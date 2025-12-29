Desde hoy 29 de diciembre comienza la prohibición de coches de tracción animal en el Centro Histórico de Cartagena

Los caballos y coches de tracción animal dejan de circular en el Centro Histórico tras años de ser parte del paisaje turístico de Cartagena. - crédito EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Desde hoy, 29 de diciembre, la Alcaldía de Cartagena prohíbe de manera definitiva la circulación de coches de tracción animal en el Centro Histórico y el cordón amurallado, dando inicio a una transformación en la movilidad turística y urbana que pone fin a una práctica histórica objeto de controversia por denuncias de maltrato animal. El Decreto 2296 de 2025, sancionado por Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de la ciudad, establece que la medida entrará en vigor junto con la puesta en marcha del primer lote de coches eléctricos.

El alcalde Dumek Turbay Paz afirmó: “En Cartagena no jugamos y nos tomamos en serio toda lucha, a la hora de hacer valer los derechos de los animales y escuchar al clamor de la mayoría de cartageneros y visitantes, quienes hace muchos años ruegan por esta transición. Esto es modernidad, esto es protección animal, esto es una ciudad que avanza con conciencia ambiental y sentido social”.

Por su parte, Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, destacó que la normativa “marca el inicio oficial de la era de la movilidad sostenible en el Centro Histórico” y refuerza el compromiso local con la protección animal. Pereira detalló que el nuevo marco legal busca evitar el avance de monopolios privados y asegurar que los beneficios de la transición recaigan directamente en los actores tradicionales del sector.

Alcances y objetivos del decreto

El Decreto 2296 prohíbe, bajo cualquier concepto, la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico y su cordón amurallado. Esta disposición se vincula con el Plan de Desarrollo 2024-2027 “Cartagena Ciudad de Derechos” y tiene como objetivo modernizar la experiencia turística y proteger la vida animal en la zona más emblemática de la ciudad.

La medida, complementada por el Decreto 2258 de inicios de diciembre, establece un sistema de transporte turístico regulado, moderno y libre de maltrato animal. El programa promueve el crecimiento sostenible en el sector turístico y fomenta la formalización y el desarrollo productivo de la cadena de prestadores de servicios turísticos.

Los nuevos coches eléctricos mantienen el diseño colonial y cuentan con capacidad para seis pasajeros, ofreciendo recorridos sostenibles en el Centro Histórico. - crédito Alcaldía de Cartagena

Regulación, control y tope máximo de coches eléctricos

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) es responsable de definir rutas y horarios para los coches eléctricos y para los vehículos de tracción animal que sigan operando fuera del perímetro amurallado. El decreto fija un máximo de 62 coches eléctricos autorizados, cifra que corresponde exactamente al número de coches tradicionales censados y registrados. El Distrito es propietario de los vehículos, la estación de carga y todo el equipamiento tecnológico.

Para acceder al uso de las carrozas eléctricas, los cocheros actuales deberán cumplir con un proceso de concertación y capacitación, tras el cual podrán utilizar los vehículos a través de un “instrumento económico territorial”. La normativa prohíbe expresamente la venta, cesión, alquiler o gravamen de las carrozas.

El estudio técnico de movilidad realizado por el Distrito determinó que el Centro Histórico no puede soportar más de 62 unidades sin afectar el flujo peatonal y vehicular, motivo por el cual no se expedirán nuevas licencias más allá de ese cupo.

Requisitos técnicos y combate a la informalidad

El decreto adopta los requisitos definidos por el Ministerio de Transporte, recogidos en la Resolución 20243040046465 del 25 de septiembre de 2024, y establece que cualquier exigencia adicional será determinada por la Oficina de Matrículas del DATT. Toda carroza fabricada o adquirida por privados sin el aval correspondiente será inmovilizada de inmediato. El Distrito subrayó que no se permitirá la operación de carruajes eléctricos “piratas”.

El motocarro-taller eléctrico recorre el Centro Histórico para atender cualquier eventualidad técnica de las nuevas carrozas. - crédito Alcaldía de Cartagena

Tecnología y sostenibilidad del nuevo sistema

La inversión distrital contempla un ecosistema tecnológico que incluye una estación de intercambio de baterías con carga fotovoltaica de 150 kWp, lo que garantiza una operación carbono neutro. Cada coche eléctrico dispone de GPS para monitorear rutas y horarios, así como terminales POS para facturación electrónica, cumpliendo con los requisitos tributarios de la DIAN.

El sistema incorpora además un motocarro-taller eléctrico exclusivo para atender cualquier eventualidad técnica en el Centro Histórico. Los coches mantienen el diseño colonial tradicional, están equipados con bancos de baterías y pueden transportar hasta seis pasajeros en asientos traseros.

Supervisión, sanciones y vigilancia

El cumplimiento del decreto será supervisado de manera estricta. Los operadores que incumplan las normas de tránsito, alteren las tarifas o descuiden el mantenimiento de las unidades serán sancionados de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y la Ley de Transporte.

Reacciones del sector y manifestaciones

De acuerdo con RCN Radio, parte de los cocheros agrupados en la Asociación Cartagenera de Cocheros (Asocarcoch) anunciaron una marcha de protesta frente a la transición. El recorrido, que partirá desde el Parque Apolo, incluirá plazas del centro histórico y planea una huelga de hambre indefinida hasta la intervención de autoridades nacionales.

Yesid Soto, presidente de la asociación, cuestionó: “¿Qué pretende el alcalde mayor de Cartagena? Pretende que nosotros entreguemos los coches y él nos va a entregar las carrozas eléctricas, pero esas carrozas eléctricas no son de propiedad de nosotros. Son de propiedad de la Alcaldía Mayor de Cartagena”, según RCN Radio.

La asociación sostiene que las acciones recientes afectan el sustento de numerosas familias e insisten en que la transición debe contemplar mayor concertación y claridad legal.

Experiencias de cocheros que aceptaron el cambio

Los cocheros que aceptaron integrarse al modelo de sustitución han mantenido diálogos con las autoridades sobre rutas, horarios y restricciones comerciales. José Ricaurte, director del DATT, afirmó que estos trabajadores han tenido una experiencia positiva, con mejores condiciones laborales y más oportunidades de trabajo.

Estos vehículos cuentan con aire acondicionado y W-FI - crédito Alcaldía de Cartagena

Etapa piloto y beneficios adicionales

Durante los primeros meses de 2026, funcionará un plan piloto en el que, en horarios específicos, los recorridos con coches eléctricos serán gratuitos para locales y turistas. La administración busca consolidar una oferta turística sostenible, libre de maltrato animal y con impacto en la economía local.

El cambio de caballos por motores eléctricos de 1 kW de potencia representa un compromiso con la ética ambiental, la modernización urbana y el fortalecimiento del sistema de información turística, beneficiando a emprendedores, mujeres del sector popular y empresarios vinculados al turismo.