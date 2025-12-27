Colombia

Joven contó cómo fue engañada por su novia en plena Navidad; descubrió la infidelidad por WhatsApp: “Me la preñaron”

Las señales de que algo no andaba bien en la relación surgieron cuando le preguntó a su pareja sobre el regalo navideño que quería

Guardar
La joven se enteró de que su novia estaba embarazada por un estado de WhatsApp - crédito @saralylith/TikTok

Las celebraciones de Navidad llevaron a una colombiana a descubrir una infidelidad de una manera muy particular. Según contó en un video publicado en redes sociales, su historia podría ser catalogada como el “último trauma del año”, teniendo en cuenta que fue víctima de un doble engaño que la llevó, incluso, a gastar su dinero.

De acuerdo con su relato, en medio de la preparación para la Navidad, celebrada el 24 de diciembre en Colombia, la joven le preguntó a la mujer con la que estaba saliendo sobre los obsequios navideños que quería recibir; ella le pidió regalos que, desde su perspectiva, eran inusuales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estaba saliendo con una chimbita más linda, parce, una pelada, vea, hermosa. Yo le dije: ‘¿Usted qué quiere de Navidad? Yo se lo regalo lo que usted quiera, mi amor, yo le compro lo que usted me diga’. Dizque: ‘Amor, yo quiero de Navidad una pañalera y quiero una ciclita de bebé y quiero un bolso de bebé’”, detalló.

La joven terminó comprando regalos
La joven terminó comprando regalos para el bebé que tendría su pareja - crédito Difusión y @saralylith/TikTok

La joven preguntó con curiosidad sobre el motivo por el cual su novia le estaba pidiendo ese tipo de obsequios. Ella aseguró que eran para un “sobrinito” que estaba próximo a nacer. Entonces, decidió comprar los regalos que su pareja le pidió. “Le compré la pañalera, le compré la cicla de bebé, bueno, no importa”, dijo.

Tiempo después, la mujer se enteró por un estado de WhatsApp que no era verdad que una hermana de su pareja estuviera esperando un bebé; la que iba a ser mamá era ella, su novia. “Dizque que va a ser mamá. Me la preñaron. Me preñaron la pelada. ¿No que era lesbiana? Pues, yo quedé con cara de payasa”, detalló.

Su historia no pasó desapercibida en redes; los internautas hicieron todo tipo de comentarios sobre la infidelidad que vivió y revelaron que también descubrieron engaños de sus parejas.

“Hasta entre nosotras nos mentimos”; “Te seguiré porque la vida del salao no tiene descanso y ya me hiciste la noche”; “Tu narración es un sólido 10″; “Ella con tanto sentimiento: Me la preñaron”; “La calle está dura”; “Le fue peor que a mí, aquí sufrimos todos”; “Se aprovecharon de ti”, indicaron algunos usuarios en TikTok.

La joven pensaba que la
La joven pensaba que la mujer con la que estaba saliendo era lesbiana - crédito Difusión

Hombre descubrió infidelidad mientras prestaba servicio de Picap

Las historias de infidelidades en Colombia parecen ser comunes y pululan en redes sociales, donde los ciudadanos comparten sus propias experiencias y las de otras personas. En diciembre, una pasajera de Picap presenció un incidente inesperado cuando el conductor, durante un viaje solicitado mediante la aplicación, descubrió a su esposa en compañía de otro hombre.

Gente, no me van a creer esto. Pedí un Picap y en el camino nos encontramos la esposa del Picap. Y con el mozo, estaba con el mozo. Y aquí estoy yo cuidándole la moto mientras va y le pide el divorcio”, contó.

La mujer relató que se quedó media hora cuidando la moto, solo por saber qué sucedió - crédito @thefelinah / TikTok

Mientras el conductor confrontaba a su pareja, la joven permaneció aproximadamente 30 minutos junto a la moto hasta que el hombre regresó. “Duré como media hora esperando al man. Menos mal, yo no tenía afán y también quería saber qué pasó. Aquí por fin salió, pero vean la mano, todavía tiene la argolla. ¿Será que la perdona?”, detalló.

Al arribar, el conductor expresó su frustración al enterarse de la infidelidad, gritando: “¿No la ve?, dizque que a ver a una amiga que por lo de Navidad. Estaba era con el mozo”. Visiblemente alterado, lanzó insultos y dejó ver su desilusión: “Desgraciada, desgraciada. Todas son iguales. Y yo dizque creyéndole. ¿Y lo que le pasa a uno por estar trabajando? ¿Si se da cuenta de lo que le está pasando?”, dijo.

Temas Relacionados

Mujer descubrió infidelidadInfidelidadMujer lesbianaNavidadEmbarazoColombia-Noticias

Más Noticias

El K-pop muestra su fuerza en Colombia: descubre lo más popular en iTunes

Los cantantes BoA y Rain fueron un detonante para la expansión del K-pop en el resto de Asia; PSY y BTS hicieron lo propio en el mercado occidental

El K-pop muestra su fuerza

Hijo mayor de Freddy Rincón recordó el legado de su padre, el ‘Coloso de Buenaventura’: “Es un orgullo, fue un grande”

Freddy Steven Rincón Hernández, uno de los cuatro hijos del exfutbolista vallecaucano e ídolo de la Selección Colombia contó cómo era su padre por fuera de las canchas, destacando los valores que les inculcó desde la infancia

Hijo mayor de Freddy Rincón

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Repase como se ha movido la bolsa de jugadores en la Liga BetPlay para el 2026, los nombres que llegan a reforzar los planteles y todas las noticias relacionadas con las transferencias

Mercado de fichajes - EN

Shakira podría haber pasado la Navidad en Barranquilla: una publicación de la cantante desató rumores

La cantante dejó algunos indicios de que festejó la Nochebuena en su ciudad natal, pero sin confirmar o negar del todo los rumores

Shakira podría haber pasado la

Gobernador de Cundinamarca salió al paso a críticas por trancones para salir de Bogotá vía Soacha en fin de año: “El que hizo esto fue Santos”

Usuarios, entre ellos el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, aseguraron que permanecieron tres horas en la carretera por congestión vehicular

Gobernador de Cundinamarca salió al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de un

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

ENTRETENIMIENTO

El K-pop muestra su fuerza

El K-pop muestra su fuerza en Colombia: descubre lo más popular en iTunes

Shakira podría haber pasado la Navidad en Barranquilla: una publicación de la cantante desató rumores

El Superconcierto de la Feria de Cali 2025: horarios, artistas invitados y todo lo que debe saber del evento

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Deportes

Hijo mayor de Freddy Rincón

Hijo mayor de Freddy Rincón recordó el legado de su padre, el ‘Coloso de Buenaventura’: “Es un orgullo, fue un grande”

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Siguen los problemas con Junior por el fichaje de Jannenson Sarmiento: radicarán denuncia

Millonarios presentó a su cuarto refuerzo para la temporada 2026: un nuevo atacante para los azules

Dayro Moreno cierra el 2025 como el máximo goleador colombiano en la historia: así está el ránking de anotadores