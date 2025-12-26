Colombia

Así debe actuar si tiene una emergencia por consumo de alcohol en fiestas las decembrinas: “Primeros auxilios para bebedores”

Tenga cuidado si es consumidor de bebidas alcohólicas o si conocen a un familiar o allegado que departe de más en estas fechas

En diciembre los accidentes y
En diciembre los accidentes y casos por consumo de alcohol se suelen incrementar - créditos @cultura_cerveceraa | @merak.colombia/IG | Pexels

Un creador de contenido y dos dueños de una cervecera artesanal en Colombia se pusieron a la tarea de realizar un video de forma explicativa en el que dejaron varios consejos para actuar en caso de tener a una persona alicorada en medio de las reuniones que se hacen durante el final de año por cuenta de la temporada decembrina.

Lo anterior con el fin de evitar tragedias debido a que las personas en estado de embriaguez por cuenta del vómito.

“Primeros auxilios para borrachos. Estas son las tres cosas que no deberías hacer estando borracho”, afirman al comienzo de la grabación los propietarios de Merak Beershake y el influencer conocido en redes como Mauro Cervezas (@cultura_cerveceraa).

Y es que por estas fechas las celebraciones se multiplican en todo el país, y con ello el incremento en el consumo de alcohol se convierte en un factor de riesgo que puede provocar tragedias evitables.

Los tres jóvenes remarcaron la importancia de tomar precauciones ante el aumento de episodios relacionados con intoxicación etílica, un fenómeno frecuente en estas fechas, sumado a otros casos como quemados por pólvora, buñuelos e intoxicaciones por consumo de alimentos y bebidas.

“Muchas personas en el mundo mueren borrachas ahogadas por su propio vómito”, advirtió un vocero de Merak Beershake.

Para disminuir estos riesgos recomendaron colocar a la persona en una posición de seguridad si pierde el conocimiento.

Los jóvenes colombianos esperan que los usuarios sigan las recomendaciones, sobre todo la última - créditos @cultura_cerveceraa | @merak.colombia/IG

La maniobra, que consiste en girar el cuerpo hacia un costado y alinear las piernas y brazos de manera específica, ayuda a mantener las vías respiratorias despejadas en caso de vómito.

Además, los voceros destacaron la necesidad de evitar medidas contraproducentes, como bañar con agua fría a las personas intoxicadas, una práctica bastante usual.

“El alcohol disminuye la temperatura corporal y si los bañas, seguirá bajando la temperatura del cuerpo, pudiéndole causar una hipotermia, empeorando su estado. Lo único que obtendrás con esto es un borracho mojado”, destacó Mauro Cervezas.

Entre las recomendaciones prácticas, se mencionó también retirar el teléfono celular de la persona afectada para impedir que realice llamadas impulsivas, acción que puede derivar en situaciones incómodas o peligrosas.

“Quítale el celular para que así evites que llame a su ex”, cierra la publicación que busca crear conciencia sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol durante las fiestas.

Sumado a todo lo anterior, se recordó la importancia de actuar con responsabilidad para prevenir accidentes y proteger la integridad de quienes participan en las celebraciones decembrinas.

La idea es no amargarse
La idea es no amargarse la celebración por el consumo excesivo de licor - crédito Pexels

Cómo afecta el consumo el alcohol al cuerpo

Durante las celebraciones de fin de año, los especialistas advierten sobre el impacto del alcohol en el cuerpo humano y la necesidad de adoptar medidas para reducir los riesgos asociados al consumo excesivo.

En esta época, la ingesta de bebidas alcohólicas tiende a incrementarse, lo que eleva la probabilidad de daños agudos y crónicos en distintos sistemas del organismo.

El consumo de alcohol afecta al cerebro y al sistema nervioso central, alterando la percepción, la coordinación y el juicio. Dependiendo de las cantidades de licor se puede sufrir desde una euforia pasajera hasta coma y convulsiones.

Además, señala que el corazón también puede verse comprometido, con un mayor riesgo de arritmias, hipertensión e infartos.

Los efectos también recaen sobre el hígado, uno de los órganos más afectados por el consumo reiterado de alcohol.

El desarrollo de esteatosis (hígado graso), hepatitis alcohólica, fibrosis y cirrosis figura entre las consecuencias de la exposición prolongada.

A esto se suma la posible aparición de pancreatitis y el debilitamiento del sistema inmunológico, lo que incrementa la vulnerabilidad ante infecciones.

Para reducir los riesgos, los especialistas aconsejan limitar y planificar el consumo e ingerir alimentos antes y durante la toma de bebidas alcohólicas, lo que contribuye a retardar la absorción y mitigar los efectos nocivos.

En muchos casos se suelen
En muchos casos se suelen mezclar bebidas alcohólicas, algo que se recomienda no hacer - crédito Pexels

Otra de las sugerencias es alternar el alcohol con agua u otras bebidas no alcohólicas. De esta manera, se favorece la hidratación y se disminuye el impacto sobre el organismo.

Tampoco mezcle bebidas energizantes con alcohol dado que se pueden elevar los riesgos cardíacos.

La seguridad vial también constituye un eje central, debido a que el tomar licor también afecta la coordinación y los reflejos. Por tal motivo no debe conducirse después de beber. Y en caso de hacerlo use transporte alternativo o la designación de un conductor sobrio son medidas clave para evitar accidentes.

