durante su gobierno se dejó listo un plan integral para la Ciudadela Educativa de Suba, incluyendo suelo y financiación para universidad, colegios, biblioteca, parque y otros equipamientos.

López además acusó al alcalde Carlos Fernando Galán de desmantelar esta estrategia, de prometer pero no construir la ALO urbana y de obstaculizar la instalación de módulos flexibles propuestos por el Gobierno nacional para arrancar la universidad. La exalcandesa advirtió que, de este modo, Suba quedó sin la infraestructura educativa y de movilidad prometidas, exponiendo a la localidad a una posible especulación inmobiliaria y a la pérdida de suelo rural y de reserva ambiental.

Claudia López acusa a la
Claudia López acusa a la alcaldía actual de obstaculizar la instalación de infraestructuras educativas flexibles y de perder oportunidades para Suba en educación y movilidad - crédito Claudia López/X

Mientras la discusión pública se intensifica, los jóvenes de Suba continúan a la espera de una decisión concreta que permita el inicio de las obras del Multicampus. Según la secretaria Segovia, “los jóvenes de Suba no necesitan anuncios ni promesas; necesitan decisiones, financiación y una universidad pública definitiva y de calidad”.

Por el momento, el distrito mantiene la postura de que los predios están listos y disponibles, pero que la ejecución del proyecto depende de la aprobación de recursos nacionales y de una definición clara sobre el alcance y la modalidad de la infraestructura.

El Gobierno nacional, por su parte, insiste en soluciones modulares de rápida implementación, en tanto la administración local exige garantías de permanencia y calidad. El debate sobre el futuro del Multicampus Suba sigue abierto, con el reto de traducir los anuncios y debates en acciones concretas y sostenibles para la educación superior en la capital.

