Cuándo cortarse el cabello o depilarse en enero de 2026, según las fases de la Luna

Tener en cuenta los ciclos lunares promete optimizar los resultados estéticos aprovechando las fechas más favorables - crédito Freepik

El calendario lunar es una herramienta que ha sido relacionada históricamente con las acciones del ser humano para realizar actividades cotidianas, desde la agricultura hacia rutinas de autocuidado personal como el corte de pelo y la depilación. Ahora, con las redes sociales, sus beneficios siguen difundiéndose por parte de aquellos que adelantan estas prácticas con fines de belleza y el bienestar.

Y es que los expertos consideran que la influencia de la Luna no solo impacta directamente en la Tierra y, por ende, en las plantas y el agua, sino en los resultados estéticos. Así, todos los meses se cuenta con recomendaciones específicas de los días recomendados para realizarse cortes de cabello, así como los ideales para la depilación.

Aquellos que adelantan esta practica indican que si se aplican las recomendaciones de forma correcta, se pueden llegar a maximizar los resultados estéticos gracias a las distintas fases lunares.

Las bases de estas prácticas se originaron en la observación de los ciclos lunares y su relación con el comportamiento en las plantas. Según especialistas en estos procesos, tener en cuenta las fechas del calendario lunar en las tareas de siembra, poda o cosecha con las diferentes fases traía resultados positivos.

Así, surgieron los llamados periodos raíz, hoja y flor, que todavía orientan no solo a agricultores, sino a aquellas personas interesadas en rutinas de autocuidado.

Cortar su cabello en determinadas fechas puede darle resultados completamente diferentes - crédito Freepik

¿Cuándo cortarse el cabello para que crezca más fuerte?

La guía utilizada históricamente indica que el periodo raíz, cuando la Luna se encuentra en órbita descendente, es especial para los que quieren fortalecer el pelo desde su crecimiento. Específicamente, los que buscan estos resultados con su melena para enero de 2026, las fechas recomendadas son:

Entre el jueves 8 de enero a partir de las 2:00 p. m. y el lunes 12 de enero en las primeras horas del día, hasta las 7:00 a. m.

¿Cuándo cortarse el cabello para que crezca más rápido?

Las personas interesadas en estimular un crecimiento más rápido del cabello deben hacerlo en los periodos hoja del calendario lunar, que están relacionados con la órbita ascendente de la Luna. Para enero de 2026, los días ideales se concentran a finales de mes:

Viernes 23 de enero.

Sábado 24 de enero y se extiende hasta las 6:00 p. m. del domingo 25.

La belleza está directamente relacionada con las fases de la Luna - crédito Freepik

¿Cuándo depilarse para que el efecto dure más?

Respecto a la depilación, el objetivo de aquellos que realizan estas prácticas es disminuir la frecuencia del procedimiento y lograr que el vello crezca más débil. Por esta razón, el calendario lunar recomienda el periodo flor. Así, entre las mejores oportunidades para depilarse en enero de 2026 se encuentran las siguientes fechas:

Viernes 2 de enero por la tarde desde las 4:00 p. m.

Sábado 4 de enero y domingo 5 de enero hasta las 11:00 a. m.

Lunes 12 de enero desde las 8:00 a. m. hasta la madrugada del miércoles 14 de enero.

Viernes 30 de enero por la tarde.

Sábado 31 de enero hasta las 9:00 p. m.

En determinadas franjas de enero puede ayudar a prolongar la ausencia de vello con la depilación según las fases lunares - crédito Europa Press

Cabe mencionar que la observación de los ciclos lunares y su aplicación a rutinas cotidianas como el corte de pelo o la depilación refleja una tradición que combina saberes ancestrales y prácticas que continúan difundiéndose entre los más jóvenes, gracias a las redes sociales, puesto que los usuarios no dudan en sumarse a las tendencias y probar por si mismos si este tipo de creencias funcionan o no.

Incluso, algunos de los creadores de contenido más jóvenes dan fe de que sí son efectivos, por lo que cada vez más personas consultan el calendario lunar antes de hacerse un cambio de look.