Joven contó cómo fue engañada por su novia en plena Navidad; descubrió la infidelidad por WhatsApp: “Me la preñaron”

La joven se enteró de que su novia estaba embarazada por un estado de WhatsApp - crédito @saralylith/TikTok

Las celebraciones de Navidad llevaron a una colombiana a descubrir una infidelidad de una manera muy particular. Según contó en un video publicado en redes sociales, su historia podría ser catalogada como el “último trauma del año”, teniendo en cuenta que fue víctima de un doble engaño que la llevó, incluso, a gastar su dinero.

De acuerdo con su relato, en medio de la preparación para la Navidad, celebrada el 24 de diciembre en Colombia, la joven le preguntó a la mujer con la que estaba saliendo sobre los obsequios navideños que quería recibir; ella le pidió regalos que, desde su perspectiva, eran inusuales.

“Estaba saliendo con una chimbita más linda, parce, una pelada, vea, hermosa. Yo le dije: ‘¿Usted qué quiere de Navidad? Yo se lo regalo lo que usted quiera, mi amor, yo le compro lo que usted me diga’. Dizque: ‘Amor, yo quiero de Navidad una pañalera y quiero una ciclita de bebé y quiero un bolso de bebé’”, detalló.

La joven terminó comprando regalos para el bebé que tendría su pareja - crédito Difusión y @saralylith/TikTok

La joven preguntó con curiosidad sobre el motivo por el cual su novia le estaba pidiendo ese tipo de obsequios. Ella aseguró que eran para un “sobrinito” que estaba próximo a nacer. Entonces, decidió comprar los regalos que su pareja le pidió. “Le compré la pañalera, le compré la cicla de bebé, bueno, no importa”, dijo.

Tiempo después, la mujer se enteró por un estado de WhatsApp que no era verdad que una hermana de su pareja estuviera esperando un bebé; la que iba a ser mamá era ella, su novia. “Dizque que va a ser mamá. Me la preñaron. Me preñaron la pelada. ¿No que era lesbiana? Pues, yo quedé con cara de payasa”, detalló.

Su historia no pasó desapercibida en redes; los internautas hicieron todo tipo de comentarios sobre la infidelidad que vivió y revelaron que también descubrieron engaños de sus parejas.

“Hasta entre nosotras nos mentimos”; “Te seguiré porque la vida del salao no tiene descanso y ya me hiciste la noche”; “Tu narración es un sólido 10″; “Ella con tanto sentimiento: Me la preñaron”; “La calle está dura”; “Le fue peor que a mí, aquí sufrimos todos”; “Se aprovecharon de ti”, indicaron algunos usuarios en TikTok.

La joven pensaba que la mujer con la que estaba saliendo era lesbiana - crédito Difusión

Hombre descubrió infidelidad mientras prestaba servicio de Picap

Las historias de infidelidades en Colombia parecen ser comunes y pululan en redes sociales, donde los ciudadanos comparten sus propias experiencias y las de otras personas. En diciembre, una pasajera de Picap presenció un incidente inesperado cuando el conductor, durante un viaje solicitado mediante la aplicación, descubrió a su esposa en compañía de otro hombre.

“Gente, no me van a creer esto. Pedí un Picap y en el camino nos encontramos la esposa del Picap. Y con el mozo, estaba con el mozo. Y aquí estoy yo cuidándole la moto mientras va y le pide el divorcio”, contó.

La mujer relató que se quedó media hora cuidando la moto, solo por saber qué sucedió - crédito @thefelinah / TikTok

Mientras el conductor confrontaba a su pareja, la joven permaneció aproximadamente 30 minutos junto a la moto hasta que el hombre regresó. “Duré como media hora esperando al man. Menos mal, yo no tenía afán y también quería saber qué pasó. Aquí por fin salió, pero vean la mano, todavía tiene la argolla. ¿Será que la perdona?”, detalló.

Al arribar, el conductor expresó su frustración al enterarse de la infidelidad, gritando: “¿No la ve?, dizque que a ver a una amiga que por lo de Navidad. Estaba era con el mozo”. Visiblemente alterado, lanzó insultos y dejó ver su desilusión: “Desgraciada, desgraciada. Todas son iguales. Y yo dizque creyéndole. ¿Y lo que le pasa a uno por estar trabajando? ¿Si se da cuenta de lo que le está pasando?”, dijo.