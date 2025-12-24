Las familias colombianas tienen diferentes costumbres con las cuales auguran el éxito al año siguiente - crédito Redes sociales

Las celebraciones decembrinas en Colombia no solo se acompañan de música y familiares, también de rituales tradicionales con los que muchos buscan atraer buena fortuna para el año venidero.

Actuar según los agüeros más populares en Navidad y Año Nuevo constituye un aspecto cultural tan arraigado como cualquier festividad, con prácticas que varían y se adaptan según la región, la familia y la creencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El término agüero proviene del latín “augurium”, referente a la capacidad de predecir el futuro, y en su origen se vinculó con la observación y escucha de aves.

La tradición continúa evolucionando y tomando fuerza cada diciembre, cuando el sentido colectivo de renovación y buen augurio motiva a millones de personas a realizar diferentes prácticas buscando prosperidad, salud, amor o bienestar familiar.

Utilizar ropa interior amarilla significa prosperidad - crédito Redes sociales

Gabriela Bravo Vargas, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, explicó en Radio Nacional de Colombia que “alrededor del mundo están instauradas una serie de creencias y supersticiones” que alimentan este tipo de costumbres y rituales.

La experta sostiene que, aunque cada país adapta sus propias versiones, en Colombia persisten prácticas con orígenes históricos difíciles de rastrear, pero con huella indiscutible en la memoria popular.

Ejemplos cotidianos de agüeros abundan en toda Colombia y trascienden la temporada decembrina, aunque cobran especial protagonismo durante Navidad y Año Nuevo.

Las 12 uvas en diciembre representan una de las tradiciones más comunes en Colombia - crédito IStock

En muchas casas, la interpretación de sueños numéricos conduce a comprar la lotería, bajo la máxima de que “si sueña con un número, juéguelo en chance, porque ese va a ser el ganador”.

Otras creencias, presentes durante todo el año, advierten que barrer los pies a alguien anuncia mala suerte en el amor, mientras que encontrar un trébol de cuatro hojas augura prosperidad material.

La noche del 31 de diciembre concentra la mayor expectativa en torno a estos rituales de cambio. Para gran parte de la población, iniciar el año con un sentido de esperanza requiere combinar distintos agüeros de fin de año, muchos de los cuales están relacionados con el dinero, la salud y la pareja sentimental.

El uso de prendas específicas es uno de los rituales más extendidos. Según lo recopilado por el medio citado, quienes buscan atraer amor prefieren vestirse con ropa roja; las prendas interiores amarillas se asocian con prosperidad, y los tonos dorado o plateado se reservan para llamar la riqueza.

Las lentejas como agüero simbolizan prosperidad económica - crédito Redes sociales

Las mesas navideñas se vuelven escenario de otros símbolos el día de Navidad. Colocar espigas de trigo representa el deseo de mantener siempre la abundancia en el hogar, mientras que tener una bolsita con lentejas simboliza la aspiración de bienestar económico.

Además, la costumbre de pasar monedas de una mano a otra poco antes de la medianoche, y colocar todas las joyas de oro dentro de la copa de champaña antes del brindis final, augura un año de mucha abundancia.

La tradición de comer doce uvas, una por cada campanada previa al inicio del nuevo año, es otra de las prácticas irrenunciables. Para muchos, cada uva representa un deseo o propósito pendiente, lo cual refuerza un sentido de autocuidado y planificación futura.

Esta costumbre debe cumplirse justo antes del cambio de año para asegurar que los anhelos se concreten.

La quema con pólvora de "muñecos" o "año viejos" es una tradición en diferentes barrios del país - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Entre los agüeros más vistosos se encuentra la quema del año viejo, un muñeco elaborado con ropa y objetos usados que, según la creencia, ayuda a dejar en el pasado las dificultades vividas y abre la puerta a nuevos comienzos.

Esta actividad, repetida en diferentes regiones del país, contribuye al sentido de cierre de ciclo que caracteriza los días finales de diciembre.

No todas las familias colombianas practican estos rituales. Como reflexiona Gabriela Bravo Vargas en declaraciones para Radio Nacional de Colombia, “muchos de estos augurios están sustentados en la esperanza y tienen un rol fundamental en las dinámicas sociales”.

El fenómeno de los agüeros revela así una apuesta por el optimismo compartido, con prácticas que sobreviven al paso del tiempo y se adaptan a las nuevas generaciones.

En la víspera del Año Nuevo, la diversidad de costumbres mantiene vivo un imaginario colectivo, entre la fe y el deseo de que los próximos meses traigan consigo alegría y prosperidad.