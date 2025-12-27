Colombia

Los viajes internacionales de Gustavo Petro sumaron más de 250 días fuera de Colombia : así fue su agenda diplomática en 2025

El presidente de Colombia sumó desplazamientos a Asia y Medio Oriente durante el último año, consolidando una agenda diplomática extensa y una presencia activa en foros multilaterales

Durante 2025, el presidente Gustavo Petro centró su agenda de desplazamientos en visitas a Asia y Medio Oriente - crédito Presidencia

La presidencia de Gustavo Petro registró un total de 73 viajes internacionales entre 2022 y noviembre de 2025, según datos oficiales del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y reportes de la Presidencia de la República.

Durante 2025, el mandatario colombiano centró su agenda de desplazamientos en visitas a Asia y el mundo árabe, consolidando uno de los historiales más extensos en materia de salidas al exterior de un jefe de Estado colombiano en tiempos recientes.

En 2025, el presidente intensificó su presencia internacional a través de una serie de giras que incluyeron destinos como Arabia Saudita, Catar y Egipto.

Esta agenda diplomática llevó al presidente y a su comitiva a travesar varias ciudades, entre ellas Riad, El Cairo y Doha, donde permaneció entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre, según una comunicación oficial de la Presidencia ante el Congreso. Durante este periodo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asumió funciones presidenciales de manera temporal.

En 2025, el presidente Gustavo Petro intensificó su presencia internacional a través de una serie de giras que incluyeron destinos como Arabia Saudita, Catar y Egipto - crédito Presidencia

Según cifras oficiales, en lo corrido de 2025, Petro completó más de 30 desplazamientos internacionales, cifra que se sumó al acumulado desde el inicio de su gobierno.

Estas salidas incluyeron la inauguración de embajadas en Riad y Doha, fortaleciendo la presencia diplomática de Colombia en territorio árabe. En la inauguración en Arabia Saudita, la imagen de la nueva sede, dotada con piscina interior y elementos representativos de la cultura nacional, generó amplia atención en redes sociales.

Entre agosto de 2022 y octubre de 2024, Petro realizó 40 giras al extranjero, según datos oficiales del Dapre. El gasto total durante ese periodo superó los 7.870 millones de pesos.

Solo en 2024 el presidente realizó 14 giras, que sumaron 37 días fuera del país y representaron un costo para el Estado de $3.185 millones. De esa suma, el transporte aéreo absorbió $3.105 millones, el alojamiento $55 millones y los gastos de alimentación ascendieron a $24 millones.

Las cifras indican que, desde el inicio de su mandato hasta noviembre de 2025, el jefe de Estado permaneció fuera de Colombia aproximadamente 258 días, equivalentes a 8,4 meses.

En promedio, cada viaje oficial costó cerca de $196 millones, sin que esas cifras incluyeran los gastos de operación de las comitivas ni de seguridad, según reportes de la Presidencia.

En algunas ocasiones, como la asistencia a la cumbre COP28 en Dubái, la delegación estuvo compuesta por hasta 40 altos funcionarios.

Durante estos tres años y varios meses de gestión, los destinos más recurrentes de Petro fueron Venezuela (cinco ocasiones), Brasil, México, Estados Unidos (más de siete veces) y Catar.

La gira a Estados Unidos incluyó la participación en la sesión número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la más reciente realizada en septiembre de 2025 en Nueva York. Tras ese viaje, el Gobierno estadounidense decidió retirar la visa diplomática a Petro.

Durante su visita a EE. UU., el presidente colombiano, Gustavo Petro, alzó la voz en favor de Palestina en pleno corazón de Nueva York - crédito Hugo Sierra/Presidencia

Durante su ausencia, varios ministros asumieron temporalmente la jefatura del Estado, entre ellos Gloria Inés Ramírez (15 ocasiones), Ricardo Bonilla (28), Guillermo Alfonso Jaramillo (9) y Armando Benedetti (4). La rotación de delegatarios se realizó de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Reportes de prensa, como Cambio, El Tiempo y El Colombia indican que la suma de sus itinerarios alcanzó los 73 viajes al cierre de 2025.

Además de las giras a América y Medio Oriente, el jefe de Estado encabezó delegaciones en Europa, África y Asia. Parte de los viajes tuvieron como objetivo el fortalecimiento de relaciones bilaterales, la participación en foros multilaterales y la apertura de nuevas representaciones diplomáticas.

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en Oriente Medio en Doha y Catar, e hizo parte de su gira internacional - crédito Presidencia

El tema de los desplazamientos presidenciales motivó la radicación de un proyecto de acto legislativo dirigido a modificar el artículo 196 de la Constitución, buscando regular la cantidad de viajes del presidente y exigir informes detallados al Congreso sobre cada desplazamiento.

Esta propuesta, liderada por el representante Jhon Jairo Berrío del partido Centro Democrático, plantea que a partir del séptimo viaje anual, el mandatario requiera autorización parlamentaria.

En los registros oficiales, también se hace referencia al tamaño de las delegaciones. En promedio, las comitivas presidenciales estuvieron integradas por 28 personas, aunque la cifra aumentó de manera puntual. Al cierre de 2025, el presidente tenía pendientes aún 280 días en el cargo.

Según los balances estadísticos del Dapre, los países con mayor número de visitas en la agenda internacional de Petro fueron Venezuela, Brasil, México, Estados Unidos y Catar, consolidando alianzas estratégicas y extendiendo el alcance diplomático colombiano en distintos continentes.

Reforma laboral 2026 fija cuatro

Frente 33 afirma que no

Mintransporte amplía plazos para traspaso

"Toda agresión contra la población

Alertas del sistema eléctrico en
