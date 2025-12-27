Colombia

“Salí un momento”: pareja de turista mexicana muerta en Antioquia relata últimos instantes en apartamento turístico

La muerte de una visitante extranjera en El Carmen de Viboral, ocurrida la noche del 24 de diciembre, es investigada por las autoridades, que analizan el testimonio de su compañero sentimental y los hallazgos en el inmueble donde celebraban Navidad

Precaución - No pasar |
Precaución - No pasar | Colprensa

La muerte de una turista mexicana hallada sin vida en un apartamento turístico del oriente antioqueño continúa siendo materia de investigación judicial.

El hecho ocurrió durante la noche del 24 de diciembre, en el municipio de El Carmen de Viboral, donde la mujer se encontraba celebrando la Navidad junto a su pareja sentimental, quien entregó su versión a las autoridades y afirmó haber sido la última persona en verla con vida, según informó Semana.

De acuerdo con el relato conocido por los investigadores, la pareja había arrendado de manera temporal un inmueble para pasar las festividades decembrinas.

crédito Colprensa
crédito Colprensa

Durante el encuentro navideño, ambos compartían en el apartamento cuando, en un momento de la noche, el hombre decidió salir brevemente del lugar.

Según su declaración, la ausencia fue corta y no hubo ningún indicio previo que hiciera pensar en una situación de riesgo para la mujer.

El hombre relató que, al regresar al apartamento, se dirigió al área donde se encontraba el jacuzzi y halló a su pareja dentro del agua, inconsciente. En su testimonio aseguró: “Cuando volví, ella estaba sumergida y no respondía”. Ante esa situación, explicó que intentó auxiliarla de inmediato y comenzó maniobras básicas de reanimación mientras realizaba llamadas a las líneas de emergencia para solicitar ayuda.

- crédito archivo Colprensa
- crédito archivo Colprensa

Minutos después llegaron al sitio unidades de la Policía y personal de socorro, quienes constataron que la turista ya no presentaba signos vitales. Las autoridades procedieron a retirar el cuerpo del jacuzzi y lo ubicaron en el interior del apartamento, con el fin de adelantar los primeros actos urgentes y preservar la escena para la investigación judicial correspondiente.

Fuentes oficiales indicaron que, durante la inspección inicial, no se observaron señales visibles de violencia en el cuerpo ni alteraciones evidentes en el lugar. No obstante, el procedimiento permitió identificar otros elementos que fueron recolectados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la coordinación del caso para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

En el marco de las diligencias preliminares, las autoridades señalaron que fueron encontradas algunas sustancias en el inmueble, cuyo origen y posible relación con la muerte están siendo analizados. Todo el material recolectado quedó bajo cadena de custodia para ser sometido a estudios técnicos y periciales, con el fin de establecer si tuvo alguna incidencia en lo ocurrido.

La Policía informó que se manejan varias hipótesis, entre ellas la de un posible paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, voceros oficiales insistieron en que cualquier conclusión sobre la causa del fallecimiento dependerá exclusivamente del dictamen que emita el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “Hasta no contar con los resultados forenses no se puede establecer qué ocurrió”, indicaron las autoridades encargadas del caso.

- crédito CityTV
- crédito CityTV

El testimonio entregado por la pareja sentimental de la mujer es considerado una de las piezas clave dentro del proceso investigativo, ya que permite reconstruir la secuencia de hechos previos al hallazgo. Las autoridades confirmaron que el hombre ha sido escuchado en diligencias formales y que su versión está siendo contrastada con los resultados técnicos y las pruebas recolectadas en el lugar.

El caso ha generado atención debido a que se trata de una ciudadana extranjera que se encontraba de visita en Colombia y a que los hechos ocurrieron durante una fecha festiva. La investigación busca esclarecer con precisión qué sucedió durante el tiempo en el que la mujer permaneció sola en el apartamento y si existieron factores externos o médicos que influyeran en su muerte.

Mientras avanzan los análisis forenses y las labores de verificación, las autoridades mantienen abierta la indagación para establecer responsabilidades o descartar posibles implicaciones de terceros. La Fiscalía continúa recopilando información, entrevistas y resultados periciales que permitan determinar las circunstancias exactas del fallecimiento ocurrido en el oriente antioqueño durante la celebración de Navidad, conforme a lo reportado por Semana.

