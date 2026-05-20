SuperNotariado le advirtió a Alejandro Char que suspenda entrega de 1.000 títulos de propiedad por elecciones

La Superintendencia de Notariado y Registro le lanzó una advertencia preventiva al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para que suspenda de manera inmediata la entrega de 1.000 títulos de propiedad - crédito Colprensa

La Superintendencia de Notariado y Registro le lanzó una advertencia preventiva al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para que suspenda de manera inmediata la entrega de 1.000 títulos de propiedad programada para los próximos días en la capital del Atlántico.

La entidad señaló que este tipo de actividades masivas, en plena recta final hacia la primera vuelta presidencial, podrían interpretarse como actos susceptibles de influir en la voluntad electoral y derivar en investigaciones disciplinarias o jurídicas.

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Según información conocida por Revista Semana, la advertencia fue dirigida directamente al mandatario barranquillero y tiene relación con dos eventos de titulación previstos para el 22 y el 27 de mayo.

SuperNotariado pidió suspender las entregas

La advertencia fue realizada por la Superintendencia de Notariado y Registro, que le pidió al alcalde Alejandro Char suspender “de forma inmediata y sin excepción” las actividades de entrega de títulos de propiedad.

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De acuerdo con la entidad, mantener esos eventos en medio del periodo de restricciones electorales podría generar riesgos institucionales y disciplinarios.

La Superintendencia de Notariado y Registro le lanzó una advertencia preventiva al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para que suspenda de manera inmediata la entrega de 1.000 títulos de propiedad

El superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, explicó las razones detrás del llamado preventivo.

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Advierten riesgos por posible incidencia electoral

Según indicó el funcionario, actividades públicas relacionadas con programas sociales, entrega de beneficios o inauguraciones pueden ser interpretadas como actuaciones con eventual incidencia política.

“Las acciones que impliquen entrega masiva de beneficios, exposición pública de programas sociales o inauguración de obras, pueden ser interpretadas como susceptibles de incidir en la voluntad electoral”, afirmó Agudelo Sedano.

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La entidad sostuvo que este tipo de jornadas, realizadas a pocos días de las elecciones presidenciales, podrían derivar en cuestionamientos de los organismos de control.

Hablan de posibles investigaciones

La Superintendencia advirtió que la realización de estas actividades podría originar investigaciones relacionadas con presunta participación en política o utilización de la gestión institucional con fines proselitistas.

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Además, señaló que la intención es evitar que las entregas de títulos de propiedad sean “aprovechadas, instrumentalizadas o manipuladas” como mecanismo para influir en los resultados electorales.

La advertencia ocurre en medio de la aplicación de las restricciones asociadas a la denominada Ley de Garantías, vigente durante la temporada electoral.

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Los eventos estaban programados para mayo

Las jornadas de entrega de títulos de propiedad estaban previstas para realizarse el 22 y el 27 de mayo en Barranquilla.

La Superintendencia de Notariado y Registro le lanzó una advertencia preventiva al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para que suspenda de manera inmediata la entrega de 1.000 títulos de propiedad- crédito Supernotariado

Según la Superintendencia de Notariado y Registro, este tipo de actividades públicas podrán retomarse una vez termine el periodo de restricciones electorales vigente antes de la primera vuelta presidencial.

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Por esa razón, la entidad también anunció que se abstendrá de participar en eventos públicos similares durante esta etapa previa a las elecciones.

Crece la vigilancia sobre actos públicos en campaña

La advertencia contra la Alcaldía de Barranquilla se produce en medio del aumento de controles y observaciones institucionales frente a actividades oficiales desarrolladas durante la campaña presidencial.

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En las últimas semanas, diferentes organismos han reiterado llamados a mandatarios regionales y locales para evitar actuaciones que puedan interpretarse como participación indebida en política.

La Superintendencia de Notariado y Registro le lanzó una advertencia preventiva al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para que suspenda de manera inmediata la entrega de 1.000 títulos de propiedad

El tema ha cobrado relevancia a pocos días de las elecciones presidenciales, en un ambiente marcado por fuertes tensiones políticas y alta polarización entre distintos sectores del país.

Hasta el momento, el alcalde Alejandro Char no se había pronunciado públicamente sobre la advertencia realizada por la Superintendencia de Notariado y Registro.