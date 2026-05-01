Miguel Uribe Londoño calificó de infundados los señalamientos contra el gobernador de Nariño, a quien una carta anónima vincula con el magnicidio de su hijo

Miguel Uribe Londoño prioriza la política social como eje central de su propuesta presidencial para Colombia en las próximas elecciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La controversia desatada en Colombia tras la difusión de una carta anónima que menciona a un alto funcionario en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay ha puesto bajo el foco tanto a figuras políticas como al partido Centro Democrático.

El padre del senador asesinado, Miguel Uribe Londoño, rechazó categóricamente que el nombre de su hijo se utilice en este contexto, exigiendo respeto y desvinculación de intereses partidistas: “Rechazo que el dolor de mi familia se utilice para montar cortinas de humo”.

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En medio del revuelo, la aparición en el documento del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, como posible implicado, desencadenó nuevas críticas sobre la seriedad con la que se manejan señalamientos públicos.

Uribe Londoño, quien es candidato presidencial para las elecciones en 2026, fue enfático al advertir: “Los señalamientos contra el Gobernador Luis Alfonso Escobar basados en un anónimo, son infundados”, una declaración que pone en entredicho la validez de investigaciones cuya base es una acusación sin respaldo identificado.

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Miguel Uribe Londoño sobre el gobernador de Nariño y el Centro Democrático - crédito @migueluribel/X

La indignación del padre del senador también incluyó un señalamiento directo al partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y a sus figuras actuales.

“Es un abuso del Centro Democrático, de su jefe y de su candidata utilizar el nombre de mi hijo Miguel en su campaña”, reclamó, reafirmando que el uso de su historia personal con fines políticos no tiene justificación.

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En el cierre de su declaración, expresó su determinación y autonomía frente a cualquier intento de apropiación partidista: “Las banderas las llevo yo”, puntualizó el exfuncionario.

Gobernador de Nariño niega implicación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, rechazó públicamente las acusaciones que lo vinculan con el asesinato del senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, después de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez divulgara una carta anónima que lo señala como pieza clave en la planeación del crimen.

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El exjefe de Estado tiene en su poder información clave sobre el magnicidio contra el excandidato presidencial - crédito @MariaFdaCabal/X

La revelación del documento fue realizada el 29 de abril de 2026.

El texto anónimo, remitido al expresidente Uribe y puesto en conocimiento de las autoridades, vincula al actual gobernador y menciona supuestos pactos con grupos fuera de la ley que “habrían tenido interés en el magnicidio”.

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El documento afirma: "Ese individuo, un exalcalde del departamento de (censurado), el actual coordinador de (censurado), acordó en manta financiera el magnicidio del senador Miguel Uribe. Acto seguido financiaron unas campañas en su contra en los comunales de Pasto. Además me confirmo de los acuerdos con los diferentes grupos al margen de la ley“.

La denuncia también sugiere la posible participación o conocimiento de otros funcionarios locales sobre los hechos.

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El gobernador de Nariño rechazó que sea nombrado en rumores sobre el magnicidio de Miguel Uribe - crédito Montaje Infobae (Reuters/GobernacióndeNariño)

A raíz de la publicación, Escobar compareció ante la prensa el 1 de mayo para aclarar de forma enfática su posición.

El gobernador sostuvo que la carta ha puesto en riesgo su vida y desmintió cualquier relación con el crimen: "Hoy me están poniendo una lápida en la cabeza, a un hombre honorable, como se los he dicho, un profesor universitario de más de 26 años y en donde, sin lugar a dudas, nadie que me conozca podrá creer que el gobernador del departamento de Nariño pueda entrar en una confabulación para generar un magnicidio del cual nosotros hemos rechazado plenamente“, aseguró en declaraciones da la opinión pública.

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En palabras de Escobar, la autoridad política de Uribe exige un manejo riguroso de este tipo de afirmaciones públicas: “Eso es grave, tremendamente grave, porque estamos hablando de uno de los hombres que más escucha el mundo político de este país“.

El documento anónimo que catalizó el nuevo capítulo en la investigación habría sido recibido por Uribe con graves reservas sobre su autenticidad y motivaciones.

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