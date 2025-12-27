El Distrito ofrece recompensa de $200 millones por autores del atentado con granada en Cali

El hecho dejó un taxista y dos policías levemente heridos, según las primeras informaciones - crédito Redes sociales/X

Una recompensa de hasta $200 millones fue anunciada por el Distrito para la persona que aporte información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado con granada de fragmentación registrado en el barrio Marroquín I, en el oriente de Cali.

Las autoridades enfatizaron la urgencia de la colaboración ciudadana para avanzar en la investigación de este hecho que generó alarma en la comunidad, según confirmó Blu Radio.

El ataque ocurrió en la Transversal 103 con Diagonal 26P, donde sujetos no identificados lanzaron un artefacto explosivo sobre un establecimiento comercial en la madrugada.

De acuerdo con el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, cuatro personas resultaron heridas: un taxista que se encontraba bajando pasajeros en el lugar y tres personas más, entre ellas menores alcanzados por la onda expansiva.

Tres de los lesionados viajaban en el taxi y un cuarto era un transeúnte, quienes presentaron lesiones por esquirlas en diferentes partes del cuerpo, detalló el oficial a Blu Radio.

Policía de Cali atiende presunto atentado con granada en el oriente de Cali - crédito @miguelAPalta/X

Para dar con los responsables, la Policía Metropolitana de Cali puso en marcha el “plan candado” en diversos sectores de la ciudad, con el propósito de bloquear posibles rutas de escape. Simultáneamente, se revisa el material videográfico captado por cámaras de seguridad de la zona del atentado y alrededores, en busca de registros que permitan reforzar la investigación, informó Blu Radio.

En respuesta al atentado, la Personería de Cali manifestó su rechazo a través de un comunicado, expresando solidaridad con los heridos y sus familias. El organismo instó a las autoridades a esclarecer los hechos con rapidez y subrayó el impacto negativo que esta situación ha causado en habitantes y comerciantes del sector.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que ayude al esclarecimiento del caso, recordando que la identidad de los denunciantes se mantendrá en absoluta reserva. La colaboración ciudadana, concluyeron en diálogo con Blu Radio, es determinante para avanzar en las investigaciones y fortalecer la seguridad de la capital vallecaucana.

La búsqueda de los autores del ataque se mantiene como prioridad, con la revisión de varias fuentes de información y el seguimiento de nuevas pistas.

Las autoridades ofrecen recompensa tras muerte de dos uniformados en atentado en Cali

Dos agentes de la Policía Metropolitana fallecieron en la madrugada del 16 de diciembre tras un atentado con explosivos en el barrio Mariano Ramos, al sur de Cali, mientras realizaban patrullajes de rutina en cercanías del polideportivo María Isabel Urrutia.

El subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa y el subintendente Robert Steven Melo Londoño, murieron tras ser víctimas de un atentado con explosivos en el barrio Mariano Ramos - crédito Policía de Cali

La investigación sobre el ataque, que implicó artefactos explosivos improvisados, ha sido reforzada con un equipo de veinte funcionarios de inteligencia y criminalística para avanzar en la identificación de los responsables.

Las autoridades atribuyen el atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo al que se le asocia el uso de este tipo de artefactos en la región, según detalló el brigadier general Henry Bello de la Policía de Cali.

Las víctimas, los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño, circulaban en motocicleta cerca de la escombrera del municipio cuando fueron alcanzados por la detonación.

Ambos fueron trasladados a la clínica Valle de Lili, donde murieron alrededor de las 4:30 a. m. debido a la gravedad de las heridas.El hecho ocurre tras reportes recientes de acciones del ELN en el Cauca, donde integrantes del grupo armado instalaron banderas en algunos municipios el fin de semana previo.

Declaraciones Brigadier General, Policía De Cali Sobre Atentado En El Que Murieron Dos Policías - crédito Policía Metropolitana de Cali

Hasta ese momento, no se habían registrado incidentes similares en el Valle del Cauca, según las autoridades. El secretario de seguridad de Cali, Jairo García, condenó el ataque y anunció una recompensa de hasta $200 millones para quienes aporten información que permita identificar a los autores materiales e intelectuales. García también llamó al Gobierno Nacional a incrementar las capacidades operativas para enfrentar a los grupos armados organizados.