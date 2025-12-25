Colombia

Nicolás Arrieta se despachó en críticas contra Yeferson Cossio tras su percance de salud

El bogotano dijo que el influenciador mintió sobre su estado de salud y todo fue arreglado para generar más visualizaciones. La enemistad de los dos trasciende de tiempo atrás

El youtuber aseguró que el paisa mintió sobre su estado de salud - crédito @actualidadcol__/IG

La rivalidad entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio volvió a acaparar la atención de las redes sociales luego del reciente episodio de salud protagonizado por el influencer antioqueño.

Mientras que la familia de Cossio y su entorno aseguraron que la emergencia cardíaca obedeció a una combinación de estrés extremo e insomnio prolongado, el propio creador de contenido relató en sus plataformas: “Casi me muero”, reforzando la preocupación de sus seguidores.

El bogotano dijo no creer
El bogotano dijo no creer la versión del creador de contenido operado de urgencia del corazón - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

La evolución del estado de salud de Cossio fue positiva tras una intervención médica que él mismo describió como sencilla. El procedimiento consistió en la introducción de dispositivos en las cámaras cardíacas para realizar una estimulación eléctrica orientada a estabilizar el ritmo del corazón.

Actualmente, se encuentra estable y en recuperación, acompañado por sus hermanas, Cintia y Gisela Cossio, así como por su pareja, Carolina Gómez. Según allegados, la familia mostró apoyo durante todo el proceso, pese al malestar de Cintia Cossio ante el descuido de su hermano respecto a su salud.

Paralelamente, la controversia emergió cuando Nicolás Arrieta, figura que participará en La casa de los famosos Colombia 3, cuestionó públicamente la autenticidad de la emergencia médica de Cossio.

El creador de contenido se
El creador de contenido se está preparando para su paso por la pantalla chica - crédito @nicolasarrieta/Instagram

Arrieta sugirió que se trataba de un montaje, afirmando: “Lo único que hace es inventarse tragedias”. El creador de contenido también aseguró que la atención mediática recibida por Cossio habría sido pagada y desvinculó esta visibilidad de cualquier responsabilidad legal o financiera pendiente.

El antecedente entre ambos data de una relación inicial de colaboración, cuando Arrieta ayudó a Cossio a impulsar su carrera digital, incluso presentándole a quien sería su mánager.

No obstante, el distanciamiento se produjo tras las acusaciones públicas de Arrieta contra Cossio y su hermana, a quienes señaló por promocionar plataformas de inversión presuntamente fraudulentas.

Como consecuencia, la disputa escaló a instancias legales, con la presentación de tutelas y denuncias en 2024 y 2025.

Yeferson Cossio habló de su
Yeferson Cossio habló de su amistad con Nicolás Arrieta - crédito @yefersoncossio y @nicolasarrieta/Instagram

El ambiente de confrontación se intensificó a finales de 2025, momento en que Arrieta se burló de Cossio luego de que este alegara haber sido víctima de una estafa por parte de un trader que él mismo había promocionado.

A pesar de las diferencias, Cossio ha manifestado que aún valora la relación pasada con Arrieta y estaría dispuesto a retomar el vínculo bajo ciertas condiciones.

Esto le dijo Yeferson Cossio a su novia tras la cirugía

Yeferson Cossio, influencer y empresario colombiano, fue sometido a una cirugía cardíaca de urgencia debido a un problema de salud que generó preocupación entre sus seguidores.

La noticia se difundió inicialmente a través de Cintia Cossio, hermana del creador de contenido, quien pidió calma a la audiencia. Posteriormente, Carolina Gómez, pareja sentimental de Cossio, ofreció detalles sobre la evolución del influencer tras la operación, difundiendo un video en el que se observa al paciente tras el procedimiento.

El exceso de trabajo y
El exceso de trabajo y el estrés afectaron la salud de Yeferson Cossio, según relató Carolina Gómez - crédito @carolinagomezec/ Instagram

Gómez manifestó: “Me siento tranquila, porque salió todo bien con la cirugía y solo espero que esto le sirva para preocuparse más por su salud y evitar algunas cosas que le provocaron este quebranto”.

Según su testimonio, la situación de Cossio se debió al “exceso de estrés”, noches sin dormir y hábitos poco saludables derivados de su ritmo de trabajo y vida nocturna. Gómez relató: “El corazón le iba a explotar por sobre exceso de estrés, él dormía día por medio por trabajar, llevaba así meses”.

Tras la intervención, Gómez afirmó que Cossio le prometió hacer cambios en su estilo de vida: “Ya él les contará todo por lo que pasó, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más. Va a trabajar menos y va a ir menos de fiesta”. El proceso de recuperación continúa bajo estricta supervisión médica y el influencer cuenta con el apoyo de sus seres queridos.

